אימו של יהלי, שירן שבתאי סופר, אמרה בשיחה עם ynet: "רק ב-03:00 הגענו הביתה. בהתחלה יהלי לא הבין, הוא אמר שהוא ריחם עליו והוא מסכן. רק עכשיו הוא מבין את גודל האירוע". היא סיפרה איך הכול התחיל: "הילד היה במגרש ושיחק עם חברים. הגיע אליהם הצעיר, איים עליהם שיביאו לו כסף והילדים נבהלו ברחו, היה ילד אחד שנתן לו לעשות שיחת טלפון ולאחריה הוא מחק אותה. אחר כך ביקש לבדוק איך מגיעים לצומת גהה או לבני ברק".

אימו של יהלי, שירן שבתאי סופר, אמרה בשיחה עם ynet: "רק ב-03:00 הגענו הביתה. בהתחלה יהלי לא הבין, הוא אמר שהוא ריחם עליו והוא מסכן. רק עכשיו הוא מבין את גודל האירוע". היא סיפרה איך הכול התחיל: "הילד היה במגרש ושיחק עם חברים. הגיע אליהם הצעיר, איים עליהם שיביאו לו כסף והילדים נבהלו ברחו, היה ילד אחד שנתן לו לעשות שיחת טלפון ולאחריה הוא מחק אותה. אחר כך ביקש לבדוק איך מגיעים לצומת גהה או לבני ברק".

אימו של יהלי, שירן שבתאי סופר, אמרה בשיחה עם ynet: "רק ב-03:00 הגענו הביתה. בהתחלה יהלי לא הבין, הוא אמר שהוא ריחם עליו והוא מסכן. רק עכשיו הוא מבין את גודל האירוע". היא סיפרה איך הכול התחיל: "הילד היה במגרש ושיחק עם חברים. הגיע אליהם הצעיר, איים עליהם שיביאו לו כסף והילדים נבהלו ברחו, היה ילד אחד שנתן לו לעשות שיחת טלפון ולאחריה הוא מחק אותה. אחר כך ביקש לבדוק איך מגיעים לצומת גהה או לבני ברק".

לדבריה, "מכל הילדים, יהלי שריחם עליו, נשאר שם במגרש והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות. הוא אמר לו שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף. הוא השתמש בו כדי לקבץ נדבות, מישהו הביא להם מאה שקל - ואז הוא העלה אותו לאוטובוס לבני ברק".

לדבריה, "מכל הילדים, יהלי שריחם עליו, נשאר שם במגרש והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות. הוא אמר לו שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף. הוא השתמש בו כדי לקבץ נדבות, מישהו הביא להם מאה שקל - ואז הוא העלה אותו לאוטובוס לבני ברק".

לדבריה, "מכל הילדים, יהלי שריחם עליו, נשאר שם במגרש והוא התחיל להפעיל עליו מניפולציות. הוא אמר לו שזרקו אותו מהבית ושאין לו כסף. הוא השתמש בו כדי לקבץ נדבות, מישהו הביא להם מאה שקל - ואז הוא העלה אותו לאוטובוס לבני ברק".