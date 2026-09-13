בהופעה מקוונת בוועידת "אסטרטגיית יאלטה האירופית", שעוסקת בעיקר בעתידה של אוקראינה, אמר קושנר כי: "ישראל ביצעה את התקיפה בדוחה, שהייתה דבר נורא. מבחינה צבאית זה היה מבצע לא מוצלח, והוא הוביל לבידודה של ישראל בזירה העולמית". לדבריו: "השתמשנו בדינמיקה הזו כדי לדחוף אותם (את הישראלים) לעסקה. באותה תקופה הם חשו אי נוחות רבה מהדברים שלחצנו עליהם לקבל, אבל כיום הם מרוצים מזה מאוד".