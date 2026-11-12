. ניסיון הפיגוע התרחש בחודש שעבר, כששני מחבלים הגיעו לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" בבנימין והציתו רכב ששייך לחווה. לאחר מכן אחד המחבלים שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני נמלט מהמקום.

. ניסיון הפיגוע התרחש בחודש שעבר, כששני מחבלים הגיעו לשטחי המרעה של ״החווה של חנינה" בבנימין והציתו רכב ששייך לחווה. לאחר מכן אחד המחבלים שלף סכין ונוטרל על ידי התושבים, בעוד השני נמלט מהמקום.

שוטרי תחנת בנימין שהוזעקו למקום החלו באיסוף ממצאים ואיתרו את המצית ששימשה להצתת הרכב ואת הסכין שהייתה ברשותו של המחבל, תושב הכפר הפלסטיני רמון בשנות ה-30 לחייו. הוא עצמו נפצע באורח קל במהלך ההשתלטות עליו, פונה לקבלת טיפול בבית חולים ולאחר מכן נעצר.

שוטרי תחנת בנימין שהוזעקו למקום החלו באיסוף ממצאים ואיתרו את המצית ששימשה להצתת הרכב ואת הסכין שהייתה ברשותו של המחבל, תושב הכפר הפלסטיני רמון בשנות ה-30 לחייו. הוא עצמו נפצע באורח קל במהלך ההשתלטות עליו, פונה לקבלת טיפול בבית חולים ולאחר מכן נעצר.

שוטרי תחנת בנימין שהוזעקו למקום החלו באיסוף ממצאים ואיתרו את המצית ששימשה להצתת הרכב ואת הסכין שהייתה ברשותו של המחבל, תושב הכפר הפלסטיני רמון בשנות ה-30 לחייו. הוא עצמו נפצע באורח קל במהלך ההשתלטות עליו, פונה לקבלת טיפול בבית חולים ולאחר מכן נעצר.