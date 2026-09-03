אמש (רביעי) במשך שלוש שעות על גדות הירקון ברמת גן, נגרמה בעקבות הצתה. לשריפה היו שני מוקדים בין אצטדיון רמת גן לאצטדיון האימונים מאחורי קניון איילון, סמוך לגשר המכבייה. לפי שעה, אין עצורים.

אמש (רביעי) במשך שלוש שעות על גדות הירקון ברמת גן, נגרמה בעקבות הצתה. לשריפה היו שני מוקדים בין אצטדיון רמת גן לאצטדיון האימונים מאחורי קניון איילון, סמוך לגשר המכבייה. לפי שעה, אין עצורים.

מכבאות והצלה נמסר כי חוקר הדליקות שבחן את הנסיבות קבע שיש חשד להצתה. השריפה התחילה אמש, מעט אחרי 19:00 בערב בשטח עשבייה על גדות נחל הירקון, מאחורי אצטדיון רמת גן ומגרש אימונים, סמוך לפסי הרכבת, מה שהוביל להפסקת תנועת הרכבות. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

מכבאות והצלה נמסר כי חוקר הדליקות שבחן את הנסיבות קבע שיש חשד להצתה. השריפה התחילה אמש, מעט אחרי 19:00 בערב בשטח עשבייה על גדות נחל הירקון, מאחורי אצטדיון רמת גן ומגרש אימונים, סמוך לפסי הרכבת, מה שהוביל להפסקת תנועת הרכבות. האירוע הסתיים ללא נפגעים.

מכבאות והצלה נמסר כי חוקר הדליקות שבחן את הנסיבות קבע שיש חשד להצתה. השריפה התחילה אמש, מעט אחרי 19:00 בערב בשטח עשבייה על גדות נחל הירקון, מאחורי אצטדיון רמת גן ומגרש אימונים, סמוך לפסי הרכבת, מה שהוביל להפסקת תנועת הרכבות. האירוע הסתיים ללא נפגעים.