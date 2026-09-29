מנהיגת הימין הקיצוני בצרפת מרין לה פן, מפלגתה "האיחוד הלאומי" ובעלי בריתה התייצבו היום (ג') שכם אל שכם מאחורי שותפה למרוץ בבחירות לנשיאות בשנה הבאה, ז'ורדן ברדלה, בעקבות דיווחים בתקשורת על התבטאויות אנטישמיות שהשמיע לכאורה בהיותו חבר צעיר במפלגה.
ברדלה בן ה-31 הוא כוכב עולה של הימין העמוק הצרפתי, ולה פן הצהירה כי אם תנצח בבחירות לנשיאות במאי של השנה הבאה – בחירות שבהן הסקרים אכן חוזים לה ניצחון היסטורי – היא תמנה אותו לראש ממשלתה.
אלא שאתר התחקירים Mediapart פרסם אתמול תחקיר המביא אמירות בעלות ניחוח אנטישמי שכתב לכאורה ברדלה בקיץ 2013, כשהיה נער בן 17. בין השאר כתב לכאורה ש"הבנקים כולם בבעלות יהודים", "היהודי חייב לשלוט בעמים האחרים, למחוץ אותם ולשדוד אותם", ו"ציוני הוא בהכרח יהודי, ובאופן מושרש ועמוק". לפי האתר האמירות נלקחו מתכתובות פרטיות שניהל ברדלה, אך לא נמסר אם מדובר בהודעות שהועברו בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת. האתר ציין כי אימת באופן עצמאי את התכתובות, אך לא פירט כיצד הגיעו לידיו.
על פי Mediapart, ברדלה כתב את הדברים כשנה וחצי אחרי שהצטרף למפלגת "החזית הלאומית", מפלגת הימין הקיצוני שהקים אביה של מרין לה פן, הלאומן מכחיש השואה ז'אן-מארי לה פן. על המפלגה הזו השתלטה בהמשך הבת מרין, ובעקבות אמירות אנטישמיות נוספות שהשמיע האב היא הובילה את הדחתו והחלה להשקיע מאמצים גדולים כדי להרחיקה ממורשתו ולטהר את תדמית המפלגה, במה שזכה לכינוי "אסטרטגיית הדה-דמוניזציה".
בזכות מאמציה הפכה מרין לה פן את "האיחוד הלאומי" לכוח הפוליטי הגדול ביותר בצרפת, וכיום מפלגתה היא בעלת הסיעה הגדולה ביותר באספה הלאומית, עם 119 חברים. סקר שפורסם רק אתמול הצביע על כך שבבחירות לנשיאות באפריל ובמאי של השנה הבאה היא צפויה לנצח ללא תנאי את כל יריביה: בסיבוב הראשון היא צפויה להגיע למקום הראשון עם כ-36% מהקולות כשאחריה מועמד השמאל הקיצוני ז'אן-לוק מלנשון עם כ-18%, ובסיבוב השני והמכריע היא צפויה לנצח את מלנשון עם 69%. אם מועמד המרכז-ימין וראש הממשלה לשעבר אדואר פיליפ, שסקרים חוזים לו כרגע את המקום השלישי בסיבוב הראשון, יצליח בכל זאת לעקוף את מלנשון ולעלות לסיבוב השני, לה פן צפויה לגבור עליו בקרב המכריע עם 57%.
לה פן, נזכיר, התבשרה רק לאחרונה כי תוכל להתמודד בבחירות לנשיאות, אחרי שבית משפט לערעורים המתיק את עונשה בפרשת שחיתות שבה הורשעה, ובין השאר קיצר את עונש הרחקתה מתפקידים ציבוריים, שעמד תחילה על חמש שנים. בזמן שלה פן המתינה להכרעה בערעורה המתין ברדלה, שהוא בן טיפוחיה, מאחורי הקלעים, ואם עונש ההרחקה המקורי היה נותר על כנו הוא היה תופס את מקומה כמועמד המפלגה לנשיאות. מאז שקיבלה את ההיתר להתמודד התנהל הקמפיין של לה פן ללא מהמורות משמעותיות, והדיווח של Mediapart הוא מהמורה ראשונה שכזו.
לה פן: "יש לי אמון מוחלט", ברדלה: "זו מלחמה כוללת"
ההאשמות באנטישמיות הן נקודה רגישה עבור לה פן ו"האיחוד הלאומי", משום שכדי להגיע לארמון האליזה עליה להתגבר על המכשולים שחסמו את דרכה לשם בשלוש ההתמודדויות הקודמות שלה על הנשיאות, בכלל זה תפיסת המפלגה שלה כבעלת שורשים אנטישמיים. מפלגת "האיחוד הלאומי" מחזרת בשנים האחרונות אחרי קולות הבוחרים היהודים, ולשם כך מציגה עצמה כמגן אל מול ההקצנה האיסלאמית בצרפת, ומדגישה את מאמציה העקביים של לה פן להתנער ממורשת אביה ולהילחם באנטישמיות. למעשה, ברדלה עצמו, המכהן כנשיא "האיחוד הלאומי", היה בשנה שעברה למנהיג הראשון של מפלגת הימין הקיצוני שהוזמן על-ידי ממשלת ישראל לבקר בארץ לרגל כנס למאבק באנטישמיות, שארגן השר עמיחי שיקלי.
יונתן ארפי, העומד בראש ארגון הגג של יהודי צרפת CRIF, אמר כי אם הדברים המיוחסים לברדלה יוכחו כנכונים, הרי שתהיה זו "הפרכה צורמת" של אסטרטגיית טיהור התדמית. "כיצד ייתכן שאישיות פוליטית שהשמיעה התבטאויות אנטישמיות כה מעוררות שאט נפש תתקדם לאחר מכן לעמדות אחריות כה בכירות בתוך מפלגה שטוענת שהשתנתה ושהיא נלחמת בשנאת יהודים?", כתב ארפי ב-X.
ברדלה מצדו מכחיש בתוקף כי הוא כתב את הדברים שיוחסו לו, והודיע כי החל לקדם תביעת דיבה נגד Mediapart. הוא תיאר את ההאשמות כ"מבצע של תרגילים מלוכלכים" ואמר כי "ההתבטאויות הללו הזויות לחלוטין. הן לא שלי".
היום הפגינו בכירי "האיחוד הלאומי" חזית אחידה והתייצבו להגנת ברדלה. בישיבת הסיעה שלהם ישבו לה פן, ברדלה ובעל בריתם אריק סיוטי זה לצד זה, ותיארו את ההאשמות שפורסמו ב-Mediapart כיריית הפתיחה במאמץ שנועד לפגוע ב"איחוד הלאומי" ובלה פן לקראת הבחירות לנשיאות. "זו ההתחלה של מלחמה כוללת, של ניסיונות לערער את קמפיין הבחירות לנשיאות, ניסיונות שאני אומר לכם שיכוונו נגדנו בזה אחר זה", אמר ברדלה.
לה פן מצדה הביעה "אמון מוחלט" בברדלה, שנהנה מפופולריות רבה בקרב מצביעים צעירים ומחזיק במספר עוקבים עצום ברשתות החברתיות, ואמרה על חורשי הקמפיינים המבקשים להכשיל את מפלגתה "לא ניתן להם לעשות את זה". "דעו לכם שאנחנו נספוג מהלומות קשות, שהמערכת תעשה הכול ויריבינו יעשו כל מה שיידרש – כולל התרגילים המלוכלכים ביותר שניתן להעלות על הדעת – כדי לנסות לבלום את התנופה הזו", אמרה לה פן, והבטיחה ש"האיחוד הלאומי" יוכיח "מי עומד מאחורי המניפולציה הזו".
בשמאל מגנים: "שום קוסמטיקה לא תשנה את הימין הקיצוני"
אתר Mediapart, המתמחה בעיתונות חוקרת, הפך לגוף חדשות מוביל בצרפת מאז השקתו ב-2008, ומתגאה ביותר מרבע מיליון מנויים. אתר התחקירים חשף שורה של שערוריות פוליטיות מרכזיות בשנים האחרונות, בהן החשד למימון שנתנה לוּב לקמפיין הבחירות של הנשיא לשעבר ניקולא סרקוזי, וחשבון הבנק הלא-מוצהר בשווייץ של שר התקציב לשעבר ז'רום קאוזאק.
גם התחקיר נגד ברדלה עורר ביממה האחרונה הדים, והוא גרר שורה של גינויים, גם מצד מועמדים לנשיאות. "הימין הקיצוני יישאר תמיד הימין הקיצוני. שום משרד יחסי ציבור ושום מתיחת פנים קוסמטית לא ישנו זאת לעולם", אמר רפאל גלוקסמן, מועמד בפריימריז של הסוציאל-דמוקרטים. מנהיגת מפלגת הירוקים ("האקולוגים"), מרין טונדלייה, דרשה מברדלה להתפטר מיידית מכל תפקידיו.
מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן-לוק מלנשון, שהוא מועמד אנטי-ישראלי קיצוני ומואשם בעצמו באנטישמיות, בין השאר על רקע סירובו לכנות את חמאס ארגון טרור ואת מעשיו ב-7 באוקטובר "טבח", גינה אף הוא "באופן חד-משמעי" את הדברים שיוחסו לברדלה, ואמר כי הם "נגועים בקונספירטיביות ובאנטישמיות מופרכת מן הסוג האבסורדי ביותר, אם הוא אכן זה שהשמיע אותם".