שש שנות מאסר נגזרו היום (ראשון) על המורה ציפי דינר, שביצעה עבירות מין שכללו אונס ומעשים מגונים בשתי תלמידות. המעשים בוצעו לפני כ-25 שנים בתלמידה אחת, ובתלמידה נוספת לפני 15 שנים. דינר לימדה באולפנת "שעלבים".
המעשים של דינר נחשפו לראשונה בתחקיר של חן ארצי סרור ב-ynet וב"ידיעות אחרונות". בעקבות הפרסום נפתחה חקירה, והוגש גם כתב אישום נגד דינר. בתחקיר פורסמו כמה עדויות, אך רק מעט מהן הגיעו למשטרה, ושתיים הבשילו לכתב אישום. ביישוב נוף איילון, שבו התגוררה דינר, הכירו חלק מהתלונות, וגם באולפנה. תלמידות אף פנו לפני שנים לפורום תקנה, העוסק בפגיעות מיניות במגזר הדתי. הפורום הורה לדינר להפסיק ללמד, אך ההנחיה לא יושמה.
באולפנה טענו תחילה שלדינר יש בעיה בריאותית ולכן היא פרשה מהוראה, ולא התנהלו בשקיפות מול התלמידות וההורים, בזמן שדינר לימדה או הדריכה במוסדות אחרים. בהמשך הוזעק פורום תקנה לטפל שוב בנושא בעקבות הפרת ההנחיות. הפורום המליץ לרב היישוב לפרסם את שמה של דינר, אבל הרב בחר לשתוק. לאחר פרסום התחקיר התגלתה כמות הפגיעות ועוצמתן, והחל ההליך הפלילי.
"הייתי בת 14. היא הייתה המחנכת שלי. סמכתי עליה. כשהיא אמרה שהיא דואגת לי ושאני יכולה לסמוך עליה, האמנתי לה", סיפרה הנפגעת הראשונה, כיום בת 39 ורופאה במקצועה, בבית המשפט. "כשהיא אמרה שאסור שאף אחד ידע, שאף אחד לא יבין, האמנתי לה. כשהיא אמרה שלעולם לא תעשה דבר כזה לאף אחת אחרת, האמנתי לה. כי הייתי ילדה וילדים מאמינים למבוגרים".
בהמשך תיארה את הפחד המתמשך: "לא ידעתי מתי היא תקרא לי, לא ידעתי מתי שוב אמצא את עצמי לבד איתה. ומאז אני חיה עם תחושת חלל שלא נסדר. חלולה כי חיללו אותי". הנפגעת השנייה, כיום בת 31, נשואה ואם לתינוק, סיפרה בעדותה כי חיפשה אצל המורה חמלה ודמות אימהית, אך הפגיעה הותירה בה נזקים נפשיים קשים שמלווים אותה גם בחלוף יותר מעשור. לדבריה, כאשר ניסתה לחשוף את המעשים ביישוב מגוריה, נתקלה בחוסר אמון ואף הוחרמה.
בית המשפט התחשב בגזר הדין בזמן הרב שחלף מאז ביצוע המעשים, בהודאתה באשמה של דינר, בגילה המבוגר, ובמחיר האישי והמשפחתי ששילמה עקב חשיפתם, כלשון השופטים. בית המשפט חתם את גזר דינו בפנייה ישירה לנפגעות העבירה והביע בפניהן את הערכתו הרבה על האומץ הרב ותעצומות הנפש שנדרשו מהן לחשוף את סוד הפגיעה בהן, ובכך שאפשרו את קיום ההליך הפלילי ואת האפשרות לעשות עמן צדק.
בית המשפט הוסיף: "הצדק שנעשה אמנם מאוחר אך בקשתכן התמלאה, הנאשמת נטלה אחריות על מעשיה החמורים, הכירה בפגיעה הקשה שהסבה לכן ותאלץ לשאת בעונש מאסר מוחשי בגינם. קולכן נשמע, ואנו מקווים מכל לבנו כי סיום ההליך יהווה גם עבורכן סיומו של פרק כואב וקשה בחייכן ויאפשר לכן להשלים הליך ארוך של ריפוי ושיקום, ומאחלים לכן אושר והצלחה רבה בהמשך חייכן".