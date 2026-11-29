מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, שיגר היום (ראשון) מכתב חריג לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות ניסיונו של השר איתמר בן גביר למנוע את השתתפותו בכנס האינטרפול בהונג קונג, והזהיר מפגיעה בביטחון המדינה ובלוחמי כוחות הביטחון. אותו מכתב נשלח לאחר שהשר לביטחון לאומי בן גביר שלח מכתב לאינטרפול ובו כתב כי "מפכ"ל המשטרה דני לוי אינו מייצג את ישראל, אין לאשר את השתתפותו בכנס".

גלריה היחסים במשבר. המפכ"ל דני לוי ובן גביר ( צילום: עמית שאבי, REUTERS/Ronen Zvulun )

"אני פונה אליך בלית ברירה לפעול בדחיפות לגיבוי המשלחת, למען ביטחון המדינה ואזרחיה, תוך הבהרה שהמפכ"ל הוא נציגה המקצועי הרשמי של משטרת ישראל ביחסים מול שותפים", כתב רנ"צ לוי. הוא חשף כי בין היעדים הקריטיים שיטופלו בכנס גם "בלימת 26 צווי מעצר בינלאומיים שמובילה טורקיה בהקשר של המשטים, סיכול בחירתן של מדינות עוינות לוועד המנהל והעמקת הלחימה בארגוני הפשיעה".

לדברי רנ"צ לוי, "פנייה חיצונית נגד השתתפות המפכ"ל, או כל החלשה של הקשר הישיר מול האינטרפול ומול משטרות העולם, פוגעת ביכולת שלנו להגן על משרתינו ולבלום פשיעה שמגיעה לישראל, כך בכלל וכך גם בשים לב להשתתפותן של איראן וטורקיה בכנס". לסיכום כתב, כי אם אכן תימנע השתתפותו בכנס, "תיגרם פגיעה של ממש בביטחון הפנים ובלוחמי כוחות הביטחון".

פרט לנתניהו, המפכ"ל שלח את מכתבו גם לנשיא המדינה יצחק הרצוג, לשר החוץ גדעון סער, ליועמ"שית גלי בהרב-מיארה ולראש המל"ל שמואל בן עזרא.

"יציאתו של מפכ"ל המשטרה לחו"ל אינה מקובלת על השר". בן גביר ולוי במאי ( צילום: אלעד גרשגורן )

לוי טס להונג קונג ללא אישור השר בן גביר, שביקש ממנו להישאר בארץ. הוא החליט כי המשלחת המשטרתית בהובלתו תצא מישראל כמתוכנן, ובזמן שהמתין להמראה יחד עם דובר המשטרה, עוזרו וקצינים נוספים, השר בן גביר שיגר את אותו מכתב חריג ביותר לארגון האינטרפול, שבו כתב כי "אין לאשר את השתתפות המפכ"ל בכנס".

בהודעה שנשלחה אתמול מטעם לשכת השר בן גביר נכתב: "יציאתו של מפכ"ל המשטרה לחו"ל אינה מקובלת על השר ולא אושרה על ידו כפי שמתחייב בנוהל. מחר צפויה להתקיים ישיבת קבינט חשובה המחייבת את נוכחותו של המפכ"ל, ויש להצטער על כך שהמפכ"ל בחר להתעלם גם מעובדה זו. כמו כן, השר בן גביר הבהיר למפכ"ל במספר הזדמנויות כי המצב הביטחוני בישראל ומצב הפשיעה במגזר מחייבים את נוכחותו בארץ. רק לאחרונה שב המפכ"ל מביקור במרוקו, ואין כל סיבה ממשית שלא יישאר בארץ וישלח גורמי מקצוע אחרים לכנס האינטרפול".

בזמן שהמפכ"ל בחו"ל, החליט בן גביר לאשר היום בצהריים 16 מינויים של קצינים בכירים מתוך 185 - אחרי תקופה ארוכה שבה הקפיא את המינויים במסגרת הסכסוך עם המפכ"ל. במשך תקופה ארוכה בן גביר לא חתם על המינויים ולא על התקציב, בטענה שזה "יחכה לשר הבא" - אך דווקא כעת, בתקופת ממשלת מעבר ורגע לפני שככל הנראה יעזוב את המשרד - החליט לחתום, ורק על חלק מהמינויים. יש לציין שגם עצם הודעתו חריגה, שכן לא השר הוא זה שמוסר הודעות על אישור מינויים במשטרה.

לדברי גורם בכיר במשטרה מדובר בניסיון לסכסך בין קצינים. סגל הפיקוד הכללי במשטרה אישר את המינויים כאמור כבר מזמן, ולפי הגורם הניסיון לסכסך מתבטא בכך שגם כעת רק חלק קטן מהמינויים אושרו.