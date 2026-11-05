"גם יריבים פוליטיים יכולים לשלב ידיים למען עתיד המדינה" : בזמן שנציגי המפלגות הגיעו אתמול והיום (רביעי) לבית הנשיא בירושלים כדי להמליץ על המועמד שלהם להרכבת הממשלה , מחוץ למקום קראו אזרחים להגיע להבנות - ולפעול להקמת ממשלת אחדות רחבה. "אני פה בקריאה לראש הממשלה נתניהו, לרמטכ"ל לשעבר איזנקוט ולכל ראשי המפלגות הציוניות - להקים ממשלת אחדות חירות לאומית, ציונית עכשיו. מספיק עם ההחרמות והשנאות", קרא אבי פרחן בן ה-81, שפונה מביתו בימית שבסיני בראשית שנות ה-80.

גלריה "שילמדו משמיר, פרס ורבין". אבי פרחן בן ה-81 מול בית הנשיא ( צילום: שלו שלום )

במדרכה ברחוב הנשיא בירושלים, על כיסא מתחת לשמשייה ולצד קלנועית, ישב גם יצחק פרנקנטל בן ה-75 ממושב גמזו וקרא להקים ממשלת אחדות - גם עם המפלגות הערביות. "המטרה שלי היא להשמיע קול זעקה. להפסיק לעשות הבדלה בין דם לדם. ערבי יכול להיות רופא, אבל לא חבר בממשלה?", תהה פרנקנטל, שנמצא בירושלים מיום ראשון. בנו, אריק פרנקנטל, נחטף ונרצח בידי חמאס ב-1994. מאז הפך בן ה-75 לפעיל שלום, ובעבר אף נפגש עם מנהיגי חמאס.

על חברי הכנסת הערבים שאינם מגדירים את חמאס כארגון טרור אמר פרנקנטל: "אני חושב שהם נמצאים בבעיה ואנחנו צריכים להבין ולכבד את זה. אבל אותם חברי כנסת יכולים להיות הגשר שלנו לשלום עם הפלסטינים. צריך לתת צ'אנס לפתור את הבעיה בדרך אנושית ולא בדרך של כוח".

בינתיים חלפו ברחוב הנשיא רכבים, וחלקם צפרו לאות תמיכה במפגינים. במקביל, רוכב קטנוע צעק לעברם "רק ביבי", ומרכב שעליו מדבקות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בקע בקול רם השיר "ביבי, ביבי, יא חביבי, ראש הממשלה שלי".

פרנקנטל, שבנו נחטף ונרצח ע"י מחבלי חמאס. "הציבור הערבי הישראלי מתנהג בצורה מדהימה"

פרנקנטל סיפר ששוחח גם עם יואב סגלוביץ', מספר 2 ברשימת רע"מ. "דיברתי איתו בטלפון ואמרתי לו שהוא עשה דבר נהדר ושהגיע הזמן להפסיק את הטירוף הזה. תראו איך הציבור הערבי הישראלי שמתנהג בצורה מדהימה. יש רופאים, אבל רק חברי ממשלה הם לא יכולים להיות".

בן ה-75 הוסיף: "צריך לתת לגדי איזנקוט להקים את הממשלה ואם ירצו להצטרף, שיצטרפו גם חברי הליכוד - כשנתניהו בחוץ. הוא חייב לעמוד למשפט. אם הוא ייצא זכאי, אז שיחזור למסלול הציבורי. אני חושב שהצביעו לו באופן אמוציונלי ולא רציונלי. לבחור בבן אדם כזה, שלא הייתי רוצה שיהיה חתן של הבת שלי, זה רק אמוציונלי".

כאמור, לצד פרנקנטל על המדרכה הגיע אתמול לפנות בוקר גם אבי פרחן בן ה-81, מפונה ימית וממקימי ההתנחלות אלי סיני שבצפון גוש קטיף. "לצערי אריק שרון עקר אותי משם", הוא אמר. "אם מחר הממשלה תחליט לחזור, אני יורד ומסיר את הבטון מעל הריסות הבית שלי. מלווה את הצעירים ונבנה מחדש".

פרחן סיפר: "אני פה בקריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו, לרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ולכל ראשי המפלגות הציוניות - ממשלת חירום תאחד את העם, תסיים את המלחמה בחבל עזה מול חמאס, את המלחמה בלבנון ויחד עם ארה"ב תתמודד עם סוגיית האטום באיראן".

מפגינים קוראים לאחדות מול בית הנשיא בירושלים ( צילום: שלו שלום )

"שילמדו מממשלת האחדות שהוקמה בשעתו על-ידי ראש הממשלה יצחק שמיר, שמעון פרס ויצחק רבין", קרא פרחן. "גם יריבים פוליטיים יכולים לשלב ידיים למען עתיד המדינה. זה הזמן לגלות אחדות לאומית להעמדת טובת המדינה מעל לכל שיקול פוליטי כזה או אחר. אם הם לא יעשו את זה, העם ישפוט אותם - וגם ההיסטוריה. אנחנו נמצאים בפילוג שיכול להביא למלחמת אחים חלילה, ואפילו לסוף קיום המדינה".

"יש שלוש אפשרויות על השולחן"

לא הרחק מפרנקנטל ומפרחן עמדו כמה פעילים של תנועת ה"רבעון הרביעי", שקראו להקים ממשלת אחדות. הילה שיש (30) מהנהגת התנועה אמרה כי "האפשרות הכי פחות גרועה היא שנתניהו ואיזנקוט ייכנסו לחדר, יגיעו להסכמות, יקבעו קווים ואז יזמינו גם את השותפים הטבעיים, כל מי שרוצה. אני פה בכלכלת הפסדים, יש שלוש אפשרויות על השולחן", טענה.

"אפשרות אחת היא ללכת לעוד בחירות שלא יניבו תוצאות אחרות. נישאר באותו מקום ובזבזנו מלא כסף", היא אמרה. "האפשרות השנייה, ממשלה צרה שנשענת על קולות לא ציוניים שלא יאפשרו להגיע להסכמים, שלא תהיה יציבה ושתייצר עוד חוסר אמון לבחירות הבאות. האפשרות השלישית, שגם היא גרועה - אבל היא הכי פחות גרועה - והיא מייצגת את הרוב הציוני, זו ממשלת אחדות ציונית. באנו מול בית הנשיא כדי להגיד את זה למשלחות".