בזכות מאמציה הפכה מרין לה פן את "האיחוד הלאומי" לכוח הפוליטי הגדול ביותר בצרפת, וכיום מפלגתה היא בעלת הסיעה הגדולה ביותר באספה הלאומית, עם 119 חברים. סקר שפורסם רק אתמול הצביע על כך שבבחירות לנשיאות באפריל ובמאי של השנה הבאה היא צפויה

לנצח ללא תנאי את כל יריביה

: בסיבוב הראשון היא צפויה להגיע למקום הראשון עם כ-36% מהקולות כשאחריה מועמד השמאל הקיצוני

ז'אן-לוק מלנשון