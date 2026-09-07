תלמידי בית הספר הממלכתי-דתי "אפיקים" בבני ברק הגיעו הבוקר (שני) וגילו ששערי הברזל במקום רותכו וננעלו. ההורים טענו כי במשך תקופה סובל בית הספר מהתנכלויות של העירייה שלא מעוניינת בבית ספר ממלכתי-דתי, ואף של תושבים שלא רוצים מוסד חינוכי שלומדים בו בנים ובנות יחד. "מאז שפגע טיל קרוב לבית הספר בתחילת המלחמה וניפץ את החלונות, החיים שלנו ושל הילדים הפכו לסיוט אחד מתמשך", אמרה שרית, אמא לתלמיד בבית הספר.

הכניסה לבית הספר, היום





גלריה שערי בית ספר "אפיקים" בבני ברק רותכו

לדבריה, "העירייה תפסה על זה טרמפ ופשוט זרקה אותנו למבנה ארעי בתוך ישיבה תיכונית בסוף העולם. במשך שנה שלמה הילדים הקטנים שלנו, כולה בכיתות א' ו-ב', נאלצו ללמוד בתנאים מחפירים - בלי מזגנים, בלי שירותים נורמליים, עם הצפות ביוב והפסקות חשמל שחוזרות על עצמן".

האם תיארה כי לאורך הזמן "מרחו אותנו בהבטחות ש'אחרי החגים עוברים'. ארזנו את בית הספר על ארגזים שוב ושוב, וכלום לא קרה". היא הוסיפה כי "הכי מתסכל ומכעיס היה לגלות שאת המבנה המקורי שלנו, זה שהתחננו שישפצו בשביל הילדים, שיפצו בסוף מ-א' עד ת' - אבל בשביל מישהו אחר.

"רק לפני חודש, אחרי כל דרך החתחתים הזו, סוף סוף העבירו אותנו למבנה חדש, אבל ההתנכלויות פשוט לא מפסיקות", אמרה האם. "נראה שיש גורמים בסביבה שלא מוכנים לקבל את זה שאנחנו בית ספר מעורב של בנים ובנות. בהתחלה העירייה אפילו לא טרחה לשים לנו שלט בכניסה, וילדים קטנים ביום הראשון ללימודים לא ידעו לאן להיכנס, ואחר כך עוד תקעו שלט שפונה רק לבנות".

התלמידים מחוץ לשער שרותך

האם אמרה כי "השיא המזעזע היה הבוקר: הגענו לשים את הילדים בבית הספר וגילינו שמישהו פשוט טרח לרתך את המנעול של השער". לדבריה, "הורים ממהרים לעבודה, ילדים בני שש ושבע עומדים בחוץ מבוהלים, ונאלצנו להזמין משטרה שתגיע עם דיסק כדי לפרוץ את המנעול ולהכניס אותם ללמוד. אני עומדת שם, מתוסכלת עד דמעות, ושואלת את עצמי - מה יהיה מחר? פשוט לא נותנים לילדים שלנו שקט".

שרית אומרת כי העירייה לא מאשרת לתלמידים דתיים ומסורתיים להירשם לבתי ספר ברמת גן - אך מצד שני לא נותנת להם מבנה ראוי בבני ברק.

מנהלת בית הספר מסרה עדות במשטרה, אחרי שזו פרצה את שערי בית הספר.

מעיריית בני ברק נמסר: "במתחם המדובר פועלים מספר מוסדות חינוך מזרמים שונים. מתוך אחריות ורצון למנוע חיכוכים ואי-נעימויות, השקיעה העירייה משאבים והכשירה כניסות ייעודיות, נפרדות ומסודרות למוסודת החינוך ובית הספר חמ״ד 'אפיקים' בתוכם. לצערנו הרב, הנהלת בית הספר בחרה להתעלם מסיכומים מוקדמים אלו. במקום להיכנס דרך השער הייעודי שהוכשר עבורם, הגיעו הבוקר תלמידים וצוות אל שער אחר, ובצעד פופוליסטי מיותר סירבו להשתמש בכניסה המוסדרת ועמדו בחוץ עד לפריצת השער.

"העירייה קוראת להנהלת בית הספר לפעול באחריות ובמנהיגות חינוכית, ומצפה מכלל הגורמים לכבד את ההסדרים כדי לשמור על מרקם החיים והשקט במתחם. טענות ההורים על קיפוח או אפליה מופרכות מיסודן וחוטאות לחלוטין למציאות. בעקבות פגיעת הטיל בעיר נפגעו מספר מוסדות חינוך, וכולם טופלו על ידי העירייה במסירות במציאת חלופות ראויות. עבור בית הספר 'חמ''ד אפיקים' הכשירה העירייה מבנה ייעודי בהשקעה של מאות אלפי שקלים בהתאם להנחיות משרד החינוך. לא זו אף זו, כאשר ביקש המשרד להעתיק את המוסד למיקום סמוך יותר, נרתמה העירייה שוב, לפנים משורת הדין, והשקיעה מאות אלפי שקלים נוספים בהתאמת המתחם הנוכחי. אנו מאחלים לכל תלמידי העיר והוריהם שנה טובה וברוכה מתוך אהבת ישראל".