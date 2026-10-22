"הדיווח הזה איננו נכון. לא אכנס לתיקון הדיווח המגמתי הזה". כך אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו על הדיווח שפורסם אתמול (רביעי) ב"פייננשל טיימס" הבריטי, ולפיו הנשיא דונלד טראמפ בלם תקיפה שעליה הורה נתניהו באיראן בסוף השבוע של 10 באוקטובר, לפני קרוב לשבועיים.
נתניהו אמר את הדברים בריאיון בערוץ 7, שם נשאל: "האם נכון שתכננת והנשיא טראמפ אמר Don't?".
בדיווח נכתב כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. אלא שהתוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.
העיתון הבריטי פרסם את הדיווח מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. הם ציינו כי ההפצצות תוכננו לסוף השבוע של 10 באוקטובר, והיו מיועדות להיות בעוצמה גבוהה יותר מאלה שהיו במבצע "שאגת הארי". אחד מאותם הגורמים אמר שגם בשבועות הקרובים, ארה"ב וישראל עשויות לחדש את המלחמה באיראן. "יהיה הסכם או מתקפה", אמר אחד מהם. לפי אחד הגורמים, "הכול על השולחן" כשזה נוגע לממשלת ישראל. לדבריו, "שום דבר לא יפתיע אותי".
לקראת אותו סוף שבוע שבו רצה נתניהו, לפי הדיווח, לתקוף באיראן, כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו: "אנחנו עורכים שיחות פרודוקטיביות עם הרפובליקה האיסלאמית של איראן. אני רוצה להבהיר זאת לכולם, בזמן שאיראן נמצאת במצב רע, מבחינה כלכלית וצבאית, ובעת שהמצור הימי יישאר בתוקף מלא. אנחנו לא נתקוף את איראן בכל זמן לפני בחירות האמצע שייערכו בארה"ב ב-3 בנובמבר. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני!".