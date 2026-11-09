ממשלה עדיין לא נראית באופק, אבל כנסת חדשה יש: 120 ח"כים נרגשים יישבעו מחר (שלישי) בטקס הצהרת האמונים של הכנסת ה-26. החל מהשעה 8:00 בבוקר יצעדו נבחרי העם למשכן, לדש בגדם יוצמד פרח חגיגי והם יצטלמו במתחם מיוחד לתמונת מזכרת עם בני משפחותיהם.
אפילו הרובוטים "מר וייל" ו"גברת שאגאל", שהצטרפו לאחרונה לצוות המדריכים של מרכז המבקרים במשכן, יקבלו את פניהם של חברי הכנסת ויברכו אותם לשלום. בשעה 15:20 יחל טקס חגיגי ברחבת הכנסת בנוכחות הח"כים ואורחיהם.
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה יקבל את פניו של נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיגיע לרחבת המשכן בליווי שיירת אופנועים ופרשים על סוסים. בהמשך יפנה הרצוג לחתימה בספר הנשיאים: ספר מיוחד, כרוך בהידור, שבו מברכים נשיאי ישראל את הכנסת החדשה. לאחר מכן יגיעו חברי הכנסת לטקס הצהרת האמונים.
בשעה 16:00 בדיוק יכריז מזכיר הכנסת דן מרזוק: "כבוד הנשיא". קהל המוזמנים יקום על רגליו, ויושמעו שלוש תרועות חצוצרה. נשיא המדינה יפתח את הישיבה בשלוש נקישות פטיש, יישא דברים, יזמין את יו"ר הכנסת להצהיר אמונים וימסור לו את ניהול הישיבה.
לאחר שיו"ר הכנסת יישא דברים, מזכיר הכנסת יקרא בשמם של כל אחד מחברי הכנסת, שבתורם יקומו ויענו: "מתחייב / מתחייבת אני". הזמר הראל סקעת ישיר "הנני כאן" ו"הדרך ארוכה".
אתמול התקיים בכנסת יום סיור ל-46 הח"כים החדשים, שהגיעו נרגשים וחגיגיים למליאה שבה יבלו בקרוב זמן רב. חלקם הצטלמו להנציח את המעמד וכולם קיבלו הדרכה על נהלי המשכן, גם על פעולה בסיסית כמו איך מצביעים.
בין 120 חברי הכנסת, 10 הם בני משפחות שכולות, ביניהם בנימין נתניהו, רם בן ברק ואליסף פרץ ששכלו את אחיהם בקרבות עבר; לימור סון הר מלך ששכלה את בעלה שנרצח בפיגוע; ושישה נציגי משפחות שכולות מ-7 באוקטובר: רפי בן שטרית שבנו אלרואי נפל במלחמה, גדי איזנקוט שבנו גל נפל בקרב, מיכל נגרי שבנה רועי נפל בקרב, שירה שפירא שבנה ישראל ענר נפל בקרב המיגונית מול מחבלים, שרון שרעבי שאחיו יוסי נחטף ונרצח בעזה, וטליק גואילי שבנה רני נחטף ונרצח בעזה. "נציג" נוסף ממלחמת 7 באוקטובר הוא אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש ואיבד את שתי רגליו ברצועת עזה.
48 נציגים, שמהווים 40% מכלל הנבחרים, הם חילונים, 27 דתיים, 17 ערבים, 13 חרדים, 13 מסורתיים ושניים דרוזים. שלושה מבין חברי הכנסת הם נציגי הקהילה הגאה - אמיר אוחנה, איתן גינזבורג וישראל זרי. נציגה אחת לעדה האתיופית ושלושה נציגים לעולי ברית המועצות.
88 מהח"כים שירתו בצה"ל, 5 שירתו בשירות לאומי, 7 לא שירתו מטעמי דת (מתוכם 6 מהמפלגות החרדיות), 17 נציגי המפלגות הערביות ועוד שלושה שלא שירתו מסיבות אחרות. יש בכנסת הזו ייצוג משמעותי ליוצאי מערכת הביטחון, ביניהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, המשנה למוסד לשעבר רם בן ברק, ניצב לשעבר יואב סגלוביץ, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ואלופים לשעבר (אלעזר שטרן, נעם תיבון, יאיר גולן, כמיל אבו רקון).
הכנסת ה-26 צפויה לשבור מספר שיאים, ביניהם שיא הח"כ הצעיר ביותר: יונתן שלו בן ה-24 שובר את שיא הח"כ הצעיר ביותר בכנסת זה 66 שנים, שיא שהיה שמור לשר לשעבר משה ניסים.
"שיאן הכנסות" של כל הזמנים יהיה רה"מ בנימין נתניהו, שיתחיל את הכנסת ה-15 שלו. בכך הוא שובר את השיא של שמעון פרס, שכיהן כח"כ במשך 14 מושבים. גם שיא הנשים יישבר בכנסת ה-26: בהשבעת הכנסת יושבעו 33 ח"כיות, המספר הגבוה ביותר מאז קום המדינה.