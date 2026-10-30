לאחר ההצהרה של יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט שלפיה הוא "מתכוון להקים ממשלה חדשה וטובה" - יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מתבצר בעמדתו ושב ומודיע כי לא יישב באותה קואליציה עם המפלגות הערביות.
בפוסט ברשת X כתב ליברמן: "לא נשב עם תומכי טרור! אחרי 7 באוקטובר עופר כסיף תמך בהליך שיזמה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, שבו נטען שישראל מבצעת רצח עם, וטען ש'הצבא הישראלי מבצע פעולות טרור'. שבועות לפני הבחירות טען ח״כ יאסר חוג׳יראת מרע״מ שחמאס אינו ארגון טרור אלא ארגון צדקה".
ליברמן המשיך וכתב: "בליל הבחירות, במטה הרשימה המשותפת, אוסאמה סעדי הקדיש את ההישג 'לבני עמנו ברצועת עזה, בגדה המערבית ובירושלים הכבושה', ושרו את השיר 'בלאדי בלאדי' - ההמנון הלאומי הפלסטיני. מי שרוצה להישען על תומכי טרור שיבושם לו. ישראל ביתנו לא תהיה שם".
הבוקר התייחס גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד לתוצאות הבחירות וכתב: "גם אני רציתי ניצחון בהיר, מיידי, כזה שהולכים איתו לישון - זה לא מה שקיבלנו. זה לא ניצחון בנוקאאוט אלא בנקודות וגם אותו סופרים. עכשיו מגיע הדבר הקשה באמת - לנסות להקים ממשלה. זה יהיה קשה". הוא קרא ל"סבלנות", וחתם את הדברים: "אם אתם רוצים לדעת אם קורה משהו מאחורי השקט שאתם שומעים עכשיו - התשובה היא כן".