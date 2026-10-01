חקירת טייס המשנה מנוהלת משעות הצהריים המוקדמות אתמול על ידי סעודיה, שלה אין מערכת יחסים דיפלומטית רשמית עם ישראל. עם זאת, ניתן להניח כי יש שיתוף פעולה בין המדינות החל מנחיתת החירום של מטוס פליי דובאי בשטח סעודיה אתמול. התקרית הרגישה הזו היא עדות למצב המיוחד מול ריאד.
עדיין לא ברורה מידת המעורבות הישראלית בחקירת האירוע. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו נשמע מסויג כשנשאל על הנושא בראיונות שהעניק הלילה לרשתות CNN ו"פוקס ניוז", ואמר כי המפגע נחקר כעת בסעודיה, ושישראל תעקוב אחר החקירה ו"ייתכן שגם תשתתף בה".
בכיר ישראלי העריך שטייס המשנה העומאני החשוד שניסה לרסק את המטוס יועבר לחקירה באיחוד האמירויות, משם יצאה הטיסה לנתב"ג - שהוסטה לסעודיה. העברתו של הטייס החשוד לאמירויות תהיה משמעותית עבור ישראל, שכן הקשר עם אבו דאבי גלוי, וכולל קשרים ביטחוניים. במקביל, באיחוד האמירויות הודיעו כי פתחו בחקירה בהנחיית התובע הכללי: "נבחן אם מדובר בפעולת טרור".
הבוקר צפויים נציגי שב"כ להגיע לדובאי ולקיים הכנות ביטחוניות לקיום טיסות של החברות הישראליות משם, שצפויות להתחיל מחר. ישראלים רבים, שמספרם המדויק לא ידוע כרגע, תקועים בדובאי. במקביל, חברות התעופה אמירייטס ואיתיחאד בוחנות אפשרות להגדיל את מספר הטיסות היומיות שלהן בקו ישראל-אבו דאבי.
בינתיים, ראש הממשלה יכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני ביום ראשון אחרי פעולת הטרור במטוס והאזהרה שהעביר על כך שאויבים ינסו לתקוף את ישראל לקראת הבחירות.
174 נוסעים, בהם 27 ילדים, היו על טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב אתמול בבוקר. באמצע הטיסה, אחת הנוסעות שמעה צעקות על דקירות בתא הטייס והזעיקה את הנוסעים. ארבעה מהם - הישראלים יניב חיון, אסף רג'ואן, צביקה מנס ושוטה מוסייב - קפצו בנחישות אדירה כדי להשתלט על המחבל, להציל את המטוס ואת הטייס שנדקר על ידי טייס המשנה העומאני - ככל הנראה באמצעות "גרזן התרסקות" שנמצא בתא הטייס.
כחצי יממה אחרי שהמריאו מדובאי לתל אביב שבו הנוסעים לישראל. חלקם לא הסכימו לעלות שוב על טיסה של החברה האמירתית עוד כשהיו בסעודיה, אך שוכנעו כשהוסבר להם כי אין ברירה ואחרי שהסעודים סירבו לאשר טיסת חילוץ ישראלית.