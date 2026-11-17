נציגי המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במינוי של כץ לתפקיד, אולם גם במקרה כזה, לח"כ כהנא יהיו כנראה יותר אצבעות, שכן נציגי המפלגות הערביות צפויים לתמוך בו. כך או כך, המהלך לבחירת כהנא צפוי להיתקל בקשיים: בקואליציה היוצאת מתכננים מהלך פיליבסטר של אחד השרים - שלא יוגבל בזמן דיבור ויוכל למשוך זמן עד ההצבעה. במקרה כזה, אנשי גוש איזנקוט עשויים להפעיל את סעיף 98 להגבלת זמני הדיון.

נציגי המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במינוי של כץ לתפקיד, אולם גם במקרה כזה, לח"כ כהנא יהיו כנראה יותר אצבעות, שכן נציגי המפלגות הערביות צפויים לתמוך בו. כך או כך, המהלך לבחירת כהנא צפוי להיתקל בקשיים: בקואליציה היוצאת מתכננים מהלך פיליבסטר של אחד השרים - שלא יוגבל בזמן דיבור ויוכל למשוך זמן עד ההצבעה. במקרה כזה, אנשי גוש איזנקוט עשויים להפעיל את סעיף 98 להגבלת זמני הדיון.

נציגי המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במינוי של כץ לתפקיד, אולם גם במקרה כזה, לח"כ כהנא יהיו כנראה יותר אצבעות, שכן נציגי המפלגות הערביות צפויים לתמוך בו. כך או כך, המהלך לבחירת כהנא צפוי להיתקל בקשיים: בקואליציה היוצאת מתכננים מהלך פיליבסטר של אחד השרים - שלא יוגבל בזמן דיבור ויוכל למשוך זמן עד ההצבעה. במקרה כזה, אנשי גוש איזנקוט עשויים להפעיל את סעיף 98 להגבלת זמני הדיון.