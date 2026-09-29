ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן א-תאני, יצא במתקפה חריפה נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וטען כי הוא פושע מלחמה וכי בעזה מבוצעים פשעי מלחמה ורצח עם. בתגובה לנאומו של נתניהו באו"ם, בו האשים את קטאר במימון אוניברסיטאות וגופי תקשורת, טען ראש הממשלה כי נתניהו עושה "גזלייטינג" לציבור ומשליך את מעשיו שלו על קטאר כדי להשפיע על הממשל האמריקני.
כאשר נשאל על 7 באוקטובר, אמר א-תאני כי "אין שאלה שהיה טבח שצריך לגנות ומי שאחראי לכך צריך להיענש". עם זאת, הוא תקף את התגובה הישראלית. "70 אלף מתו, כולל ילדים. הם תקפו בתי ספר ובתי חולים. כלום לא מצדיק את זה". לדבריו, ישראל חותרת תחת כל המאמצים להשגת הבנות ארוכות טווח: "מאז הפסקת האש נהרגו 1,400 בני אדם. 70% מהרצועה נכבש. הם לא עומדים בהסכמות".
"בתיאום עם ארה"ב - ובאישור ישראל"
לשאלת הכסף שהזרימה המדינה לחמאס, טען א-תאני כי הכול נעשה לבקשת ישראל ובתיאום עם ארה"ב. "30 מיליון דולר עברו כל חודש לקניית גז וסיוע למשפחות עניות. הכול באישור של ישראל, שהעבירה בעצמה את הכסף. וידאנו שכל דולר הולך למקומות הנכונים".
בתחקיר של רונן ברגמן ויובל רובוביץ' ב-ynet וב"ידיעות אחרונות", נזכיר, נחשף כי בניגוד לטענותיו של א-תאני - כספים מקטאר שיועדו כביכול לסיוע הומניטרי הוסטו לחמאס. בנוסף לכך, פעל ציר מימון חשאי ישיר מקטאר לחמאס, ובסך הכול מימנו הכספים האלה - בידיעת נתניהו - כמחצית מהתקציב של כל הזרוע הצבאית.
א-תאני דחה בתוקף את טענותיו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהגדיר את קטאר מדינת אויב בעקבות המימון והתמיכה שהעניקה לחמאס. א-תאני הבהיר לאחר מכן כי פעילות השתדלנות הקטארית בארה"ב ובעולם נועדה למטרות הגנה בלבד ולא למימון סטודנטים, בניגוד לטענות הישראליות ולתחקירים הרבים בנושא.
א-תאני הגדיר את המלחמה האחרונה של ארה"ב וישראל באיראן כ"רעידת אדמה" שמשנה את פני הלחימה והכלכלה העולמית. הוא חשף כי ישן במיטתו בדוחה וקיבל טלפון מהבית הלבן רק כחצי שעה לפני תחילת המערכה האמריקנית, וכי בתוך פחות משעה מתחילת התקיפות הותקפה גם קטר עצמה. הוא הביע אכזבה עמוקה מההתרעה הקצרה שמנעה לטענתו כל אפשרות לפתרון דיפלומטי, וגינה את התקיפה האיראנית נגד ארצו חרף העובדה שקטר ניסתה למנוע את המלחמה עבורם.
אובדן של 24 מיליארד דולר
למרות העימות החזיתי, הדגיש ראש הממשלה כי איראן תישאר תמיד שכנתה של קטר וכי היחסים ביניהן מבוססים על כבוד הדדי, גם אם קיימות מחלוקות מהותיות כמו בסוגיית סוריה, שם תמכה טהרן באסד בעוד קטר התנגדה לו. הוא הודה כי אין לו או לשום ממשלה זרה אחרת קשר ישיר עם המנהיג העליון החדש באיראן וכי אינו יודע בוודאות אם הוא בחיים, אך הבהיר כי המגעים מתנהלים ביעילות דרך הערוצים הרשמיים מול הנשיא, שר החוץ והמועצה לביטחון לאומי, שמייצגים את כלל המערכת בטהרן.
המלחמה גבתה מחיר חסר תקדים מקטר, וראש הממשלה אישר את הנתונים הקשים: התכווצות של 8 אחוזים בכלכלה, צניחה של 80 אחוזים בתיירות, בתי מלון שריקים ב-60 אחוזים ואובדן הכנסות של כ-24 מיליארד דולר. הוא אישר כי ייצוא הגז הטבעי הנוזלי בקושי מתבצע בשל סגירת מצר הורמוז, ומתאפשר רק בזכות קונים שלוקחים על עצמם את האחריות לעבור במיצר.
א-תאני סירב להתרגש, קרא לפתרון דיפלומטי או משפטי להבטחת חופש השיט, והזכיר כי בשנים 1996 ו-1997 קטאר הייתה פושטת רגל ונאלצה למכור נכסים וללוות כסף למשכורות. לדבריו, קרנות העושר הריבוניות והחוסן המוסדי שנבנו מאז יאפשרו למדינה לצלוח את המשבר הנוכחי, המוגדר כזמני.
"מחבל בחליפה"
ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הגיב לדברים שאמר א-תאני וכינה אותו "מחבל בחליפה". לדבריו, "בקרוב מאוד החגיגה שלך תיגמר. תם העידן שבו אתם יכולים לממן טבח ביהודים ולפעול להשמדת המדינה היהודית. נכיר בכם כמדינת אויב, ננקה את לשכת ראש הממשלה מסוכנים קטארים ונסלק אתכם מישראל ומעזה".