הבחירות לכנסת ה-26 הסתיימו ללא הכרעה, אבל המבוי הסתום הפוליטי בישראל כבר מעורר תגובות בוושינגטון, באירופה ובמזרח התיכון. בעוד בנימין נתניהו וגדי איזנקוט מנסים למצוא דרך להרכיב ממשלה, מנהיגים וגורמים מדיניים בעולם בוחנים כיצד ישפיעו התוצאות על המלחמה מול איראן, עתיד רצועת עזה והיחסים עם הפלסטינים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר הבהיר שלא יפסול מעורבות במאמצים להקמת ממשלת אחדות, יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן הציע לחדש את המשא ומתן לשלום - ובגרמניה הזהירו כי אסור להמתין לסיום המו"מ הקואליציוני כדי לקדם צעדים הומניטריים בעזה.

גלריה ( צילום: shutterstock, שלו שלום, אלעד מלכה, דוברות הרשימה המשותפת, ריאן פרויס, אלכס קולומויסקי, Oliver CONTRERAS/AFP )

גוש נתניהו זכה בבחירות ב-53 מנדטים, המפלגות היהודיות בגוש המתנגד לו ב-48, ואילו רע"מ והרשימה המשותפת השיגו יחד 19 מנדטים - הישג חסר תקדים עבור המפלגות הערביות. אף אחד מהגושים אינו מחזיק ברוב הדרוש להקמת ממשלה, ונשיא המדינה יצחק הרצוג יידרש להטיל את המנדט להרכבתה על אחד המועמדים. בינתיים, עד שתוקם ממשלה חדשה, נתניהו ימשיך לכהן בראש ממשלת מעבר - שעשויה להידרש להכרעות ביטחוניות ומדיניות משמעותיות.

טראמפ שוקל אם להתערב

אחד המנהיגים שעוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות בירושלים הוא הנשיא טראמפ, ש הביע תמיכה פומבית בנתניהו לקראת הבחירות ואף טען לאחר מכן כי תמיכתו סייעה לראש הממשלה להשיג תוצאה טובה מהצפוי. למרות שהליכוד נותר המפלגה הגדולה ביותר, גוש נתניהו איבד את הרוב שהיה לו בכנסת היוצאת, והמשך כהונתו של ראש הממשלה תלוי כעת במגעים עם מפלגות שהתמודדו נגדו.

טראמפ נשאל לאחר הבחירות בריאיון לאתר Axios אם בכוונתו להתערב במאמצים להקמת ממשלת אחדות בראשות נתניהו. הנשיא השיב כי עדיין לא חשב על האפשרות, אך הוסיף: "אבחן את זה". ברויטרס ציינו כי ממשלה רחבה בראשות נתניהו עשויה להתאים לאינטרס האמריקני ביציבות פוליטית בישראל, אך הדגישו כי לא ניכרת לפי שעה נכונות של הצדדים להגיע להסדר כזה.

טראמפ. חידוש המלחמה באיראן ישפיע על הרכב הממשלה הבאה? ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

הסוגיה המרכזית מבחינת וושינגטון היא איראן. טראמפ ונתניהו העלו בתקופה האחרונה את האפשרות של חידוש התקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, בצל העימות הממושך ו האפשרות להסלמה נוספת לאחר בחירות האמצע בארה"ב ביום שלישי הקרוב, 3 בנובמבר. ברויטרס ציינו כי חוסר הוודאות הפוליטי בישראל מגיע בעיתוי רגיש עבור הממשל האמריקני, שנדרש להתמודד גם עם ההשלכות הכלכליות של המלחמה ועם הקיפאון במאמצים הדיפלומטיים בעזה. אלא שגם החלפת נתניהו לא בהכרח תביא לשינוי מהותי בעמדה הביטחונית של ישראל כלפי איראן. ג'ונתן פניקוף, לשעבר בכיר במודיעין האמריקני וכיום חוקר במכון Atlantic Council, העריך בשיחה עם רויטרס כי גם הנהגה ישראלית אחרת צפויה לתמוך בהסלמה נגד איראן, אם טראמפ יחליט לחדש את התקיפות.

בינתיים, גם בטהרן נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה. בדיווח שפרסם אתמול העיתון הצרפתי "לה מונד" צוין כי נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הורה למשרדי הממשלה ולגופים הביצועיים לשמור על כוננות לנוכח ההתפתחויות באזור. במקביל, שר החוץ עבאס עראקצ'י ממשיך במגעים עם מדינות מתווכות בניסיון למנוע הסלמה. פרשן איראני ששוחח עם העיתון העריך כי בטהרן סבורים שחידוש התקיפות עשוי לשרת את האינטרסים הפוליטיים של נתניהו, משום שעימות צבאי נוסף עלול להסיט את הדיון הציבורי בישראל מהמשבר הקואליציוני לסוגיות ביטחוניות ולעודד הקמת ממשלת אחדות.

באירופה: "לא יכולים להמתין לממשלה החדשה"

גם באירופה עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות הפוליטיות בישראל, אך התגובות אינן אחידות. האיחוד האירופי פרסם ביום רביעי הודעה דיפלומטית מתונה, שבה בירך את אזרחי ישראל על שיעור ההצבעה הגבוה והציג אותו כביטוי לחיוניותה של הדמוקרטיה הישראלית. באיחוד הביעו נכונות לעבוד עם הממשלה הבאה, תוך המשך שיח פתוח על שיתופי הפעולה, המחלוקות בין הצדדים והמאמצים לקידום יציבות ושלום באזור.

שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל בארו, בביקור בירושלים ב-2014. "לא נמתין לשינוי פוליטי בישראל" ( צילום: Menahem Kahana / AFP )

בצרפת, לעומת זאת, הבהירו כי גם חילופי שלטון לא ישנו את מדיניותה כלפי ישראל והפלסטינים. שר החוץ ז'אן-נואל בארו נשאל בריאיון לערוץ France 2 אם ניצחון של איזנקוט עשוי להקל על היחסים בין המדינות, והשיב כי המדיניות הצרפתית תישאר ללא שינוי. לדבריו, צרפת תמשיך לפעול למען ביטחונה של ישראל, אך גם לקידום פתרון שתי המדינות. בארו התייחס גם להישג של המפלגות הערביות בבחירות ואמר כי כוחן המוגבר בכנסת עשוי להשפיע על החלטות הממשלה הבאה. עם זאת, הוא הבהיר כי פריז לא תמתין לשינוי פוליטי בירושלים כדי להמשיך בקידום עמדותיה, ובכלל זאת צעדים להגבלת המסחר עם ההתנחלויות ביהודה ושומרון.

בגרמניה נשמעת בינתיים דאגה מהשלכותיו של משא ומתן קואליציוני ממושך. בדיווח שפרסמה אתמול רשת DW נכתב כי הממשלה בברלין נזהרת בשלב זה מלהתייחס לזהות הקואליציה המועדפת עליה, אך מבקשת להבטיח שהמשבר הפוליטי לא יעכב צעדים דחופים בעזה. שרת הפיתוח הגרמנית, רים אל-עבאלי-רדובן, הזהירה כי החורף המתקרב צפוי להחמיר את המצב ההומניטרי ברצועה, וקראה לאפשר לארגוני הסיוע להרחיב את פעילותם מבלי להמתין לסיום המגעים הפוליטיים בישראל. היא התייחסה גם לאלימות המתנחלים ביהודה ושומרון ואמרה כי יש להביא להפסקתה גם בתקופת ממשלת המעבר.

במקביל, יורגן הארדט, מומחה למדיניות חוץ מטעם המפלגה הנוצרית-דמוקרטית בגרמניה, אמר ל-DW כי הוא מעדיף שתוקם בישראל ממשלה הקרובה יותר למרכז המפה הפוליטית. לדבריו, ההישג של המפלגות הערביות עשוי לפתוח אפשרויות קואליציוניות חדשות, ובהן גם ממשלת מיעוט בראשות איזנקוט שתסתמך על תמיכתן מבחוץ. עם זאת, הוא הדגיש כי ההכרעה היא בידי נבחרי הציבור הישראלים.

נתניהו. "עשוי לנצל את תקופת אי-הוודאות הפוליטית כדי לחדש את המערכה מול איראן" ( צילום: AP Photo/David Goldman )

החשש מפני השלכותיה של ממשלת מעבר ממושכת נשמע גם במכוני המחקר האירופיים. בת' אופנהיים, חוקרת במועצה האירופית ליחסי חוץ (ECFR), הזהירה בניתוח שפרסמה ביום חמישי כי נתניהו עשוי לנצל את תקופת אי-הוודאות הפוליטית כדי לחדש את המערכה מול איראן או להרחיב את הפעילות הצבאית ביהודה ושומרון. לדבריה, על מדינות אירופה לפעול כבר עכשיו, בשיתוף ארה"ב ומדינות ערב, כדי למנוע הסלמה נוספת ולפעול לקידום תוכנית הפסקת האש בעזה.

אבו מאזן מציע שיחות שלום: "מקווים שנוכל לפתוח בדיאלוג"

בזירה הפלסטינית התקבלה תוצאה שונה מזו שקיווה לה חלק מההנהגה ברמאללה, אך יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן בחר להעביר מסר פומבי של נכונות לחידוש המשא ומתן. במהלך ביקורו בקפריסין ביום חמישי, בפגישה עם הנשיא ניקוס כריסטודולידיס, הביע אבו מאזן תקווה כי הקמת ממשלה חדשה בישראל תאפשר לשוב לשולחן הדיונים.

"במשך שנים רבות אנחנו מושיטים יד לצד הישראלי כדי להשיג שלום, כך שישראל ופלסטין יוכלו לחיות בביטחון, ביציבות ובשלום", אמר אבו מאזן. הוא הוסיף: "אנחנו מקווים שמיד לאחר הקמת ממשלה ישראלית חדשה, נוכל לפתוח יחד בדיאלוג".

אבו מאזן בפגישתו עם נשיא קפריסין. "מקווים שמיד לאחר הקמת ממשלה ישראלית חדשה, נוכל לפתוח יחד בדיאלוג" ( AP )

אבו מאזן אף ביקש מקפריסין לסייע בתיווך בין הצדדים, והסביר כי יחסיה הטובים עם ישראל ועם הפלסטינים עשויים לאפשר לה למלא תפקיד משמעותי. הנשיא הקפריסאי מצדו הביע נכונות לסייע בקידום היציבות האזורית. חשוב לציין כי למרות דבריו של אבו מאזן, גם איזנקוט מתנגד להקמת מדינה פלסטינית, אף שהוא מבקש לנקוט מדיניות שונה ביחס לרשות הפלסטינית ולפעול נגד אלימות מתנחלים.

במדינות ערב לא מתלהבים

תגובה חריפה יותר הגיעה מקטאר, בעקבות החשדות כי היא התערבה בבחירות . דובר משרד החוץ הקטארי, מאג'ד אל-אנסארי, הכחיש שלשום בתוקף את הטענות כי דוחא מימנה פעילות שנועדה להשפיע על ההצבעה, והאשים גורמים פוליטיים ותקשורתיים בישראל בניסיון לגרור את קטאר למאבקים הפנימיים במדינה. "ההאשמות האלה מגוחכות ומסוכנות באותה מידה", אמר אל-אנסארי. לדבריו, אם כל הטענות שהועלו בשנים האחרונות על השפעתה הפוליטית של קטאר בישראל היו נכונות - הרי שדוחא "כבר הייתה שולטת במדינה כולה".

הדובר הדגיש כי קטאר אינה מתערבת בתחרות הפוליטית בישראל וכי תמשיך בתפקידה כמתווכת באזור. הוא קרא לממשלה הישראלית שתקום לכבד את המשפט הבינלאומי, לקדם פתרון לסוגיה הפלסטינית ולהכיר בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית ולמדינה עצמאית בגבולות 1967 שבירתה מזרח ירושלים. במקביל, ועדת הבחירות המרכזית הבהירה כי הטענות להפרות שיטתיות של טוהר הבחירות אינן מבוססות, וכי הבדיקה הביטחונית של חשדות להתערבות זרה אינה משנה את תוצאות הבחירות.

בן סלמאן, יורש העצר הסעודי. גם שינוי בהרכב הממשלה בישראל לא יבטיח פריצת דרך לנורמליזציה ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

גם במדינות ערב אחרות לא נרשמה התלהבות מיוחדת מהאפשרות להחלפת השלטון בישראל. בניתוח שפרסמה רשת DW הגרמנית ביום רביעי צוין כי גם ממשלה ישראלית מתונה יותר לא צפויה להביא לשינוי מהיר במדיניותה כלפי הקמת מדינה פלסטינית או בנוכחות הצבאית הישראלית בלבנון ובסוריה. עם זאת, לפי מומחים ששוחחו עם הרשת, ממשלה שאינה כוללת את שותפיו מהימין הקיצוני של נתניהו עשויה להקל על קידום הסדרים ביטחוניים אזוריים, לרבות האפשרות לחידוש המשא ומתן על הסכם ביטחוני עם סוריה והתקדמות במגעים על נסיגה ישראלית מדרום לבנון.

אחת השאלות המשמעותיות מבחינת האזור היא עתיד הנורמליזציה עם סעודיה. ריאד הבהירה בשורה של הזדמנויות כי לא תתקדם לנורמליזציה ללא התקדמות בסוגיה הפלסטינית. לדברי מומחים שצוטטו ב-DW, גם שינוי בהרכב הממשלה בישראל לא יבטיח פריצת דרך, אולם הוא עשוי להקל על מדינות ערב לנהל מגעים מדיניים וביטחוניים עם ירושלים.

"נתניהו ואיזנקוט אינם אותו הדבר"

הוויכוח על משמעות הבחירות בישראל הגיע גם לעמודי הפרשנות של העיתונות האירופית. במאמר שפורסם אתמול ב"לה מונד" טען הפרשן הצרפתי אלן פרשון כי על אף הדמיון בין נתניהו לאיזנקוט בכמה מהעמדות הביטחוניות המרכזיות, ההבדלים ביניהם עשויים להיות משמעותיים עבור עתידה של ישראל ועבור יחסיה עם העולם. פרשון הצביע על כך ששני המנהיגים מתנגדים להקמת מדינה פלסטינית, אך הדגיש את ההבדלים בגישותיהם כלפי הרשות הפלסטינית, ההתנחלויות, תוכנית טראמפ לעזה ומעמדם של המוסדות הדמוקרטיים בישראל. לטענתו, מדיניות הממשלה היוצאת תרמה לבידודה הבינלאומי של ישראל, בעוד איזנקוט מציג גישה שעשויה לאפשר שיקום מסוים של היחסים עם שותפותיה במערב.

איזנקוט. השאלה היא לא רק מי יעמוד בראשות הממשלה, אלא מה יהיה הרכב הקואליציה שתוקם ( צילום: MAYA LEVIN / AFP )

פרשנות זו אינה משקפת בהכרח את עמדת ממשלת צרפת כמובן, שכאמור הבהירה כי מדיניותה לא תשתנה בהתאם לזהות ראש הממשלה הבא. היא ממחישה, עם זאת, כי בבירות אירופה הדיון אינו מתמקד רק בשאלה מי יעמוד בראשות הממשלה, אלא גם באופי הקואליציה שתוקם ובמדיניות שתאמץ.