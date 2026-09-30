במערכת הביטחון ממשיכים לתחקר את האירועים הדרמטיים בטיסת פליי דובאי FZ 1073 לתל אביב - שבמהלכה השתלט טייס אמירותי על טייס המשנה מעומאן שניסה על פי החשד לרסק את המטוס. ההשתלטות בוצעה, על פי העדויות, בסיוע של חלק מהנוסעים הישראלים שהיו על הטיסה. בשלב זה ההערכה הגוברת היא שמדובר באירוע טרור. על הטיסה היו 174 נוסעים וביניהם 27 ילדים.

תיעוד של נוסע לאחר הנחיתה בסעודיה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

האירוע הדרמטי מתחיל בהמראה שגרתית של הטיסה מדובאי בשעה 06:05 בבוקר. הטיסה הייתה אמורה להימשך כשלוש שעות ו-15 דקות, אך בשעה 08:21 החלו תנועות חריגות בגובה, והמטוס איבד יותר מ-14 אלף רגל בתוך פחות מ-30 שניות.

בשעה 08:31 המטוס שידר לזמן קצר קוד 7700, שמעיד על מצב חירום כללי. שבע דקות מאוחר יותר, בשעה 08:38 הפעיל הטייס את קוד 7500 שמשמש לדיווח על חטיפת כלי טיס. בשלב זה הוזנקו שני מטוסי קרב של חיל האוויר ובצה"ל נערכו שיחות על מנת לברר את פשר האירוע, כולל הערכות מצב של בכירי הצבא, ובהם הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש אמ"ץ, ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר.

בשעה 09:20 כינסו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ התייעצות ביטחונית דחופה. רבע שעה לאחר מכן, ב- 09:35 התקבל דיווח על כך שהמטוס נמצא בדרכו לנחיתה בסעודיה בליווי מטוסי קרב. כעבור עשר דקות, בשעה 09:45 המטוס נחת בשדה התעופה טבור שבממלכה. בישראל בשלב זה נשמו לרווחה והחלו להיערך להחזרת הנוסעים. במקביל, החלו גופי הביטחון לתחקר לעומק את האירוע והחלו להגיע עדויות של נוסעים על "כמויות של דם בתא הטייס".

נוסע שהיה על המטוס שיתף על רגעי האימה בסרטון שהעלה לרשתות: "אנחנו נמצאים על הטיסה מדובאי, השתלטנו פה על הטיסה, היה פה מפגע עם סכין שדקר את אחד הטייסים. פשוט קפצנו והוצאנו אותו מתא הטייס, כמה חבר'ה. הכול בסדר עכשיו. כנראה שאנחנו נוחתים בסעודיה. אתם רואים שאני בסדר".

הנוסע המשיך ואמר: "זהו, נראה מה קורה עכשיו. עוד כמה דקות ממה אנחנו נוחתים. המחבל מנוטרל. יש פה טייס שהוא פצוע קשה, וכנראה עוד טייס בפנים שהוא פצוע, אבל הוא מצליח להנחית את המטוס. יש שתי אנשי צוות בתוך המטוס, דאגנו שהם יסגרו את הדלת. אני אוהב אתכם, והכול בסדר".

כעת מי שמנהל את האירוע מול סעודיה הוא המוסד, ובישראל מרכזים מאמץ לגבי כל האישורים הנדרשים ליציאת מטוס של צה"ל. בחיל האוויר הפעילו נוהל שמופעל בבור עם הזנקת מטוסי הקרב כאשר יש חשש לחטיפה.

זנב המטוס שנפגע כתוצאה מהצניחה המהירה ( צילום: Rotter.net )