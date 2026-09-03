בישראל דחו את הטענות שדווחו היום (חמישי) בסוכנות הידיעות רויטרס - שלפיהן איראן איימה להגיב למתקפה ישראלית על רכס עלי טאהר וההסתערות עליו נעצרה - וטענו כי הפעילות בדרום לבנון נמשכת כרגיל לא שינויים. בינתיים, שר הביטחון ישראל כ"ץ איים כי "תקיפה איראנית על ישראל תשחרר אותנו מכל מגבלה - נחזיר את איראן לתקופת האבן והחושך".

"ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה", כ"ץ





כ"ץ אמר את הדברים בטקס הרמת כוסית לקראת ראש השנה ביחד עם מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (במיל') אמיר ברעם ועובדי ועובדות משרד הביטחון. "נכה בכל התשתיות הלאומיות הצבאיות והאזרחיות באיראן - כולל תשתיות האנרגיה - ונחזיר את איראן עמוק לתקופת האבן והחושך. משטר האייתוללות באיראן יודע היטב למה הוא לא תוקף את ישראל אחרי שהיכינו בהם בעוצמה פעמיים, השמדנו את תוכנית הגרעין וחיסלנו את חמינאי ופגענו קשות ביכולותיהם האסטרטגיות", אמר.

הוא טען כי "יש סימנים שאנחנו רואים שמעידים כי הלחץ הכלכלי הכבד שבו הם נתונים והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדחוף אותם לצעדי ייאוש. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות - וצה"ל מוכן לביצוע המשימה".

מוקדם יותר, דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן הזהירה את ארצות הברית כי "תגיב בכוח" למתקפה ישראלית על רכס עלי טאהר, שבו נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה. המסר, לפי הדיווח, הועבר לארה"ב בחודש שעבר - ומדגיש את המעורבות הישירה והמתמשכת של איראן בלחימה בדרום לבנון, ואת נכונתה להגיב על תקיפות ישראליות שם.

במסר שלה לוושינגטון, איימה טהרן כי כל מתקפה ישראלית כוללת על הרכס תיענה במתקפה איראנית רחבת היקף. עם זאת, לא ברור מה באיראן מגדירים בתור "מתקפה ישראלית כוללת", אך בכל אופן ישראל ממשיכה לפעול באזור. יש לציין כי פעילות צה"ל ברכס נמשכת כבר כמה שבועות, ובמערכת הביטחון טוענים מנגד כי אין איראנים באזור.

תקיפות בעלי טאהר שלשום ( ללא )

פרשננו רון בן ישי טען, עם זאת, כי צה"ל יכול היה להכריע את הקרב ברכס עלי טאהר, אך הימצאותם של עשרות מחבלי חיזבאללה וקציני משמרות המהפכה - שנצורים במתחם התת-קרקעי האסטרטגי - הוא שמונע ממנו לנקוט בשיטות אגרסיביות ויעילות יותר.

הוא הסביר כי נוכחותם של האיראנים ולחץ אמריקני שלא לגרום להסלמה אזורית הם אלו שכנראה מכתיבים לכוחות צה"ל הצרים על הרכס דפוס לחימה זהיר ואיטי מעל, ובעיקר מתחת, לפני השטח. סביר בהחלט להניח שצה"ל יכול היה לסיים את הסיפור כבר לפני כמה שבועות אם היה מפעיל במנהרות הרכס את האמצעים ושיטות הלחימה לטיהור מנהרות והוצאתן מכלל פעולה שפיתח במלחמה האחרונה ברצועת עזה ובלבנון.

ברויטרס דווח מפי שני גורמים כי המסר האיראני הועבר דרך עומאן, שמילאה תפקיד של מתווכת. שני הגורמים האזוריים הללו, שתודרכו על ידי טהרן, אמרו כי יותר מתריסר חברים במשמרות המהפכה, כולל לפחות שני קצינים בכירים, נמצאים ברכס עם לוחמי חיזבאללה.

ברויטרס ציינו מקור שלישי, גורם זר בעל ידע לגבי המסר, שאמר כי הוא הועבר באמצע אוגוסט וכי כתוצאה מלחץ אמריקני, ישראל דחתה את ההסתערות על עלי טאהר. בשיחה עם רויטרס, לשכת התקשורת של חיזבאללה לא אישרה ולא הכחישה את המסר של איראן, אך אמרה כי זו "מסקנה טבעית" שאזהרה כזו הייתה נשלחת לגבי הרכס.