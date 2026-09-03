המשטרה בודקת אם שריפת הקוצים, שהשתוללה אמש (רביעי) במשך שלוש שעות על גדות הירקון ברמת גן, נגרמה בעקבות הצתה. לשריפה היו שני מוקדים בין אצטדיון רמת גן לאצטדיון האימונים מאחורי קניון איילון, סמוך לגשר המכבייה. לפי שעה, אין עצורים.
מכבאות והצלה נמסר כי חוקר הדליקות שבחן את הנסיבות קבע שיש חשד להצתה. השריפה התחילה אמש, מעט אחרי 19:00 בערב בשטח עשבייה על גדות נחל הירקון, מאחורי אצטדיון רמת גן ומגרש אימונים, סמוך לפסי הרכבת, מה שהוביל להפסקת תנועת הרכבות. האירוע הסתיים ללא נפגעים.
בעקבות האש הופסקה אף תנועת הרכבות באזור, והיא חודשה כשכובתה השריפה. שבעה צוותים של כיבוי וחילוץ פעלו אתמול בשריפה - שהתפשטה לשתי גדות הנחל נוכח הקוצים והעשבייה היבשה. היא כובתה כאמור כעבור שלוש שעות והצוותים ביצעו פעולות כיבוי סופי וסריקות לשלילת לכודים.
עודד אילן, המתגורר בסמוך למוקד השריפה, אמר אתמול כי הבחין באש מביתו, שנמצא מעבר לכביש מאצטדיון האתלטיקה. "אני גר מעבר לכביש מאצטדיון האתלטיקה, וזה ממש צופה על השריפה", סיפר. לדבריו, בהמשך עוצמת השריפה כבר נחלשה. "פתאום ראינו את זה. לדעתי זה לא בדיוק הרגע שזה התחיל, אבל כבר התחילו לראות ממש איך זה בוער", סיפר על התיעוד שבו נראית רכבת חולפת ליד הלהבות. הציבור, נמסר, מתבקש להימנע מלהגיע למקום.
בגלל מיקום השריפה, שפרצה בקרבת המסילה באזור בני ברק, הופסקה תנועת הרכבות וחלו עיכובים ושינויים בתנועת הרכבות באיזור ובתחנות טבעת השרון.