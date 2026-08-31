ארבעה חודשים אחרי שבית המשפט גזר עונשי מאסר על שיטה אמאשו ואוריה בידוש , המטפלות שהורשעו ב תקיפת פעוטות במעון חב"ד בקריית גת , ההורים מספרים שנותרו להתמודד לבד מול ההשלכות על ילדיהם. "חב"ד ניתקו את הטלפון", האשים דוד שבתו מ' בת ה-4 חווה רגרסיה בדיבור ובהתנהגות מאז שחוותה התעללות בגן.

"ראיתי במצלמות. היא חטפה מכות, כאפות לפנים ובעיטה בגב. הטיחו אותה למזרן וכיסו אותה עם השמיכה כמו גופה", הוא תיאר בשיחה עם ynet. בתקופה שבה שהתה במעון, כך סיפר, הם הבחינו בסימנים על גופה של מ' - וקיבלו הסברים שקריים: "אמרו לנו 'היא נפלה', 'היא רבה עם ילדה אחרת', 'שכחנו להגיד'. כשבאנו לקחת אותה הכול היה בחיוכים אז לא חשדנו".

גלריה ההורים מחוץ לבית המשפט בתקופת הדיון ( צילום: הרצל יוסף )

לדבריו, "אנחנו מנהלים אורח חיים מסורתי והיה לנו חשוב לשלוח אותה לגן של חב"ד כי חשבנו שזה גן של ערכים יהודיים. עברנו משדרות לקריית גת אחרי 7 באוקטובר, מ' הייתה אז בת שנתיים וחצי. עכשיו היא חווה רגרסיה, היא הפסיקה לדבר. לפני כן היא בדיוק התחילה לקשקש ושמחנו שהיא מתחילה לתקשר. פתאום היא שוב רוצה מוצץ, יש צעקות באמצע הלילה. היא ישנה איתנו במיטה וזה משפיע על הזוגיות ועל כל הבית. זאת תחושה מאוד קשה".

הוא תיאר כיצד אפילו התנהגות יומיומית של הורים עלולה לגרום למ' להגיב בחרדה. "אם אתה קצת מרים את הקול הילדה נכנסת לשוק. גם בתור אקט חינוכי. היא עושה דברים שמסכנים את עצמה וקשה לי מאוד להעיר לה. זה גם יוצר חוסר שיוויון בינה לבין האחים שלה. אם אתה אומר לה 'לא' היא נכנסת לחרדה ומנתקת קשר עם הסביבה", אמר.

אך לצד ההתמודדות בבית, דוד תיאר גם תחושה של נטישה מצד חב"ד, מפעילת המעון. הוא סיפר על ניתוק מוחלט בתקשורת, גם לצורך שיקום הילדים. "ניסיתי להגיע פיזית למשרדים ונתקלתי בדלת סגורה ללא מענה. הם ניתקו את הטלפון. ברמה הבסיסית הייתי רוצה לקבל קודם כל סליחה, אבל אנחנו גם מנסים לשקם את המשפחה. שמתי אצלכם את הדבר הכי יקר לי ואין שום יחס לזה ברמה הרגשית. אנחנו הרוסים. הכול נפגע ואני צריך מעטפת טיפולית לילדה.

"הם נטשו אותנו לתוך בור שחור, כאוס אינסופי. פתאום צריך לאסוף את השברים לבד. לא קיבלנו יועצת טיפול, לא עובדת סוציאלית. כלום. בקופת חולים נתנו לנו פסיכולוגית, אבל לא לילדה. המדינה לא מממנת פסיכולוג או פסיכיאטר לבת שנתיים וחצי (כיום ארבע). אנחנו לוקחים אותה לבד לקלינאית תקשורת ומשלמים 1,600 שקלים בחודש. היא לא משתפת אותנו במה שקורה איתה. אתה רואה את הילדה שלך ככה וזה שובר את הלב".

מימין: שיטה אמאשו ואוריה בידוש

עו"ד מרק לייזרוביץ וקרן ברק, שמייצגים את המשפחות ( צילום: עמיר צוק )

במעון טופלו 14 ילדים, ודוד תיאר כי 13 המשפחות הנוספות חוות השלכות דומות. לדבריו, ההורים משתפים קשיים דומים ומשלמים לבד על הטיפולים עבור ילדיהם. "אנחנו צריכים הכוונה וליווי", הוא אמר. "אנחנו מבקשים מחב"ד לקחת אחריות ולסייע. להעמיד אנשי מקצוע שיטפלו בילדים. הם רשת חינוכית ואפילו סליחה לא אמרו".

אלא שהמצב סבוך גם מבחינה משפטית. עו"ד מרק לייזרוביץ שמייצג את המשפחה ומשפחות נוספות הסביר כי בשלב זה מוקדם מדי לתבוע את חב"ד על הנזקים. "מבחינה משפטית זה מוקדם מדי. הילדה לא הגיעה לבגרות מספקת כדי שניתן יהיה לקבוע מה ההתנהגות במעון הותירה בה ומה הנזק שנגרם. אנחנו מבקשים בינתיים מחב"ד - תכניסו יד לכיס ותוציאו כסף כדי שאנשים יוכלו לטפל בילדים שלהם", אמר.

דוד אף ציין כי השופטת קבעה בדיון שהנזק לפעוטות יישאר איתם לאורך זמן, ואמר: "אנחנו בחודש אלול, לפני ראש השנה. הם פשוט נעלמו וניתקו טלפונים. נעלמו כמו אחרוני הפושעים. תחושת הנטישה הזאת היא קשה. אני לא מבקש שיחזירו את הזמן לאחור, אני מבקש שיעזרו לנו לאסוף את השברים. אפילו סליחה לא אמרו".