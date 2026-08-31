חוקרי שריפות וחוקרי משטרה שבחנו את תיעודי האבטחה מהחניון התת-קרקעי בראשון לציון, שם נספה אמש (ראשון) אדם כבן 80 שרכבו עלה באש, מעריכים כי לפני שהתנגש בקיר הבטון הנהג האיץ למהירות של כ-100 קמ"ש. הרכב החשמלי שבו נהג, של חברת זיקר, הפך לכדור אש בתוך שניות - ובער במשך כשעתיים עד שלוחמי האש הצליחו לכבות את השריפה.
לפי גורם בכבאות והצלה, האש פרצה כתוצאה מהפגיעה בעוצמה גדולה בקיר. "בוודאות האש לא פרצה כתוצאה מכשל בסוללת הליתיום של הרכב החשמלי", אמר. השריפה פרצה בקומה מינוס 1 בבניין בן 20 קומות ברחוב אח"י להב שבשכונת נווה חוף. מדובר בחניון תת-קרקעי שבו שתי קומות, המשותף לכמה בניינים.
החניון התמלא בעשן והחל להתפשט לבניין, הדיירים הונחו להסתגר בדירות והחשמל בבניין נותק. הבוקר שלושה בניינים בני 29 קומות כל אחד עדיין היו מנותקים מחשמל, לפי חברת האחזקה במקום.
נהג הרכב כבן ה-80 מתגורר באחד הבניינים במתחם. הוא נסע כ-70-100 מטרים בחניון התת-קרקעי עד שהתנגש חזיתית בקיר הבטון בקצה החניון. גופת הנהג הועברה למכון לרפואה משפטית כדי לבצע זיהוי וודאי על סמך DNA. החוקרים מקווים שבניתוח לאחר המוות תתקבל התשובה לשאלה מה קרה שגרם לו להאיץ למהירות גבוהה בחניון תת-קרקעי.
הרכב כאמור התנגש בעוצמה בקיר ומיד הפך לכדור אש שתפס את סוללת הליתיום שהחלה לבעור. כיבוי של סוללת ליתיום בוערת הוא אירוע מורכב עבור לוחמי האש, אשר יכול להימשך שעות רבות. שני רכבים שחנו בסמוך עלו באש גם כן, ועשרות הרכבים שחנו בחניון ניזוקו מפיח שחור.