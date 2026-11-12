הפרקליטות הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד עבריין המין הסדרתי אדם יאסין (42) בגין אונס של צעירה בשנות ה-20 לחייה בתל אביב. כתב האישום מייחס ליאסין עבירות של כניסה למקום מגורים בכוונה לבצע פשע, מעשים מגונים, אינוס תוך ניצול מצב המונע התנגדות, גניבה, והפרת צו פיקוח.
על פי כתב האישום שהגישה עו״ד ספיר שרון מפרקליטות מחוז תל אביב, יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים וכן אנס אותה, בהיותה במצב המונע התנגדות. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה, שאז ביצע בה מעשה מגונה והמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.
בנוסף, הנאשם הפר צווי פיקוח בהם היה נתון מכוח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, בעת ששהה בדירת המתלוננת בהיותה במצב המונע התנגדות, וכן החזיק בטלפון הנייד שברשותו חומרים פורנוגרפיים וכן סרטונים של נשים שצילם במרחב הציבורי תוך התמקדות בישבנן. יאסין, מפוקח מין של יחידת צור ובעל עבר פלילי עשיר בעבירות מין וסמים, נעצר ב-27 באוקטובר האחרון.
עו"ד סיגל אורבך-סולומון, המייצגת את הנפגעת מטעם הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, מסרה: "היא נפלה קורבן למעשיו השפלים של עבריין מין מורשע, בשני מקרים שונים, בעת שהיה נתון לצו פיקוח של שירות בתי הסוהר. הנאשם עקב אחריה ותקף אותה בביתה, המקום שבו היא אמורה להרגיש בטוחה לחלוטין. אירוע שלא היה צריך להתרחש, ואנו נדרוש לקבל תשובות והבהרות ממי שהיו אמורים למנוע את המעשה החמור הזה, ולספק הגנה עבורה ועבור נשים נוספות".
ביצע מעשים מגונים בילדה, ועבירות מין במטפלת בבי"ח
זו כאמור לא הפעם הראשונה שבה יאסין, תושב מזרח ירושלים, חשוד בעבירות מין ויש לו שורת הרשעות קודמות. ב-2006, בין השאר, יאסין הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע מעשה מגונה בילדה בת שש. על פי גזר הדין, יאסין פיתה את הילדה ואת אחיה בעת ששיחקו בחצר ביתם להתלוות אליו למכולת בהבטחה לקנות להם ממתקים, ואז שלח את האח לביתו, והוביל את הילדה למקום מסתור. שם, הוא השכיב אותה על הרצפה, נשכב מעליה, הכניס את ידו למכנסיה והתחכך בה עד שהגיע לפורקן מיני, כל זאת בעוד הילדה בוכה ומתנגדת.
יאסין טען כי המעשה בוצע תחת השפעת סמים ואלכוהול, ושירות המבחן התייחס בתסקירו לרקע האישי והמשפחתי הקשה בו גדל, הכולל חוסר השכלה ואב המרצה עונש מאסר ממושך. בית המשפט גזר עליו אז 24 חודשי מאסר בפועל.
בשנת 2012 הורשע בכך שבדצמבר 2011, חרף היותו תחת צו פיקוח לעברייני מין שאוסר עליו צריכת סמים, נטל כדור אקסטזי ונכנס בבוקר לחדרה של מטופלת ישנה בבית החולים שערי צדק בירושלים.
הוא הכניס את ידו מתחת לשמיכתה במטרה לגעת בישבנה, ונמלט מיד כשהתעוררה. המעשה בוצע כאשר תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי של 9 חודשים בגין עבירות מין קודמות. אלא שמאז חזר לסורו, וכאמור גם ב-2022 הורשע בתקיפת קטינה.
לאורך השנים מתועדות הרשעות רבות שלו בעבירות סמים, על אף שבמסגרת תנאי הפיקוח שלו נאסר עליו במפורש להשתמש בהם.