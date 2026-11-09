"שיאן הכנסות" של כל הזמנים יהיה רה"מ בנימין נתניהו, שיתחיל את הכנסת ה-15 שלו. בכך הוא שובר את השיא של שמעון פרס, שכיהן כח"כ במשך 14 מושבים. גם שיא הנשים יישבר בכנסת ה-26: בהשבעת הכנסת יושבעו 33 ח"כיות, המספר הגבוה ביותר מאז קום המדינה.