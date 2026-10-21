צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. כך מדווח הבוקר (רביעי) ה"פייננשל טיימס". לפי הדיווח, התוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה בנימין נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.
העיתון הבריטי פרסם את הדיווח מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. הם ציינו כי ההפצצות תוכננו לסוף השבוע של 10 באוקטובר, והיו מיועדות להיות בעוצמה גבוהה יותר מאלה שהיו במבצע "שאגת הארי". אחד מאותם הגורמים אמר שגם בשבועות הקרובים, ארה"ב וישראל עשויות לחדש את המלחמה באיראן. "יהיה הסכם או מתקפה", אמר אחד מהם.
אחד הגורמים ציין שישראל בנתה בנק מטרות חדש, כולל מטרות אזרחיות שלא הותקפו עד כה. גורם אחר סבר שהתוכנית שגובשה בישראל נועדה להפעיל לחץ על איראן במסגרת המו"מ - שלעת עתה לא באמת מתקיים.
סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה ל"פייננשל טיימס" כי "איראן במצב רע מאוד - גם צבאית וגם כלכלית". לדבריה, "ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע". למרות זאת, צה"ל נותר בכוננות גבוהה במשך כמה שבועות - עד שעדכן ביום שני על עוצר יציאות בכל יחידות הצבא החל ממחר, לקראת הבחירות שייערכו ביום שלישי.
הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הדגיש כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות "במועדן ובאופן בטוח". עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.
פרשננו לענייני צבא וביטחון רון בן ישי הזכיר בסוף השבוע כי "הניו-יורק טיימס" דיווח שהפנטגון הציג בחודשים האחרונים לטראמפ ולאנשיו חמש תוכניות למבצעים אוויריים ממוקדים באיראן ונגד החות'ים בתימן. על פי הדיווח הזה, מדובר במתווים למבצע קצר אך עוצמתי בשיתוף עם חיל האוויר הישראלי שיימשך שלושה ימים ובמסגרתו יותקפו מערכי הטילים הבליסטיים והכטב"מים, מתקני אנרגיה וכן מפקדות ומרכזי פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה. בישראל יודעים שטראמפ שקל את התוכניות הללו ברצינות מפני שדן עליהן עם נתניהו, וצה"ל קיבל הוראות להיות בכוננות מיידית לסבב נוסף עם איראן בתוך ימים ספורים ואולי אפילו שעות. בסופו של דבר החליט טראמפ שלא לפעול. לדברי גורמים יודעי דבר, אחת הסיבות העיקריות הייתה שתוכניות הפעולה שגובשו במיפקדת סנטקום בפלורידה ובקריה בתל אביב לא הבטיחו תוצאה שונה בתכלית ממה שהושג בשאגת הארי.
בתחילת אוקטובר התכנסו בכירים בבית הלבן בראשותו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס במתחם הנופש הנשיאותי בקמפ-דיוויד כדי לעיין מחדש בתוכניות הללו. לפי דיווחים בתקשורת האמריקנית, גם הם לא התלהבו מהרעיון של מהלומות אוויריות והעריכו שהן לא יפילו את המשטר ולא ישנו את עמדותיו. אפשר להניח שהם הסתמכו גם על הניסיון שצבר סנטקום כשניסה להכניע באמצעות מבצע אווירי כושל את החות'ים בתימן במרץ 2025. ואנס ובכירי הממשל הביאו בחשבון גם את תגובת הנקם שמשמרות המהפכה מאיימות בה כעת על האמריקנים. תגובה זו תעלה באש את מתקני הנפט והגז בשטחן של בעלות בריתה של ארה"ב, תגרום להרס רב בישראל ובירדן, ותכרסם בצורה מסוכנת במלאי המיירטים המדולדל ממילא ובמלאי חימושי התקיפה המדויקים והיקרים של הצבא האמריקני. ייתכן גם שהאיראנים, לצד חסימת מצר הורמוז באמצעות כטב"מים וסירות מהירות שנותרו להם, יממשו את איומיהם לפגוע בכבלי התקשורת התת-ימיים שעוברים במצרי הורמוז ובאב אל-מנדב ומספקים שירותי תקשורת ואינטרנט למדינות המזרח התיכון ואסיה.
בלשכתו של נתניהו לא נענו לכמה פניות מצד ה"טיימס" לקבלת תגובה על הכתבה. במקביל, גם צה"ל סירב למסור תגובה לדיווח.