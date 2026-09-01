בחירות 2026 מתקרבות בצעדי ענק, ולקראת היום החגיגי ynet ממשיך בפינה המיוחדת - זירת הבחירות . בכל שבוע אנו מארחים שני פוליטיקאים משני צידי המתרס, עורכים ביניהם דיבייט ומנסים לעמת אותם לא עם הנושאים הפוליטיים הרגילים שמרבים לספק כותרות וטראפיק, אלא עם השאלות והסוגיות המהותיות שלא תמיד זוכות לתשומת הלב הראויה.

האורחים בפינה שלנו השבוע הם שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, וסגנית ראש המל"ל לשעבר טליה לנקרי מישראל ביתנו. שאלנו אותם על החיבור בין מפלגת רע"ם ליואב סגלוביץ', שירות נשים בצה"ל, חוק הפטור מגיוס וגם לספר דבר אישי שהציבור לא יודע עליהם. כל התשובות - כאן:

השר שיקלי וטליה לנקרי





השר עמיחי שיקלי נבחר רק לא מזמן בצמרת הליכוד, אחרי שעבר פריימריז מוצלחים, התמקם בעשירייה הראשונה. לאורך הקדנציה האחרונה, נתן דגש למאבק באנטישמיות , גם להשבת המשילות בנגב, באמצעות רפורמה מקיפה על הסדרת תביעות הבעלות של הקרקעות ביישובים הבדואים.

אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, מילאה שורה של תפקידים בצבא, שימשה כמג"דית הראשונה בבה"ד 1 ובהמשך פיקדה על יחידת מבקר צה"ל. כשפרשה מצה"ל מונתה לסגנית ראש המל"ל, ומשסיימה את התפקיד במערכת הביטחון הפכה להיות פרשנית מוכרת בכל בית במהלך המלחמה האחרונה. אחרי משא ומתן עם כמה מפלגות הצטרפה לישראל ביתנו.

החיבור בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ'

האם נגמרו הימים ששותפות יהודית ערבית היא מחוץ לתחום?

השר שיקלי מתח ביקורת על החיבור בין רע"מ לבין סגן השר לביטחון פנים לשעבר ואמר: "אני חושב שהביטוי שותפות יהודית-ערבית זה דבר אחד ושותפות יהודית עם התנועה האיסלאמית זה דבר אחר. מה שיש לנו כאן, זה בעצם לא 'יד על ההגה', זה 'יד על ההדק', כי ברור שסגלוביץ' מכוון לתיק הביטחון פנים, והמשמעות של סגלוביץ' בתיק הזה כחבר ברע"מ - זה שהתנועה האיסלאמית שמסרבת להגדיר את חמאס כארגון טרור, התנועה הזאת היא תשלוט במשטרת ישראל. יואב סגלוביץ' בחר בחירה אומללה, שהוא מצדיק אותה בכל מיני מניפסטים".

גלריה השר עמיחי שיקלי ( צילום: ליאור שרון )

מנגד, טליה לנקרי אמרה: "אנחנו לא עוסקים בחיבורים האלה, אבל ברגע שזו מפלגת רע"מ, לא משנה מי נמצא שם, מפלגה ערבית, אנחנו לא נשב איתה. עכשיו צריך להגיד גם מילה טובה ליואב סגלוביץ'. מה שלא קרה בממשלה הזאת, יואב סגלוביץ' הוביל עבודה משמעותית והוריד את הפשיעה בחברה הערבית. אני עבדתי במל"ל בתקופה הזאת. אפשר גם להגיד מילה טובה על מה שעושים אנשים".

אובדן המשילות ביו"ש

האם השלטון נותן רוח גבית לפורעים?

השר שיקלי ציין: "מה שאנחנו רואים ביהודה ושומרון זו מהפכה אדירה. אתמול חנכנו את היישוב נועה, יישוב שישי שמוקם בצפון השומרון. זה הדבר החשוב שקורה ביהודה ושומרון. בהקשר של אותו קומץ, שבדרך כלל מה שקורה באירועים האלה, שנקראים, יש קמפיין מאוד מאוד גדול, נקרא 'אלימות המתנחלים'. המושג הזה אלימות המתנחלים, מי שבא עם הקמפיין הזה, זה בצלם, זה שוברים שתיקה.

"הקמפיין הזה, המטרה שלו זה לעשות דה-לגיטימציה לנוכחות יהודית ביהודה ושומרון. חד חלק ברור. במרבית האירועים אנחנו רואים רק בעצם חצי מהאירוע. מגיעים אנרכיסטים, הם מגיעים מאירופה ויש גם אנרכיסטים תוצרת בית מהשמאל הרדיקלי. האנשים האלו מגיעים לייצר פרובוקציות, וכשמגיבים, רואים תיעוד. ואז אנחנו כמובן רואים אלימות המתנחלים. במרבית המקרים, מה שאנחנו רואים זה תגובה לאירועי אלימות. גם תגובה כזאת היא לא לגיטימית, כיוון שאין סמכות לאף אזרח, בין שהוא חי בישראל הקטנה ובין שהוא חי ביו"ש, לאף אזרח אין סמכות לקחת את החוק לידיים. כולל אותו קומץ".

טליה לנקרי באולפן ( צילום: ליאור שרון )

טליה לנקרי ציינה ש"מי שעושה טרור זה בעיקר ערבים ולא יהודים. אבל אי אפשר להסכים לזה שנותנים גיבוי לאלימות ולא מטפלים בזה. את רואה איך זה קורה. את רואה את השר לביטחון פנים (איתמר בן גביר), איך הם נותנים גיבוי לפורעים, מה קורה עם מעצרים מנהליים, כן או לא? חברו לממשלה (צבי) סוכות, שנכנס ועושה פרובוקציות מטורפות ולוקח את החוק לידיים ולא מדברים על הדברים החשובים, וככה עושים הנדסת תודעה לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו לא נוריד אפילו יישוב אחד ממה שהם הקימו - אבל עדיין, יש פה דברים".

בשלב זה התפתח ויכוח חריף בין השניים. שיקלי פנה ללנקרי ואמר: "השותף שלך יאיר גולן אמר שהוא יפנה את היישובים האלה. מפלגת הדמוקרטים ורע"מ אלה השותפים שלך". על כך הגיבה: "הוא לא שותף כרגע לשום דבר. אתה לא תהנדס פה תודעה. אביגדור ליברמן, ממש לא. אביגדור ליברמן, אולי להבדיל מהרבה אחרים וכל מושחתים". השר שיקלי השיב: "(ליברמן) גדול המושחתים בפוליטיקה הישראלית". לנקרי ענתה: "17 שנה היה בבית משפט ויצא זכאי".

שירות נשים בצה"ל

האם השר סמוטריץ' צדק כשגיבה חיילי גבעתי שלא רצו להיכנס לנמ"ר עם פרמדיקית?

השר שיקלי: "אני נגד סירוב פקודה באופן גורף, לא מגבים סירוב פקודה. לגבי הנושא של שילוב נשים, יש לנו בחיל התותחנים היום משבר מאוד מאוד חמור במערך המילואים. למה? מכיוון שהחליטו שכל הגדודים יהיו גדודים מעורבים. עכשיו, צריך להבין, אם אנחנו רוצים, ואני עוד לא מדבר על גיוס חרדים, אני מדבר על בני ישיבות הסדר. אם אנחנו רציניים ברצון שלנו להרחיב את שורות צה"ל, לשלב גם ציבור של תלמידי ישיבות מהציונות הדתית, צריך להבין שיש לזה מחיר. אתה לא צריך שכל חיל התותחנים יהיה בהפרדה מגדרית, אבל אתה צריך שיהיו מסגרות שיש בהן הפרדה מגדרית. למשל, מתוך חטיבה, גדוד שיש בו הפרדה מגדרית, והפרדה מגדרית להפרדה מגדרית מלאה, כדי לאפשר לאותם הלוחמים לקיים את אורחות חייהם".

( צילום: דובר צה"ל )

טליה לנקרי: "אנחנו מסכימים. כדי לאפשר לחרדים להיכנס לצבא, צריך לעשות הפרדה. אני בעד, כל מה שהוא אמר, צודק, לא קשור לאירוע שאתם שאלתם עליו. אני גם מסכימה, לפחות במקרה הזה שלא תומכים בסירוב פקודה. אבל זה הרבה מעבר לזה, וזה הכל קשור אחד בשני. תראו, פרמדיק הוא עם פרופיל קרבי, בסדר? זה אומר שהוא צריך להיות לוחם. אבל אין לנו לוחמים ואנחנו צריכים עוד לוחמים, ולכן אתה מכניס נשים להיות לוחמות ומכאן להיות פרמדיקיות. זה שמגיעה פרמדיקית שאמורה להציל את חייך ולהיכנס למבצע, אתה מסרב פקודה, על זה שאתה עם אישה שהולכת להציל את חייך שעוד רגע אם חס וחלילה יקרה משהו. תגיד, כשאתה עכשיו חס וחלילה, הולך לבית חולים למשהו, או שיש איזו תאונת דרכים, תבוא הפרמדיקית ממד"א לעשות לך החייאה, תגיד 'לא, לא, סליחה, את אישה'. באיזה עולם? התבלבלנו. התבלבלנו. לכן, זה גם סירוב פקודה, אבל גם להבין שיש דברים אחרים שהם רלוונטיים".

חוק הפטור מגיוס

האם הליכוד יסכים לדרישת ש"ס לחוקק את חוק הפטור מגיוס לפני השבעת הממשלה הבאה? השר שיקלי: "בממשלה קודמת, היא (טליה לנקרי) לא הייתה בה, אבל ישראל ביתנו הייתה, ביקשה לקדם חוק גיוס שהכיר במסלולים אזרחיים".

זה היה לפני 7 באוקטובר "גם לפני 7 באוקטובר, אני מזכיר שמינו רמטכ"ל ערב בחירות כי אמרו שאנחנו לפני מערכה האזורית ולפני הסלמה. זאת אומרת, היה צורך בחוק גיוס גם לפני 7 באוקטובר. אז לבטל את האמירה הזאת ב-7 באוקטובר זה קשקוש. אני מקווה שנצליח להעביר את החוק שביקשנו לקדם, כאשר התיקון החשוב ביותר בעיניי בחוק בכלל לא נוגע ליעדים, ובכלל לא נוגע למסלולים כאלה ואחרים, הוא נוגע לגיל פטור. בעיניי הדבר הכי בעייתי כרגע בנוסח זה גיל פטור 26. אני לא רוצה גיל פטור 26 כי אני לא רוצה שישיבה תהפוך לבית סוהר לצעיר חרדי. עדיף לי שילך לעבוד. גיל פטור 26 הוא בעיניי הבעיה האמיתית שיש בנוסח הקיים".

טליה לנקרי: "להאשים את חוק הגיוס ב-7 באוקטובר זה קשקוש, זה כבר באמת. מבחינת הממשלה 7 באוקטובר לא קרה. נותנים לה שם של מלחמה אחרת, ורצים, כי זו הממשלה שלך. אתה היית צריך לקום וללכת".

הפגנת חרדים מול לשכת גיוס ( צילום: ירון ברנר )

השר שיקלי: "מה הקשר? דיברת על כמה דברים במקביל. עשית פה סלט פירות, מאוד לא ברור. דבר אחד ברור, ליברמן הקים ממשלה עם מרצ, ליברמן הקים ממשלה עם התנועה האיסלאמית. זה מה שהוא עשה".

בנוגע לצורך בגיוס חרדים אמרה לנקרי: "אני יודעת שעמיחי שיקלי פנה לראש הממשלה ולא הסכים על הנוסח של חוק הגיוס. הדעה שלו שצריך לבוא, מה שנקרא, בשיח ולא בכוח. אממה, אנחנו כבר שלוש שנים בשיח. ויש חוק במדינת ישראל של גיוס, וכן יש גמישות, ואת זה לא שומעים באוזן, איפה הגמישות? אנחנו אומרים, כולם מגיעים לבקו"ם - ערבים, חרדים, צ'רקסים, דרוזים, כולם מגיעים ללשכת הגיוס. והצבא יקבע בלי מכסות, בסדר? מה, על הצרכים שלו, זה קודם כול המדינה, ואומר את הדבר הבא, ושמים תנאים, מה שצריך בעניין הזה, חלק הולכים לשירות לאומי, חלק הולכים לצבא. לא כולם צריכים להיות בגולני, ממש לא. ולכן פה הגמישות".

ישיבה משותפת

האם הליכוד וישראל ביתנו יוכלו לשבת יחד באותה קואליציה?

שיקלי: "תמיד אפשר לעשות תשובה. לחזור לחיק הימין. ליברמן הוא איש שמאל שבמעשים שלו הקים בשל שנאה ממשלה שהייתה יותר שמאל מממשלת אוסלו".

לנקרי: "לא, זה מדהים ההנדסת התודעה הזאת. אתה חושב שאנשים עד כדי כך מטומטמים".

דבר אחד שהציבור לא יודע עלייך

השר שיקלי סיפר שהוא ומשפחתו אימצו לאחרונה כלבה: "קוראים לה נלה, היא עושה מלא בעיות. היא אוכלת כל הזמן את הכריות, אבל היא חמודה מאוד, הילדים מאוד אוהבים אותה. אני גם מאוד אוהב לבשל קוסקוס עסלי".