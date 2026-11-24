איש של לחימה וידע, אבל גם של אדמה: אלוף במילואים עמוס חורב, לוחם הפלמ"ח ונשיא הטכניון לשעבר, הלך לעולמו אתמול (שני) בשנתו, בגיל 102 . "הוא אמר לי שהוא מקווה שלא ישכחו את מה שעשה למען המדינה בחייו", סיפרה בתו נירה על אחת משיחותיהם האחרונות. בנו יחיעם, שממשיך לעבד את מטעי הזיתים של אביו במושב נטעים, נזכר באב שעצר בכל נסיעה ליד שער הגיא כדי לספר על הקרבות.

גלריה איש של לחימה - וגם של אדמה. אלוף במילואים עמוס חורב ( צילום: יאיר שגיא )

חורב היה שותף לכמה מהצמתים הביטחוניים, הצבאיים והאקדמיים החשובים בתולדות המדינה. "עניתי לו שכמות הדברים שהוא עשה היא לא רק מופלאה, היא מספיקה לגדוד אחד, אם לא לשניים", שחזרה נירה. "הוא דיבר איתי המון. החינוך היה בראש מעייניו. הוא רצה שנהיה ראשונים בחינוך ובהנדסה, אחרת, כפי שנהג לומר, לא יהיה למדינה יתרון על האויבים שלנו. מבחינתו, חינוך היה הכול".

קוטף פטריות בדרך לסבא

נירה ויחיעם תיארו אב קשוב, סב אוהב ואפילו סבא-רבא שהכיר היטב את ניניו. לצד העשייה הציבורית והביטחונית הענפה, הם זוכרים אדם משפחתי, סקרן, מלא הומור, שאהב מאוד ידע והיסטוריה.

"זה היה נהדר להיות הבת שלו", אמרה נירה. "הוא היה מדבר על היסטוריה, צוחק על דברים ומלמד אותנו המון. אני זוכרת שהיינו נוסעים מהבית שלנו ברמת השרון לסבא וסבתא במושב נטעים, והוא היה עוצר בדרך לקטוף פטריות שמפיניון. הוא הראה לי שלא עוקרים את הפטרייה מהשורש, כדי שתוכל להתחדש. כבת לאיש צבא, דברים קטנים כאלה היו עושים אותי מאושרת".

גם יחיעם סיפר על הנסיעות המשפחתיות. "ליד המשטרה בראשון לציון היו חונים ג'יפים עם סמל שלושת החיצים ממלחמת השחרור, והוא היה מספר לנו על הפעילות שלו אז. ביקרנו גם באנדרטת הראל, שהוא היה מעורב בהקמתה". הוא נזכר גם בחופשות סוכות בבית ההארחה של המשטרה בראש הנקרה: "היינו פוגשים שם את כולם, הולכים לדוג ולצוד".

"מי שנוגע באדמה חי"

אבל חורב לא רק נלחם על כל גרגר במדינה הזו, הוא גם עבד אותה במו ידיו. לצד הישגיו הצבאיים והאקדמיים, הוא טיפח אהבה עמוקה לחקלאות ולאדמה. הוא אף ירש את המשק של הורי אשתו במושב נטעים, שעליו מפקח כיום בנו יחיעם - שרואה בעצמו את ממשיך דרכו של אביו: "הרבה מהזיכרונות שלי מאבא קרו כאן, במטע. היינו מטפלים שעות בעצי הזית".

"מה שקרה כאן בשנים האחרונות כאב לו". עמוס חורב ( צילום: אסף קמר )

"אבא אהב חקלאות", סיפרה נירה. "כשהוא ירש את המשק, הוא נכנס לתחום שמן הזית והקים מטעי זיתים. הוא נהג לומר שמי שנוגע באדמה חי שנים רבות, והאמין בקשר שלנו לשורשים הפיזיים. זה התבטא גם בדברים אחרים. למשל, בשבת בבוקר הוא היה מאזין קבוע לגשש החיוור ברדיו וצוחק".

"לא בשביל זה לחמנו"

לדברי ילדיו, שנותיו האחרונות של חורב היו מלוות בכאב על מה שקרה במדינה. המחלוקת סביב המהפכה המשפטית והמלחמות האחרונות העסיקו אותו מאוד, והוא לא הסתיר את דאגתו לעתידה של ישראל. יחיעם סיפר שאביו הפך לדמות מוכרת בהפגנות בקפלן. "אבא היה מעורב בכל מה שקורה ושאף לשינוי. באחת ההפגנות נגד שינוי המשטר הוא עמד עם שלט שעליו כתב: 'נלחמתי במלחמת השחרור, ועכשיו אני נלחם שוב'".

נירה תיארה את האכזבה העמוקה של אביה מהמציאות הפוליטית והחברתית. "מה שקרה בארץ בשלוש השנים האחרונות כאב לאבא מאוד. הוא לקח באופן אישי את זה שלא מקשיבים לניסיון החיים שלו. עם מי הוא לא ניסה לדבר, שרים ואלופים בצבא, והם לא היו מוכנים לחזור אליו. מי שכן דיבר איתו זה ליברמן. הוא אמר שלא בשביל זה לחמנו כל כך, שלא בשביל זה מוישלה והחברים שלו נהרגו. אמרתי לו שיהיה בסדר, והוא ענה: 'זה טוב'. הוא רק קיווה מאוד שהנינים לא יצטרכו ללכת לצבא".