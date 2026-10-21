צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. כך מדווח הבוקר (רביעי) ה"פייננשל טיימס". לפי הדיווח, התוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה בנימין נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.

צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. כך מדווח הבוקר (רביעי) ה"פייננשל טיימס". לפי הדיווח, התוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה בנימין נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.

צה"ל התכונן לכמה ימי לחימה עם איראן לפני כשבוע וחצי, שיעדיהם היו תשתיות אזרחיות ברפובליקה האיסלאמית - דוגמת תחנות כוח, מתקני גרעין ומטרות נוספות של המשטר. כך מדווח הבוקר (רביעי) ה"פייננשל טיימס". לפי הדיווח, התוכנית - שאליה דחף ראש הממשלה בנימין נתניהו - נבלמה לבסוף בשל התנגדותו של הנשיא דונלד טראמפ לחדש את הלחימה לפני בחירות האמצע.

העיתון הבריטי פרסם את הדיווח מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. הם ציינו כי ההפצצות תוכננו לסוף השבוע של 10 באוקטובר, והיו מיועדות להיות בעוצמה גבוהה יותר מאלה שהיו במבצע "שאגת הארי". אחד מאותם הגורמים אמר שגם בשבועות הקרובים, ארה"ב וישראל עשויות לחדש את המלחמה באיראן. "יהיה הסכם או מתקפה", אמר אחד מהם.

העיתון הבריטי פרסם את הדיווח מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. הם ציינו כי ההפצצות תוכננו לסוף השבוע של 10 באוקטובר, והיו מיועדות להיות בעוצמה גבוהה יותר מאלה שהיו במבצע "שאגת הארי". אחד מאותם הגורמים אמר שגם בשבועות הקרובים, ארה"ב וישראל עשויות לחדש את המלחמה באיראן. "יהיה הסכם או מתקפה", אמר אחד מהם.

העיתון הבריטי פרסם את הדיווח מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים. הם ציינו כי ההפצצות תוכננו לסוף השבוע של 10 באוקטובר, והיו מיועדות להיות בעוצמה גבוהה יותר מאלה שהיו במבצע "שאגת הארי". אחד מאותם הגורמים אמר שגם בשבועות הקרובים, ארה"ב וישראל עשויות לחדש את המלחמה באיראן. "יהיה הסכם או מתקפה", אמר אחד מהם.

סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה ל"פייננשל טיימס" כי "איראן במצב רע מאוד - גם צבאית וגם כלכלית". לדבריה, "ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע". למרות זאת, צה"ל נותר בכוננות גבוהה במשך כמה שבועות - עד שעדכן ביום שני על

סגנית דוברת הבית הלבן, אנה קלי, מסרה ל"פייננשל טיימס" כי "איראן במצב רע מאוד - גם צבאית וגם כלכלית". לדבריה, "ארה"ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע". למרות זאת, צה"ל נותר בכוננות גבוהה במשך כמה שבועות - עד שעדכן ביום שני על

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הדגיש כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות "במועדן ובאופן בטוח". עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הדגיש כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות "במועדן ובאופן בטוח". עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הדגיש כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות "במועדן ובאופן בטוח". עוד הדגיש כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות.

כי "הניו-יורק טיימס" דיווח שהפנטגון הציג בחודשים האחרונים לטראמפ ולאנשיו חמש תוכניות למבצעים אוויריים ממוקדים באיראן ונגד החות'ים בתימן. על פי הדיווח הזה, מדובר במתווים למבצע קצר אך עוצמתי בשיתוף עם חיל האוויר הישראלי שיימשך שלושה ימים ובמסגרתו יותקפו מערכי הטילים הבליסטיים והכטב"מים, מתקני אנרגיה וכן מפקדות ומרכזי פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה. בישראל יודעים שטראמפ שקל את התוכניות הללו ברצינות מפני שדן עליהן עם נתניהו, וצה"ל קיבל הוראות להיות בכוננות מיידית לסבב נוסף עם איראן בתוך ימים ספורים ואולי אפילו שעות. בסופו של דבר החליט טראמפ שלא לפעול. לדברי גורמים יודעי דבר, אחת הסיבות העיקריות הייתה שתוכניות הפעולה שגובשו במיפקדת סנטקום בפלורידה ובקריה בתל אביב לא הבטיחו תוצאה שונה בתכלית ממה שהושג בשאגת הארי.

כי "הניו-יורק טיימס" דיווח שהפנטגון הציג בחודשים האחרונים לטראמפ ולאנשיו חמש תוכניות למבצעים אוויריים ממוקדים באיראן ונגד החות'ים בתימן. על פי הדיווח הזה, מדובר במתווים למבצע קצר אך עוצמתי בשיתוף עם חיל האוויר הישראלי שיימשך שלושה ימים ובמסגרתו יותקפו מערכי הטילים הבליסטיים והכטב"מים, מתקני אנרגיה וכן מפקדות ומרכזי פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה. בישראל יודעים שטראמפ שקל את התוכניות הללו ברצינות מפני שדן עליהן עם נתניהו, וצה"ל קיבל הוראות להיות בכוננות מיידית לסבב נוסף עם איראן בתוך ימים ספורים ואולי אפילו שעות. בסופו של דבר החליט טראמפ שלא לפעול. לדברי גורמים יודעי דבר, אחת הסיבות העיקריות הייתה שתוכניות הפעולה שגובשו במיפקדת סנטקום בפלורידה ובקריה בתל אביב לא הבטיחו תוצאה שונה בתכלית ממה שהושג בשאגת הארי.