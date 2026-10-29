על רקע ספירת כמעט 100% מהקולות, שלח יו"ר ישר! גדי איזנקוט הודעה לבוחריו שבה דחה לכאורה את האפשרות להקמת ממשלת אחדות. "אני מתחייב לעבוד קשה על מנת להיות ראוי לאמון שלכם", אמר אחרי שהודה לתומכיו. "אפעל על מנת לממש את רצון העם ולהקים ממשלה חדשה וטובה לישראל. יש תקווה. נעשה ונצליח. אני מתחייב".

איזנקוט בהקלטה: "נקים ממשלה חדשה"





יו"ר ישר! לא פירט איזו ממשלה הוא מתכנן להקים. הוא זה שצפוי לקבל את המנדט ראשון מנשיא המדינה יצחק הרצוג, בהתבסס על העובדה שהמפלגות הערביות עשויות להמליץ עליו להרכיב את הממשלה, אך בגוש שלו אין תמימות דעים לגבי הרכבת ממשלה בהסתמכות על הרשימה המשותפת ועל רע"ם.

התוצאות הכמעט סופיות, אחרי יותר מ-99% מהקולות, מעניקות למפלגתו של איזנקוט 21 מנדטים. ביחד של בנט עם 12, הדמוקרטים עם 8, ישראל ביתנו עם 7. בסך הכול מונה גוש איזנקוט 48 מנדטים. הרשימה המשותפת עם 11 מנדטים, רע"ם עם 8 ובסך הכול מונות המפלגות הערביות 19 מנדטים. גוש נתניהו מונה 53 מנדטים מנגד.

על הפרק עומדים כמה תרחישים ובהם ממשלת אחדות עם הליכוד, ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות או בהישענות עליהן - או ממשלה בשיתוף החרדים. כלל האפשרויות הללו ידרשו מאיזנקוט עצמו או ממפלגות הגוש שלו לשבור את ההתחייבות שנתנו לבוחרים לאורך הדרך.

איזנקוט נפגש היום עם יו"ר ביחד נפתלי בנט בביתו של השני ברעננה. "בפגישה דנו השניים בדרכי הפעולה להקמת ממשלה טובה בישראל במהירות האפשרית", נמסר. בנוסף, נפגש היום איזנקוט עם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן.

איזנקוט עם יאיר גולן, היום. אין תמימות דעים בגוש לגבי הסתמכות על המפלגות הערביות

בסרטון שפרסם מוקדם יותר אמר איזנקוט, על רקע החשד להתערבות זרה בבחירות , כי הוא לא מתכנן לאפשר חריגה ממועד השבעת הכנסת - 10 בנובמבר. "מוקדם מדי להבין מה קרה והאם בכלל קרה. יש לתת לגורמי המקצוע למצות את הבדיקה, ללא מעורבות פוליטית. מעורבות זרה במדינת ישראל היא דבר פסול וחמור, על אחת כמה וכמה כשמדובר במדינה שמממנת טרור ותומכת בארגון הטרור חמאס, שהצליחה בשנים האחרונות לחדור ללשכת ראש ממשלת ישראל. חשוב לחקור האם הם ניסו להשפיע, ודרך מי הם ניסו להשפיע", הוא אמר.

איזנקוט האשים את הליכוד ונתניהו במסע מתוזמר ומאורגן ליצירת דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות והוסיף: "הם עושים את זה כי הם הפסידו. אין להם רוב. במדינת ישראל יש שלטון חוק".

איזנקוט: לא אאפשר לזוז ממועד השבעת הכנסת ( צילום: דוברות מפלגת ישר )





יו"ר ישר! ציין עוד: "במשרדים פה, ממש לידי, עובדים כבר צוותי עבודה להשלמת ההכנות להנחת חוק גיוס ושירות לכלל אזרחי ישראל, להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר, לחוק לשינוי מנגנון התקציבים ולהעדפת הציבור המשרת ועוד. התכניות מוכנות, ובתיאום עם שותפיי, נפעל להניח אותן להצבעה עם פתיחת מושב הכנסת. בכוונתי לפעול על מנת לבצר ולהגן על האינטרסים של אלה שעובדים, אלה שמתגייסים ואלה שמחויבים לערכי מגילת העצמאות".