בימים האחרונים הצטבר במערב מידע מודיעיני על הכנות של איראן לאתגר את המצור הימי האמריקני באמצעות שיירה של מכליות נפט שתנסה לצאת מהמפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז לעבר ים עומאן, ככל הנראה בדרכה לסין. לפי רשת הטלוויזיה האירופית Euronews, יותר מ-14 מכליות מאוישות בצוותים רוכזו באזור מסוף הנפט המרכזי של איראן באי חארג. הן הוטענו בדלק ודגלי איראן הונפו עליהן, מה שמעיד על הכוונה להוציא את השיירה דרך מצר הורמוז אל האוקיאנוס ההודי.

ריכוז המכליות עשוי להעיד על היערכות לפריצה, אך גם על ניסיון להפעיל לחץ מדיני על וושינגטון באמצעות הצגת נכונות להסתכן בעימות, ועל כוונה להציב את ארה"ב בפני דילמה צבאית, מדינית וכלכלית. אם האמריקנים יעצרו את המכליות, איראן מאיימת להגיב נגד מתקני אנרגיה במדינות המפרץ, בעיקר סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר.

גלריה מתקרבים למאני טיים? מוג'תבא חמינאי ודונלד טראמפ ( צילום: AP/Alex Brandon, Atta KENARE/AFP, REUTERS/Stringer, Lance Davis/United States Navy/Huntington Ingalls Industries )

על פי פרסומים בסוכנות הידיעות "פארס" ובתקשורת האיראנית, המהלך המוצע מכונה "מבצע פריידון" (Operation Fereydoun), על שם גיבור המיתולוגיה הפרסית. המכליות יפליגו תחת דגלי איראן, עם אפשרות לפרסום מוקדם של יעדן בסין. בדיונים בתקשורת האיראנית אף הוצע להפעיל את מערכות הזיהוי AIS בגלוי, בניגוד לשיטות ההסתרה המקובלות בצי הצללים, שמבריח נפט כדי לחמוק מהסנקציות וכעת גם מהמצור הימי האמריקני. בדיון בטלוויזיה המקומית הועלתה האפשרות להציב על המכליות צוותי תקשורת, אזרחים ופעילים בינלאומיים המתנגדים למלחמה, כדי להגדיל את המחיר המדיני של התערבות אמריקנית.

בטהרן נשקלת כנראה גם אפשרות עקיפת המצור באמצעות העברת נפט למכליות זרות שהצי האמריקני, כעיקרון, אינו עוצר. היה כבר ניסיון לבצע מהלך כזה: לפי הארגון האמריקני UANI (הפועל להתמודדות עם איומי המשטר בטהרן), ב-17 בנובמבר הועברו כ-200 אלף חביות נפט מהמכלית OLYM למכלית HAO FAN מדרום לאי חארג. אין ראיה שהמטען הצליח לצאת, אבל פיקוד מרכז האמריקני שהבחין בתרגיל הודיע ב-18 בנובמבר על הרחבת אכיפת המצור גם למכליות המקבלות נפט איראני בלב ים. התוצאה היא שמאז חידוש המצור הימי האמריקני ביולי, UANI לא זיהה אף מכלית נפט גולמי איראני שהצליחה לצאת ממפרץ עומאן ולחמוק מאכיפת המצור.

על פי הכרזות של בכירים איראנים, דיווחים בסוכנות הידיעות הרשמית פארס ובתקשורת הבינלאומית, נראה שמדובר ביוזמה אסטרטגית של האייתולות ומשמרות המהפכה שתכליתה לשים קץ לקיפאון הצבאי והדיפלומטי שנוצר בזירת המפרץ, וכתוצאה ממנו נפגעות בעיקר הכלכלה והאוכלוסייה באיראן. הסנקציות האמריקניות והמצור הימי גורמים כבר כעת לשיבושים קשים באספקת האנרגיה והחשמל במדינה, והם עוד יחמירו בחורף המקפיא הצפוי השנה.

ככל שחולף הזמן מאבדת איראן את השליטה במעבר במצר הורמוז, שהוא מנוף הלחץ העיקרי שלה על ארה"ב ועל מחירי האנרגיה בשוק העולמי. עדות למצוקה שלה ניתן למצוא בדברים שאמר מוחסן רזאי – בעבר מפקד משמרות המהפכה וכיום ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי - שנחשב לאישיות הקרובה ביותר למנהיג העליון. בנאום שנשא בשבוע שעבר הוא הודיע שקיבל הוראה ממוג'תבא חמינאי לסיים במהירות את המצב של "לא שלום ולא מלחמה".

מכליות נפט שהועלו באש במצר הורמוז בשבוע שעבר

שר החוץ עבאס עראקצ'י חזר על דבריו של רזאי ואף אמר במפורש שאיראן מתכננת לפרוץ את המצור הימי. אתמול (שבת) החריף סגן שר החוץ כאזם גריב אבאדי את המסר, והצהיר שאיראן רואה במצור האמריקני מעשה מלחמה ותנקוט כל אמצעי הדרוש להסרתו. עם זאת, הוא הדגיש כי טהרן ממשיכה לתת סיכוי למשא ומתן באמצעות מתווכים, ובהם קטאר.

זה הרקע ליוזמת ההסלמה האיראנית, שיש לה כבר ביטוי במהלכים מעשיים בשטח. נראה שמדובר במהלך דו-שלבי: בשלב הראשון תנסה איראן לשבור את המצור באמצעות שיירת המכליות שתצא לסין. בשלב השני, אם הצי האמריקני ינסה לעצור את הספינות או לפגוע בהן, איראן מאיימת לתקוף מתקני נפט וגז של שכנותיה, וכך הן להפעיל לחץ של המפרציות הערביות על וושינגטון, והן לגרום לזינוק במחירי הנפט והגז בשוק העולמי. לשיטת האיראנים, אלה יסכלו תקיפה אמריקנית-ישראלית, ויביאו את טראמפ בעמדת חולשה לשולחן המו"מ.

בעבור חופן מיליארדי דולרים

סביר להעריך שבאמצעות יוזמת ההסלמה מנסים האיראנים ליטול את היוזמה לידיהם ולהשיג שלוש מטרות. הראשונה היא שבירת המצור הכלכלי, ולו רק באופן חלקי ולזמן מוגבל, כדי למלא את קופת המט"ח באוצר שמאיימת להתרוקן כליל בזמן הקרוב. לפי חברת הדאטה הבינלאומית Kpler, הכנסות איראן מיצוא נפט גולמי וקונדנסט (גז טבעי מעובה) עלולות לרדת לאפס עד אמצע דצמבר. שיירת המכליות, אם האמריקנים יניחו לה לעבור, תכניס לטהרן כמה מיליארדי דולרים.

המטרה השנייה במהלך היא הרתעה. אם איראן לא יכולה לייצא נפט, גם יכולתן של שכנותיה לייצא נפט תיפגע בצורה חמורה. כך מבקשת טהרן להפוך את המצור מבעיה איראנית לבעיה אזורית ועולמית.

המטרה השלישית היא כפיית הכרעה על וושינגטון. אם שיירת המכליות תנסה לעבור, האמריקנים יידרשו להחליט אם לעצור אותה ולהיגרר להסלמה, או לתת לה לעבור, להחליש את אמינות המצור ולאפשר למשטר בטהרן לקצור ניצחון כלכלי ותודעתי.





איך מנטרלים את השיירה? מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר ( צילום: סנטקום )

לסנטקום (פיקוד המרכז של צבא ארה"ב) יש לא מעט אפשרויות לעצור את שיירת המכליות. למשל, הוא יכול לנטרל לפחות חלק מהן באמצעות פגיעה קינטית שתעלה אותן באש. אפשרות זו תרתיע מאוד את האיראנים, אבל היא עלולה לגרום לזיהום סביבתי ענק במפרץ הפרסי, לזינוק דרמטי במחירי הנפט והגז, ולתת לאייתולות עילה להעלות באש את מתקני הנפט של המפרציות הערביות.

האמריקנים גם יכולים לשתק את תנועת המכליות על ידי ירי טילים מדויקים לחדרי המכונות שלהן. אלא שכאמור, יש סכנה שהאיראנים יציבו בהם אזרחים ועיתונאים, וממילא גם כאן הם יגיבו בטילים על מתקני הנפט הערביים.

אופציה אמריקנית אחרת היא להשתמש בנחתים, שאלפים מהם נמצאים כעת בכוח הימי שמדרום למפרץ, כדי להשתלט על המכליות בפעולה משולבת ממסוקים וסירות פשיטה. אלא שאם האיראנים יציבו חמושים ממשמרות המהפכה על הסיפון, עלולים המארינס להסתבך כמו שקרה לחיל הים הישראלי בהשתלטות השייטת על ספינת ה"מאווי מרמרה" הטורקית שניסתה ב-2010 לפרוץ את המצור הימי על עזה. בכל מקרה סביר להניח שאחרי עימות בים – אם יתרחש – ייאלץ טראמפ להחליט על תקיפה רבתי באיראן בשיתוף עם ישראל.

וישנה גם אפשרות שמדובר בהליכה איראנית על הסף (Brinkmanship), שמטרתה להשיג ויתורים באמצעות הפעלת לחץ וצעדים אגרסיביים, אבל בלי להידרדר בהכרח למלחמה כוללת.

בקהיליית המודיעין הישראלית ובצה"ל עוקבים בדריכות אחרי ההכנות שעושים האיראנים לממש את יוזמתם. ההערכה הרווחת בהסתמך על הניסיון שנצבר בחודשים האחרונים היא שגם אם תתפתח הסלמה כשהאמריקנים יבלמו את המהלך, האיראנים לא יתקפו מיד את ישראל, אלא יסתפקו בפגיעה במתקני הנפט של המפרציות. עם זאת סביר להניח שאם האמריקנים יתקפו בחזרה – הפעם גם ישראל תשתתף.