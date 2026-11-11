התרעה על רעידת אדמה הופעלה בצהריים (רביעי) במערכות פיקוד העורף באזור אילת והערבה, דקה אחרי שהכתה במפרץ אילת. המכון הגאולוגי עדכן כי בשעה 11:24 התרחשה רעידת האדמה כ-30 ק״מ מדרום לאילת, בעוצמה 4.5. המונים יצאו מהקניון בעיר ומהטרמינל בנמל התעופה רמון, שם נערכו סריקות לבקרת נזקים. לא דווח על נפגעים.

ההתרעה הופעלה באילת, אילות, אזור תעשייה שחורת, באר אורה, אליפז ומכרות תמנע. גם לפני שלושה שבועות הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 3.4 באזור הערבה, אך אז לא הופעלה התרעה.

גלריה מבלים יוצאים מהקניון באילת ( צילום: שימוש לפי סעיף 7א' בחוק זכויות יוצרים )

צפו במפת מוקד הרעש:

רשות שדות התעופה מסרה כי "עקב רעידת אדמה באזור אילת, הוקפאה הפעילות התעופתית עד לסיום סריקות ובדיקת תשתית בנמל התעופה רמון, על מנת לוודא בטיחות טיסות". הפעילות חודשה כעבור פחות משעה, בתום בקרת הנזקים.

50 דקות אחרי ההתרעה, עדכן פיקוד העורף את התושבים: "הינכם יכולים לחזור לבתים שלא נגרם להם נזק נראה לעין. במקרה שתתרחש רעידת אדמה נוספת, יש לפעול על פי ההנחיות ולהגיע למקום בטוח מיידית".

שירלי פחימה, שהייתה בנמל התעופה רמון בזמן רעידת האדמה, סיפרה ל-ynet: "חברה שהייתה איתי ממש ראתה את הרצפה זזה, והכיסא שלה זז. המים בבקבוק זזו מצד לצד. ירדנו למטה מהר ויצאנו לשטח פתוח כל העובדים".

בפיקוד העורף הסבירו איך פועלת מערכת ההתרעה. רשות החירום הלאומית והמכון הגיאולוגי התקינו מערכת של רשת גלאים סיסמיים ברחבי המדינה, המאפשרת לזהות רעידת אדמה בראשיתה. מערכת זו חוברה למערכת ההתרעה של פיקוד העורף כדי לספק לציבור התרעה.

התרעה על רעידת אדמה תופעל עם זיהוי רעידת אדמה החל מעוצמה 4.5 - ומעלה, שיש לה פוטנציאל להיות משמעותית ואף לגרום לנזק ולסכנת חיים. זאת כדי לספק לאזרחים שניות בודדות ואף יותר באזורים המושפעים (תלוי במרחק מהמוקד), במטרה לפעול ולעבור למקום בטוח. ההתרעה תופעל בכל מקום שעלול להיות נתון בסכנה כתוצאה מרעידת האדמה.

בנוסף למערכת ההתרעה הלאומית, קיימות מערכות התרעה מקומיות לרעידות אדמה המותקנות במוסדות ציבור, בעיקר בבתי ספר, ופועלות על בסיס זיהוי תנודת קרקע שמקורה ברעידת אדמה ונמדדה במקום בו מותקנת המערכת.

ההתרעות באילת ובסביבתה ( צילום: צופר )

אזור המלונות באילת ( צילום: הרצל יוסף )

בנוסף לקבלת התרעה על רעידת אדמה, בפיקוד העורף הדגישו כי קיימים מספר סימנים המעידים על תחילתה: הרצפה רועדת וזגוגיות החלונות משקשקות במסגרותיהן, קושי לעמוד ביציבות ותחושה של סחרחורת קלה, המנורות מתנדנדות על התקרה, חפצים רועדים, גולשים על משטחים או נופלים, רהיטים מתחילים "לשוט" על הרצפה.

ב-3 באוגוסט הכתה רעידת אדמה באזור ים המלח, והורגשה באזורים נוספים בארץ. לפי המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC), מוקד הרעידה המרכזי היה במצרים, כ-38 ק"מ מסואץ. הרעידה הכתה בעומק כ-10 ק"מ בסביבות השעה 03:00, והתרעות מגוגל התקבלו גם בטלפונים בישראל. גולשים דיווחו ל-ynet שהרגישו את רעידת האדמה גם באזור המרכז, בין היתר בבאר יעקב, רחובות וגני תקווה.

קודם לכן התרחשה רעידת אדמה ב-24 במאי באזור הכינרת בשעה 20:42. ההערכה הראשונית היא שעוצמת הרעידה הייתה 3.5. גם ב-6 באפריל הורגשה רעידת אדמה בצפון. גולשים דיווחו כי הרגישו את הרעידה בעיקר במישור החוף המערבי - מאזור חיפה ועד נהריה. לא דווח על נפגעים או על נזק. על פי המכון הסיסמולוגי האירופי-ים תיכוני (EMSC) והמכון הגיאולוגי בישראל, הרעש היה בים התיכון בעוצמה 4.5, בעומק 10 ק"מ, מול חופי צור וצידון בדרום לבנון.

המפקדה שהוקמה רק היום

פיקוד העורף יחנוך היום ברמלה מפקדה חדשה שתשנה את האופן שבו מכינים את שלל כוחות החירום וההצלה למצבי אסון ומלחמה. מפקדת מעל"ה - המרכז הלאומי לאימונים ולהכשרות בעורף, שיאגד תחת מסגרת אחת את מערכי ההדרכה, ההכשרות, האימונים וקביעת הכשירויות של הכוחות הצבאיים והגופים האזרחיים הפועלים בעורף.

אחד מיעדי ההיערכות המרכזיים לשנת 2027 יהיה תרחיש של רעידת אדמה. 100 שנים לאחר רעידת האדמה הגדולה בצפת בשנת 1927, מתוכננת שנה של מוכנות ותרגול, שבמסגרתה ישולבו רשויות מקומיות, כבאות והצלה, משרדי ממשלה וגופי חירום נוספים. מדובר בהיערכות לתרחיש שבו נדרשת הפעלה רחבה של כלל מערכי החירום, ולא רק של פיקוד העורף.