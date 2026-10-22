בדיווח נכתב כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. אלא שהתוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.

בדיווח נכתב כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. אלא שהתוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.

בדיווח נכתב כי צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. אלא שהתוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.