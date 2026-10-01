חקירת טייס המשנה מנוהלת משעות הצהריים המוקדמות אתמול על ידי סעודיה, שלה אין מערכת יחסים דיפלומטית רשמית עם ישראל. עם זאת, ניתן להניח כי יש שיתוף פעולה בין המדינות החל מנחיתת החירום של

מטוס פליי דובאי