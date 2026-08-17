מוחמד דחלאן הפך בשבועות האחרונים לאחד השמות שחוזרים שוב ושוב בשיחות סביב עתידה של רצועת עזה . הסיבה לכך אינה רק הקשרים ההדוקים שלו בעולם הערבי או העובדה שהוא מחזיק בתשתית פוליטית וארגונית בעזה. דחלאן ממלא כיום תפקיד הולך וגדל בתפר שבין חמאס, מצרים, מדינות המפרץ והממשל האמריקני - ו במיוחד סביב הניסיון ליישם את השלב הבא של תוכנית טראמפ לסיום המלחמה.

ברשות הפלסטינית הופתעו והתאכזבו מ הפגישה של השליח האמריקני ג'ארד קושנר אתמול (ראשון) עם מנהיג חמאס חליל אל-חיה , שבה השתתף גם דחלאן. כשהוא עדיין איש אש"ף באופן רשמי, דחלאן חובר לחמאס ובכך נותן לו לגיטימציה להפוך בחלקו לתנועה פוליטית שתתמודד בבחירות ברשות, שנמצאת כעת בקריסה. דחלאן הוא איש של איחוד האמירויות כבר שנים, ואולי מהווה גם מהמאבק שלה מול קטאר על שליטה ברצועה. לאש"ף, עם אבו מאזן בן ה-91 ומרוואן ברגותי הכלוא, אין מועמד ראוי מולו.

גלריה חמאס ב"ברית לאומית רחבה"? אל-חיה, דחלאן ואבו מאזן ( צילום: Ramil Sitdikov / AFP, REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo, shutterstock )

במקביל, חמאס עצמו מאשר בפומבי כי קיים סדרת פגישות עם אנשי הזרם המזוהה עם דחלאן, שבחלקן השתתף בעצמו. בכיר ארגון הטרור חוסאם בדראן אמר אתמול כי המגעים עסקו בין היתר במשא ומתן ובבחירות הפלסטיניות המתוכננות לסוף נובמבר, ואף דיבר על אפשרות להקים "ברית לאומית רחבה" שתכלול את חמאס, הזרם של דחלאן, פלגים נוספים ואישים עצמאיים.

המשמעות הפוליטית של המגעים האלה גדולה בהרבה משיתוף פעולה נקודתי סביב המלחמה. אם חמאס אכן יתקדם במסלול של השתלבות מחודשת במערכת הפוליטית הפלסטינית, דחלאן עשוי להיות אחד הגשרים המרכזיים שלו אל העולם הערבי והמערבי, ואל המערכת הפלסטינית הרשמית. מבחינת חמאס, מדובר באפשרות לצאת בהדרגה ממעמד של ארגון שמנהל רצועה בנפרד מהמערכת הפלסטינית אל מסגרת פוליטית רחבה יותר.

בדראן אישר כי המגעים עם הזרם הדמוקרטי-רפורמי של פת"ח נמשכים וכי "כמה פגישות" התקיימו בתקופה האחרונה, כשבחלקן כאמור השתתף דחלאן.

בחמאס מדברים כבר כעת על האפשרות להקים מסגרת אלקטורלית רחבה. זו נקודה משמעותית: במקום שחמאס יתמודד לבדו מול פת"ח, הוא עשוי לנסות להשתלב ברשימה או בגוש רחב יותר, שבו יהיו גם גורמים המזוהים עם דחלאן ואישים עצמאיים. מבחינת דחלאן, זו הזדמנות לחזור למרכז הפוליטיקה הפלסטינית בלי לחזור דרך הדלת של הרשות ברמאללה. מבחינת חמאס, הקשר איתו עשוי לספק נתיב אל גורמים שאיתם הוא מתקשה לנהל קשר ישיר.

קושנר נפגש עם אל-חיה ודחלאן - שממוצב בצומת המרכזית ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ההתקרבות בין דחלאן לחמאס מתרחשת במקביל להעמקת המגעים האמריקניים סביב השלב הבא של הסדר בעזה. אתמול נפגשו כאמור מנהיגי חמאס עם קושנר במצרים, במסגרת המאמצים לקדם את מפת הדרכים של ממשל טראמפ. חמאס הודיע כי הוא מסכים למפת הדרכים לשלב השני, הכוללת, בין היתר, נסיגה ישראלית, הרחבת הסיוע, תחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה ושיקום הרצועה.

עוד לפני הפגישה עם קושנר, דחלאן פרסם כי קיבל מהשליח האמריקני מסר שלפיו הושג הסכם עם ישראל להפסקת התקיפות בעזה. הוא קרא לכל הפלגים הפלסטיניים לעמוד בהתחייבויותיהם ולהימנע מפעולות שעלולות להעניק לישראל עילה לסכל את ההסכם.

העובדה שדחלאן מפרסם מסרים הנוגעים ישירות להתקדמות המגעים, בעודו מקיים קשרים עם חמאס ובמקביל נמצא בקשר עם גורמים אמריקניים, ממחישה את המקום החדש שנוצר לו בזירה: הוא לא מנהל את המשא ומתן הרשמי בשם הרשות הפלסטינית, אבל הוא מצליח להימצא באחד הצמתים שבהם נפגשים האמריקנים, המצרים, מדינות המפרץ וארגון הטרור.

"חמאסטן בדמות דחלאן"

ברשות הפלסטינית עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות. גורם בכיר ברשות אמר ל-ynet כי החשש ברמאללה אינו נוגע רק לדחלאן עצמו - אלא לאפשרות שמתגבש מודל פוליטי חדש שבו חמאס ודחלאן הופכים לחלק מהאלטרנטיבה למבנה הקיים של אש"ף והרשות.

מוחמד דחלאן. "מדבר עם חמאס ומנסה להפוך למשמעותי" ( צילום: Majdi Mohammed/AP )

"המדינות התורמות שמבקשות מאיתנו רפורמות בכל תחום, ובין היתר בחירות לפרלמנט בנובמבר ובחירות לנשיאות במרץ 2027, רואות בחיוב את ההתקרבות בין חמאס לדחלאן", אמר הגורם. לדבריו, "דחלאן הוא האדם שמדבר עם חמאס ומנסה להפוך לגורם משמעותי. הדברים מתפתחים במיוחד עכשיו, כשחמאס קורא לתושבי עזה לעדכן את פרטיהם בפנקס הבוחרים".