מיד לאחר שמתן כהנא נבחר הערב (שלישי) לתפקיד יו"ר הכנסת החלו לזרום התגובות מהמערכת הפוליטית. ראש האופוזיציה יאיר לפיד צייץ ברשת X מיד עם סיום ההצבעה: "מתן כהנא יו״ר הכנסת. אני גאה בו ובטוח שהוא ימלא את תפקידו באופן שיוסיף כבוד לבית הנבחרים הישראלי. בחירתו היא מהלך חשוב בדרך לתיקון וריפוי ישראל".
יו"ר מפלגת ישר! שבה חבר כהנא, גדי איזנקוט בירך וכתב: "פרק חדש מתחיל. תחת מתן הכנסת תחזור להיות בית העם - של כל העם, בו יש אוזן קשבת ויחס שווה לכל חלקי החברה ונציגיהם. פרק חדש נפתח עבור כנסת ישראל. זה יהיה פרק של ממלכתיות, שיח מכבד וענייני ושל מילוי תפקידה של הכנסת כגוף פיקוח אפקטיבי וחזק - תפקיד חשוב וקריטי בימים רגישים אלו. מתן, אני גאה בך ובטוח בהצלחתך".
יו"ר הדמוקרטים ח"כ יאיר גולן צייץ: "החלפנו את יו״ר הכנסת. עכשיו נחליף את הממשלה. התחלנו לתקן".
מנגד, שר התקשורת שלמה קרעי (הליכוד) תקף וכתב: "חרפה! ראיס אל כנסת (תתרגלו) נבחר בקולותיהם של 19 חברי כנסת המעניקים רוח גבית לטרור ועם רוב יהודי נגדו. זהו רגע מביש בתולדות בית המחוקקים של מדינת ישראל.
"מי שאמור לעמוד בראש הכנסת ולסמל את ריבונותה, הפך לסמל של תלות פוליטית בקולותיהן של מפלגות שחותרות תחת קיומה של מדינת ישראל ושהקדישו את ניצחונן לאויבינו. נמשיך לעמוד כחומה בצורה כדי להבטיח שהכנסת תשמור על עצמאותה, על ריבונותה ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר (עוצמה יהודית) תקף אף הוא וכתב: "מתן כהנא, אלו החברים שבזכותם אתה יו״ר הכנסת. עבריינים, תומכי טרור ויועץ של ערפאת. בושה!!!״. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (הציונות הדתית) המשיך באותו הקו וכתב: "לדיראון עולם".
66 חברי כנסת תמכו בכהנא, שגבר בהצבעה במליאה על מועמד הליכוד, ח"כ אופיר כץ, ובכך השלים גוש השינוי את העברת השליטה בניהול בית המחוקקים לידיו - בזמן המגעים להקמת הממשלה. המפלגות הערביות תמכו בכהנא, בעוד החרדיות הצביעו עם הגוש של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בנאומו הראשון כיו"ר הכנסת, פנה כהנא ליו"ר מפלגתו איזנקוט - וקרא: "גדי, הפוך כל אבן כדי להקים ממשלה שתאחד אותנו".
עוד אמר כהנא: "עיני אזרחי ישראל נשואות אלינו ובשנים האחרונות גרמנו להם להשפיל מבט במבוכה. תרבות השיח במשכן הזה משפיעה באופן מידי על תרבות השיח במדינה. עידן הרשתות החברתיות ותקשורת ההמונים גורר את השיח לקצוות. זו אחריות שלנו לשנות ולתקן את זה. אני יודע להבין ולחוש מה מרגישים חבריי הקרובים מהצד השני של המפה הפוליטית. משימת חיי היא לחבר ביננו. אפעל בכל כוחי כדי לקדם מטרה קדושה זו".