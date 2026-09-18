השב"כ והמשטרה חשפו היום (שישי) כי חמדאן חמדאן, בן 32, תושב מג'ד אל-כרום, נעצר לאחרונה בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות של "מגע עם סוכן זר וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתו". בחקירה התברר כי במשך כמה חודשים עמד חמדאן בקשר עם סוכנת זרה והתבקש לבצע בהנחייתה משימות ביטחוניות.
עוד עלה בחקירה כי חמדאן היה מודע לכך שהקשר מתנהל עם סוכנת זרה מלבנון, ובתמורה לביצוע המשימות נעשו ניסיונות להעביר לו תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הגורם הזר והעברתם אליו.
החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, והמעצר בוצע במסגרת פעילות משולבת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה בינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי. ביום ראשון יוגש נגד חמדאן כתב אישום.
מהמשטרה והשב"כ נמסר כי "אנו שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה. לא כל שכן, ביצוע משימות עבורן תמורת תשלום או כל סיבה אחרת".
עוד נמסר כי "גורמים אלה ובניהם גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב, ממשיכים במאמציהם לגייס ולהפעיל ישראלים לצורך משימות ביטחוניות ומשימות ריגול וטרור בישראל גם בזמן המלחמה הנוכחית. אותם גורמים מנסים לגייס ישראלים גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות".