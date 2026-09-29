ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן א-תאני, יצא במתקפה חריפה נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וטען כי הוא פושע מלחמה וכי בעזה מבוצעים פשעי מלחמה ורצח עם. בתגובה לנאומו של נתניהו באו"ם, בו האשים את קטאר במימון אוניברסיטאות וגופי תקשורת, טען ראש הממשלה כי נתניהו עושה "גזלייטינג" לציבור ומשליך את מעשיו שלו על קטאר כדי להשפיע על הממשל האמריקני.

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן א-תאני, יצא במתקפה חריפה נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וטען כי הוא פושע מלחמה וכי בעזה מבוצעים פשעי מלחמה ורצח עם. בתגובה לנאומו של נתניהו באו"ם, בו האשים את קטאר במימון אוניברסיטאות וגופי תקשורת, טען ראש הממשלה כי נתניהו עושה "גזלייטינג" לציבור ומשליך את מעשיו שלו על קטאר כדי להשפיע על הממשל האמריקני.

ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן א-תאני, יצא במתקפה חריפה נגד ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וטען כי הוא פושע מלחמה וכי בעזה מבוצעים פשעי מלחמה ורצח עם. בתגובה לנאומו של נתניהו באו"ם, בו האשים את קטאר במימון אוניברסיטאות וגופי תקשורת, טען ראש הממשלה כי נתניהו עושה "גזלייטינג" לציבור ומשליך את מעשיו שלו על קטאר כדי להשפיע על הממשל האמריקני.

כאשר נשאל על 7 באוקטובר, אמר א-תאני כי "אין שאלה שהיה טבח שצריך לגנות ומי שאחראי לכך צריך להיענש". עם זאת, הוא תקף את התגובה הישראלית. "70 אלף מתו, כולל ילדים. הם תקפו בתי ספר ובתי חולים. כלום לא מצדיק את זה". לדבריו, ישראל חותרת תחת כל המאמצים להשגת הבנות ארוכות טווח: "מאז הפסקת האש נהרגו 1,400 בני אדם. 70% מהרצועה נכבש. הם לא עומדים בהסכמות".

כאשר נשאל על 7 באוקטובר, אמר א-תאני כי "אין שאלה שהיה טבח שצריך לגנות ומי שאחראי לכך צריך להיענש". עם זאת, הוא תקף את התגובה הישראלית. "70 אלף מתו, כולל ילדים. הם תקפו בתי ספר ובתי חולים. כלום לא מצדיק את זה". לדבריו, ישראל חותרת תחת כל המאמצים להשגת הבנות ארוכות טווח: "מאז הפסקת האש נהרגו 1,400 בני אדם. 70% מהרצועה נכבש. הם לא עומדים בהסכמות".

כאשר נשאל על 7 באוקטובר, אמר א-תאני כי "אין שאלה שהיה טבח שצריך לגנות ומי שאחראי לכך צריך להיענש". עם זאת, הוא תקף את התגובה הישראלית. "70 אלף מתו, כולל ילדים. הם תקפו בתי ספר ובתי חולים. כלום לא מצדיק את זה". לדבריו, ישראל חותרת תחת כל המאמצים להשגת הבנות ארוכות טווח: "מאז הפסקת האש נהרגו 1,400 בני אדם. 70% מהרצועה נכבש. הם לא עומדים בהסכמות".

א-תאני הגדיר את המלחמה האחרונה של ארה"ב וישראל באיראן כ"רעידת אדמה" שמשנה את פני הלחימה והכלכלה העולמית. הוא חשף כי ישן במיטתו בדוחה וקיבל טלפון מהבית הלבן רק כחצי שעה לפני תחילת המערכה האמריקנית, וכי בתוך פחות משעה מתחילת התקיפות הותקפה גם קטר עצמה. הוא הביע אכזבה עמוקה מההתרעה הקצרה שמנעה לטענתו כל אפשרות לפתרון דיפלומטי, וגינה את התקיפה האיראנית נגד ארצו חרף העובדה שקטר ניסתה למנוע את המלחמה עבורם.

א-תאני הגדיר את המלחמה האחרונה של ארה"ב וישראל באיראן כ"רעידת אדמה" שמשנה את פני הלחימה והכלכלה העולמית. הוא חשף כי ישן במיטתו בדוחה וקיבל טלפון מהבית הלבן רק כחצי שעה לפני תחילת המערכה האמריקנית, וכי בתוך פחות משעה מתחילת התקיפות הותקפה גם קטר עצמה. הוא הביע אכזבה עמוקה מההתרעה הקצרה שמנעה לטענתו כל אפשרות לפתרון דיפלומטי, וגינה את התקיפה האיראנית נגד ארצו חרף העובדה שקטר ניסתה למנוע את המלחמה עבורם.

א-תאני הגדיר את המלחמה האחרונה של ארה"ב וישראל באיראן כ"רעידת אדמה" שמשנה את פני הלחימה והכלכלה העולמית. הוא חשף כי ישן במיטתו בדוחה וקיבל טלפון מהבית הלבן רק כחצי שעה לפני תחילת המערכה האמריקנית, וכי בתוך פחות משעה מתחילת התקיפות הותקפה גם קטר עצמה. הוא הביע אכזבה עמוקה מההתרעה הקצרה שמנעה לטענתו כל אפשרות לפתרון דיפלומטי, וגינה את התקיפה האיראנית נגד ארצו חרף העובדה שקטר ניסתה למנוע את המלחמה עבורם.