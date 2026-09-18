עוד עלה בחקירה כי חמדאן היה מודע לכך שהקשר מתנהל עם סוכנת זרה מלבנון, ובתמורה לביצוע המשימות נעשו ניסיונות להעביר לו תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הגורם הזר והעברתם אליו.

עוד עלה בחקירה כי חמדאן היה מודע לכך שהקשר מתנהל עם סוכנת זרה מלבנון, ובתמורה לביצוע המשימות נעשו ניסיונות להעביר לו תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הגורם הזר והעברתם אליו.

עוד עלה בחקירה כי חמדאן היה מודע לכך שהקשר מתנהל עם סוכנת זרה מלבנון, ובתמורה לביצוע המשימות נעשו ניסיונות להעביר לו תשלום באמצעות רכישת מוצרים בישראל על ידי הגורם הזר והעברתם אליו.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, והמעצר בוצע במסגרת פעילות משולבת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה בינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי. ביום ראשון יוגש נגד חמדאן כתב אישום.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, והמעצר בוצע במסגרת פעילות משולבת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה בינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי. ביום ראשון יוגש נגד חמדאן כתב אישום.

החקירה לוותה על ידי פרקליטות מחוז חוף, והמעצר בוצע במסגרת פעילות משולבת של היחידה הארצית לחקירות פשיעה בינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ושירות הביטחון הכללי. ביום ראשון יוגש נגד חמדאן כתב אישום.