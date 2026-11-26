גורם ששוחח עם סקיי ניוז בערבית טען הבוקר (חמישי) כי מתקיימים מגעים בין נציגיו של יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, בעל המנדט להרכב הממשלה, לנציגיו של אבו מאזן. לטענת הגורם הלא-מזוהה - השיח מתמקד בסוגיית עתיד רצועת עזה. לפי הדיווח, נציגי אבו מאזן הבהירו לאיזנקוט כי ההסדרים בעזה חייבים להתבצע דרך הרשות הפלסטינית, מבלי לעקוף אותה.

לטענתו של הגורם, "איזנקוט סבור כי תוכנית השלום האמריקנית היא הדרך המציאותית ביותר לפירוק חמאס מנשקו". גורם בכיר ברמאללה אמר בתגובה ל-ynet כי הרשות אינה מכחישה את קיומם של מגעים עם נציגי איזנקוט. הוא מסר: "ההנהגה הפלסטינית תמיד הושיטה יד לשותפות, לעשיית שלום, להרגעת המצב ולמניעת שנאה, אולם ממשלת הימין ונתניהו בחרו באלימות ובהרג. אנו מקווים שהממשלה הישראלית החדשה תהיה מודעת לסכנות שבהמשך הסכסוך ותושיט יד לשלום".

כשפורסמו תוצאות הבחירות בישראל, בחר אבו מאזן להעביר מסר פומבי של נכונות לחידוש המשא ומתן. במהלך ביקורו בקפריסין בחודש שעבר, בפגישה עם הנשיא ניקוס כריסטודולידיס, הביע אבו מאזן תקווה כי הקמת ממשלה חדשה בישראל תאפשר לשוב לשולחן הדיונים.

"במשך שנים רבות אנחנו מושיטים יד לצד הישראלי כדי להשיג שלום, כך שישראל ופלסטין יוכלו לחיות בביטחון, ביציבות ובשלום", אמר אבו מאזן. הוא הוסיף: "אנחנו מקווים שמיד לאחר הקמת ממשלה ישראלית חדשה, נוכל לפתוח יחד בדיאלוג".