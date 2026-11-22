, אך רק מעט מהן הגיעו למשטרה, ושתיים הבשילו לכתב אישום. ביישוב נוף איילון, שבו התגוררה דינר, הכירו חלק מהתלונות, וגם באולפנה. תלמידות אף פנו לפני שנים לפורום תקנה, העוסק בפגיעות מיניות במגזר הדתי. הפורום הורה לדינר להפסיק ללמד, אך ההנחיה לא יושמה.

, אך רק מעט מהן הגיעו למשטרה, ושתיים הבשילו לכתב אישום. ביישוב נוף איילון, שבו התגוררה דינר, הכירו חלק מהתלונות, וגם באולפנה. תלמידות אף פנו לפני שנים לפורום תקנה, העוסק בפגיעות מיניות במגזר הדתי. הפורום הורה לדינר להפסיק ללמד, אך ההנחיה לא יושמה.

באולפנה טענו תחילה שלדינר יש בעיה בריאותית ולכן היא פרשה מהוראה, ולא התנהלו בשקיפות מול התלמידות וההורים, בזמן שדינר לימדה או הדריכה במוסדות אחרים. בהמשך הוזעק פורום תקנה לטפל שוב בנושא בעקבות הפרת ההנחיות. הפורום המליץ לרב היישוב לפרסם את שמה של דינר, אבל הרב בחר לשתוק. לאחר פרסום התחקיר התגלתה כמות הפגיעות ועוצמתן, והחל ההליך הפלילי.

באולפנה טענו תחילה שלדינר יש בעיה בריאותית ולכן היא פרשה מהוראה, ולא התנהלו בשקיפות מול התלמידות וההורים, בזמן שדינר לימדה או הדריכה במוסדות אחרים. בהמשך הוזעק פורום תקנה לטפל שוב בנושא בעקבות הפרת ההנחיות. הפורום המליץ לרב היישוב לפרסם את שמה של דינר, אבל הרב בחר לשתוק. לאחר פרסום התחקיר התגלתה כמות הפגיעות ועוצמתן, והחל ההליך הפלילי.

באולפנה טענו תחילה שלדינר יש בעיה בריאותית ולכן היא פרשה מהוראה, ולא התנהלו בשקיפות מול התלמידות וההורים, בזמן שדינר לימדה או הדריכה במוסדות אחרים. בהמשך הוזעק פורום תקנה לטפל שוב בנושא בעקבות הפרת ההנחיות. הפורום המליץ לרב היישוב לפרסם את שמה של דינר, אבל הרב בחר לשתוק. לאחר פרסום התחקיר התגלתה כמות הפגיעות ועוצמתן, והחל ההליך הפלילי.

"הייתי בת 14. היא הייתה המחנכת שלי. סמכתי עליה. כשהיא אמרה שהיא דואגת לי ושאני יכולה לסמוך עליה, האמנתי לה", סיפרה הנפגעת הראשונה, כיום בת 39 ורופאה במקצועה, בבית המשפט. "כשהיא אמרה שאסור שאף אחד ידע, שאף אחד לא יבין, האמנתי לה. כשהיא אמרה שלעולם לא תעשה דבר כזה לאף אחת אחרת, האמנתי לה. כי הייתי ילדה וילדים מאמינים למבוגרים".

"הייתי בת 14. היא הייתה המחנכת שלי. סמכתי עליה. כשהיא אמרה שהיא דואגת לי ושאני יכולה לסמוך עליה, האמנתי לה", סיפרה הנפגעת הראשונה, כיום בת 39 ורופאה במקצועה, בבית המשפט. "כשהיא אמרה שאסור שאף אחד ידע, שאף אחד לא יבין, האמנתי לה. כשהיא אמרה שלעולם לא תעשה דבר כזה לאף אחת אחרת, האמנתי לה. כי הייתי ילדה וילדים מאמינים למבוגרים".

"הייתי בת 14. היא הייתה המחנכת שלי. סמכתי עליה. כשהיא אמרה שהיא דואגת לי ושאני יכולה לסמוך עליה, האמנתי לה", סיפרה הנפגעת הראשונה, כיום בת 39 ורופאה במקצועה, בבית המשפט. "כשהיא אמרה שאסור שאף אחד ידע, שאף אחד לא יבין, האמנתי לה. כשהיא אמרה שלעולם לא תעשה דבר כזה לאף אחת אחרת, האמנתי לה. כי הייתי ילדה וילדים מאמינים למבוגרים".