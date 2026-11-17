על רקע הפלונטר הפוליטי וסימני השאלה סביב זהות הממשלה הבאה, יו"ר ישר גדי איזנקוט כבר מקדם את הליכי ההשתלטות על בית המחוקקים, והערב (שלישי) נערך דיון על בחירת יו"ר הכנסת הבא. מי שצפוי להיבחר ולהחליף את היו"ר המכהן אמיר אוחנה מהליכוד הוא מתן כהנא ממפלגתו של איזנקוט, אולם מוקדם יותר הודיעה מפלגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי תגיש את מועמדותו של ח"כ אופיר כץ לתפקיד. הדיון שיקדם להצבעה צפוי להיות ארוך ולהימשך עד שעות הערב המאוחרות. ynet מעביר את הדיון בשידור חי.
נציגי המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה צפויים לתמוך במינוי של כץ לתפקיד, אולם גם במקרה כזה, לח"כ כהנא יהיו כנראה יותר אצבעות, שכן נציגי המפלגות הערביות צפויים לתמוך בו. כך או כך, המהלך לבחירת כהנא צפוי להיתקל בקשיים: בקואליציה היוצאת מתכננים מהלך פיליבסטר של אחד השרים - שלא יוגבל בזמן דיבור ויוכל למשוך זמן עד ההצבעה. במקרה כזה, אנשי גוש איזנקוט עשויים להפעיל את סעיף 98 להגבלת זמני הדיון.
לפני הדיון במליאה, איזנקוט אמר בישיבת סיעתו כי "המינוי של מתן כהנא לתפקיד יושב ראש הכנסת הוא מהלך דמוקרטי ראוי שמבטא את הרוב המוחלט שניתן לשינוי. אין לי ספק שגם מצביעי ליכוד וציונות דתית יהיו גאים במינוי של אדם כמו מתן כהנא. השיח שנוצר בבחירות לא ראוי: אין במדינת ישראל אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', ואין בכנסת מצביעים סוג א' ומצביעים סוג ב'. בית העם אמור לייצג את כלל אזרחי המדינה. יכולים להיות חילוקי דעות, אבל צריך לראות שאנחנו לא משתפים פעולה עם שיח שמנסה להסביר מה זה רוב כזה ומה זה רוב אחר, ובטח לא לדחוק אזרחים ישראלים מחוץ לסיפור הישראלי".
בחירת כהנא היא החוליה המרכזית בהשתלטות גוש השינוי על הכנסת. ח"כ רועי פולקמן מישר! כבר מכהן כיו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ לירן אבישר בן-חורין מביחד מונתה ליו"ר ועדת הכספים הזמנית ויו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן מונה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית. כשגם ניהול המליאה וסדר החקיקה יעברו לידיו, יחזיק איזנקוט בכל צמתי ההכרעה בכנסת.
בליכוד ניסו להאט את מינויו של כהנא, ובפגישת המשא ומתן עם נציגי ישר! וביחד הציעו נציגי הליכוד לדחות את החלפתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, כמחווה של רצון טוב לשיחות על אחדות. כשזה לא עבד, הונחה על השולחן הצעה נוספת שהיה ידוע מראש שלא תתקבל - הליכוד יתמוך בעצמו במינוי כהנא, בתנאי שלא ימונו סגני יו"ר כנסת מהמפלגות הערביות. בגוש איזנקוט סירבו, ונכון לעכשיו אין צפי להסכמות.