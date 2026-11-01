המשטרה הצבאית עצרה היום (ראשון) את יעירי ליברמן, עריק חרדי תושב מודיעין, לאחר ש ניסיון מעצרו בתחילת החודש שעבר גרר מחאות סוערות . היום, ימים בודדים אחרי חתונתו היה יעירי בדרך ל"שבע ברכות", סעודות שמתקיימות מדי יום אחרי החתונה עם החתן והכלה. הוא נתפס בעת שירד מאוטובוס יחד עם כלתו בדרכם לשמחת שבע הברכות שנערכה לכבודם. על פי החשד, הכוחות עקבו אחריו באמצעות איכון הטלפון הנייד. ליברמן נגרר מהמקום והועבר לכלא הצבאי.

העריק ב"מעמד כבוד" וחלוקת ממתקים אחרי שמעצרו נכשל ( צילום: מעל הכותרות )





בהמשך הוא הובא בפני שופט שגזר עליו 20 ימי מחבוש. בארגוני המחאה החרדיים נגד הגיוס צפויים לקיים הפגנות סוערות ולחסום כבישים כפי שהם נוהגים לעשות בעקבות מעצרי עריקים.

בלילה שבין 5 ל-6 באוקטובר שוטרי המשטרה הצבאית נכנסו לבניינו כדי לעצור אותו, אך מערכת "צבע שחור" הקפיצה מאות חרדים ובמקום פרצו מהומות ענק. מאות חרדים התפרעו, המוחים פרצו לבניין והתעמתו עם כוחות משטרה. בתום דין ודברים עם המתפרעים התאפשר לכוחות לעזוב מבלי לעצור את ליברמן, אחרי שחרדים תועדו גם בתוך דירתו. בהמשך ליברמן יצא אל הרחוב ל"מעמד כבוד" עם המתפרעים על גג רכב, וקיבל ממתקים מאחד מהם.

על אף שהוא לא נעצר בפועל, ארגון "צבע שחור" העניק לליברמן מכונת קפה במתנה אחרי שהכוחות שחררו אותו. נוהג לחלק "מתנת תורמים" לכל עריק חרדי שהמשטרה באה אליו הביתה במטרה לעצור אותו, גם אם המעצר לא מבוצע בפועל. בתגובה למעצר הלילה, הארגון שיגר מכתב בהול ליו"ר יהדות התורה יעקב אשר ולח"כ יצחק גולדקנופף מאגודת ישראל: "זהו תפקידכם וייעודכם - תרעישו תבל ומלואה ללא דיחוי".

ליברמן על גג רכב וחרדים שפרצו לבניין מגוריו ( צילום: מעל הכותרות )

גולדקנופף מסר בתגובה למעצר: "מעצר חתן צעיר לעיני כלתו בעיצומם של ימי השבע ברכות הוא שפל חדש במסע הציד נגד לומדי התורה. המרדף האובססיבי אחר בני הישיבות - שכל חטאם הוא לימוד תורה - חצה כל גבול של אנושיות ורגישות. המעצר המביש הזה הוא אות קלון למדינה יהודית. אני דורש את שחרורו המיידי של החתן. ראש הממשלה נתניהו לא השכיל עד היום לקיים את הבטחתו להעביר חוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות, והתוצאה היא המעצרים המחפירים שאנו עדים להם. האחריות למצב הזה מוטלת על כתפיו".

ח"כ מאיר פרוש מאגודת ישראל מחה גם הוא על המעצר: "ההתנהלות הנפשעת של המשטרה הצבאית, שעצרה חתן בימי ה'שבע ברכות' שלו, אמורה לזעזע כל יהודי. בפעם הקודמת שנעשה מעשה כזה, חתמו חברי כנסת משלל מפלגות על בקשתי לשחרר את החתן לאלתר, וכך אכן היה. אני קורא גם הפעם לרשויות להיות קשובות ללב היהודי ולשחרר את החתן באופן מיידי".

ח"כ יעקב אשר אף פנה לשר הביטחון ישראל כ"ץ ודרש את "שחרורו המיידי" של העריק. לדברי אשר, "זו לא מדינה טוטליטרית ולא מדינת משטרה. לעצור חתן בעיצומם של ימי שמחתו זו אטימות שאין לה גבול. דרשתי משר הביטחון לפעול לשחרורו המיידי ולהשיבו למשפחתו ולשמחתו".