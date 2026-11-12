הצהרת תובע לפני הגשת כתב אישום הוגשה אתמול (רביעי) נגד מחבל פלסטיני בגין ניסיון לבצע פיגוע בחווה חקלאית בבנימין. ניסיון הפיגוע התרחש בחודש שעבר, כששני מחבלים הגיעו לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" בבנימין והציתו רכב ששייך לחווה. לאחר מכן אחד המחבלים שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני נמלט מהמקום.
שוטרי תחנת בנימין שהוזעקו למקום החלו באיסוף ממצאים ואיתרו את המצית ששימשה להצתת הרכב ואת הסכין שהייתה ברשותו של המחבל, תושב הכפר הפלסטיני רמון בשנות ה-30 לחייו. הוא עצמו נפצע באורח קל במהלך ההשתלטות עליו, פונה לקבלת טיפול בבית חולים ולאחר מכן נעצר.
בחקירתו סיפר המחבל: "הצתתי רכב ליד אוהל של מתנחלים יהודים ובאותו הזמן תכננתי לדקור מתנחל״. הוא יואשם בניסיון רצח ותכנון פעילות צבאית.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל ושב״כ ימשיכו לפעול לסיכול טרור באיזור יהודה ושומרון. זאת תוך מעצרם וחקירתם של מי שינסה לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון ועד למיצוי הדין עמם. יחידת הפח״ע בימ״ר ש״י ימשיכו בפעילותם הנחושה למיצוי חקירות אלו יחד עם גופי הביטחון במטרה להבטיח את שלומו וביטחונו של הציבור".