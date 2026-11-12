על פי כתב האישום שהגישה עו״ד ספיר שרון מפרקליטות מחוז תל אביב, יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים וכן אנס אותה, בהיותה במצב המונע התנגדות. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה, שאז ביצע בה מעשה מגונה והמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.

על פי כתב האישום שהגישה עו״ד ספיר שרון מפרקליטות מחוז תל אביב, יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים וכן אנס אותה, בהיותה במצב המונע התנגדות. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה, שאז ביצע בה מעשה מגונה והמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.

על פי כתב האישום שהגישה עו״ד ספיר שרון מפרקליטות מחוז תל אביב, יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים וכן אנס אותה, בהיותה במצב המונע התנגדות. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה, שאז ביצע בה מעשה מגונה והמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.

עו"ד סיגל אורבך-סולומון, המייצגת את הנפגעת מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, מסרה: "היא נפלה קורבן למעשיו השפלים של עבריין מין מורשע, בשני מקרים שונים, בעת שהיה נתון לצו פיקוח של שירות בתי הסוהר. הנאשם עקב אחריה ותקף אותה בביתה, המקום שבו היא אמורה להרגיש בטוחה לחלוטין. אירוע שלא היה צריך להתרחש, ואנו נדרוש לקבל תשובות והבהרות ממי שהיו אמורים למנוע את המעשה החמור הזה, ולספק הגנה עבורה ועבור נשים נוספות".

עו"ד סיגל אורבך-סולומון, המייצגת את הנפגעת מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, מסרה: "היא נפלה קורבן למעשיו השפלים של עבריין מין מורשע, בשני מקרים שונים, בעת שהיה נתון לצו פיקוח של שירות בתי הסוהר. הנאשם עקב אחריה ותקף אותה בביתה, המקום שבו היא אמורה להרגיש בטוחה לחלוטין. אירוע שלא היה צריך להתרחש, ואנו נדרוש לקבל תשובות והבהרות ממי שהיו אמורים למנוע את המעשה החמור הזה, ולספק הגנה עבורה ועבור נשים נוספות".

עו"ד סיגל אורבך-סולומון, המייצגת את הנפגעת מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, מסרה: "היא נפלה קורבן למעשיו השפלים של עבריין מין מורשע, בשני מקרים שונים, בעת שהיה נתון לצו פיקוח של שירות בתי הסוהר. הנאשם עקב אחריה ותקף אותה בביתה, המקום שבו היא אמורה להרגיש בטוחה לחלוטין. אירוע שלא היה צריך להתרחש, ואנו נדרוש לקבל תשובות והבהרות ממי שהיו אמורים למנוע את המעשה החמור הזה, ולספק הגנה עבורה ועבור נשים נוספות".