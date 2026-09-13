"ניצלנו את הבידוד הבינלאומי של ישראל אחרי התקיפה בדוחא כדי לדחוף אותם להסכם בעזה", כך אמר היום שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ג'ארד קושנר.
בהופעה מקוונת בוועידת "אסטרטגיית יאלטה האירופית", שעוסקת בעיקר בעתידה של אוקראינה, אמר קושנר כי: "ישראל ביצעה את התקיפה בדוחה, שהייתה דבר נורא. מבחינה צבאית זה היה מבצע לא מוצלח, והוא הוביל לבידודה של ישראל בזירה העולמית". לדבריו: "השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם (את הישראלים) לעסקה. באותה תקופה הם חשו אי נוחות רבה מהדברים שלחצנו עליהם לקבל, אבל כיום הם מרוצים מזה מאוד".
נזכיר שחיל האוויר תקף לפני כשנה, ב-9 בספטמבר 2025, מבנה שבו התכנסה צמרת חמאס בבירת קטאר דוחה, בזמן שדנה בהצעה אמריקאית להפסקת אש בעזה. הבכירים שרדו את התקיפה שבה נהרגו כמה אנשי אבטחה. חודש לאחר מכן, ב-9 באוקטובר נחתם הסכם להפסקת אש שבמסגרתו שוחררו 48 חטופים - חיים וחללים שהוחזקו ברצועה.
קושנר טען עוד בוועידה כי "בסופו של דבר ההסכם התברר כמהלך מצוין עבור ישראל ועבור תושבי עזה, משום שכעת מוקם שם ממשל חדש שצפוי לקבל לידיו את השליטה בקרוב, ברגע שנתקדם בפירוז הרצועה".
בשבוע שעבר אמר שליחו של טראמפ כי מערכת הבחירות בישראל מעכבת את ביצוע התוכניות האמריקניות בנוגע לעתידה של הרצועה. לדברי קושנר: "אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים לגבי מצב הסיום בעזה. אנחנו מתמודדים עם כמה סוגיות פוליטיות בישראל. יש להם פשוט בחירות מטורפות, וזה הופך אותם לקצת לא-רציונליים בהיבטים מסוימים, אבל אנחנו נחושים מאוד ואנחנו פועלים כדי להתמודד עם הדברים האלה".
באמצע חודש אוגוסט נפגש קושנר במצרים עם מנהיג חמאס חליל אל-חיה, לצד מוחמד דחלאן, במסגרת המאמצים לקדם את מפת הדרכים של ממשל טראמפ. חמאס הודיע כי הוא מסכים למפת הדרכים לשלב השני, הכוללת, בין היתר, נסיגה ישראלית, הרחבת הסיוע, תחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה ושיקום הרצועה.