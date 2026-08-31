יממה לאחר שאותר בבני ברק, לידי ynet הגיע הערב (שני) תיעוד שבו נראה יהלי בן ה-10 מפתח תקווה עם החשוד בחטיפתו. יהלי נעדר במשך שעות עד שאותר בבני ברק יחד עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים. השניים הובאו במהלך הלילה לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם נעצר ונכלא החשוד, שיובא לדיון בבית משפט בהתאם לצרכי החקירה.
אימו של יהלי, שירן שבתאי סופר, אמרה בשיחה עם ynet: "רק ב-03:00 הגענו הביתה. בהתחלה יהלי לא הבין, הוא אמר שהוא ריחם עליו והוא מסכן. רק עכשיו הוא מבין את גודל האירוע". היא סיפרה איך הכול התחיל: "הילד היה במגרש ושיחק עם חברים. הגיע אליהם הצעיר, איים עליהם שיביאו לו כסף והילדים נבהלו ברחו, היה ילד אחד שנתן לו לעשות שיחת טלפון ולאחריה הוא מחק אותה. אחר כך ביקש לבדוק איך מגיעים לצומת גהה או לבני ברק".
לדבריה, "מכל הילדים, יהלי שריחם עליו, נשאר שם במגרש והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות. הוא אמר לו שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף. הוא השתמש בו כדי לקבץ נדבות, מישהו הביא להם מאה שקל - ואז הוא העלה אותו לאוטובוס לבני ברק".
היא סיפרה איך בנה אותר לבסוף, מאיכון הטלפון של החשוד: "הצלחנו להגיע לבחור, היה דיווח שראו אותם בבני ברק". שירן שיתפה על התחושות המורכבות לאחר האירוע: "אני נורא מבולבלת, לא מעכלת עדיין מה קרה שם, כשפרסתי את התמונה בקבוצה של הבניין הייתה הירתמות אדירה של כל השכונה והתחילו טלפונים של הורים לילדים שהיו איתו במגרש. אני מכירה את הילד שלי, אם הוא בשכונה הוא היה חוזר מוקדם יותר. הבנתי שהוא לא שם - ואז התחיל הלחץ".
לפי המשטרה, השוטרים מתחנת פתח תקווה החלו בחיפושים לאחר שקיבלו דיווח על היעדרות הילד מהעיר ופתחו בסריקות נרחבות שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים. "במהלך החיפושים הנרחבים ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקוה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז תל אביב את הקטין יחד עם תושב ירושלים בעיר בני ברק", נכתב בהודעת המשטרה, "נפתחה חקירה במטרה לשפוך אור על נסיבות המקרה".