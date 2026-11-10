בזמן שאביו קורא ל"אחדות", יאיר נתניהו לועג ליו"ר ישר! גדי איזנקוט, ולדברים שאמר היום (שלישי) בישיבת סיעתו. "גולם. בובה על חוט של הגורמים הכי חזקים והכי אפלים במדינה ובעולם… ישראל לא בטוח תשרוד אותו… לא סתם האיראנים, הפלסטינים (עם ובלי תעודת זהות כחולה) ומדינות ערב חוגגים", כתב בחשבונו ברשת X.
על רקע קמפיין ה"אחדות" מול מאמצי גוש השינוי להקים ממשלה, במפלגת ישר! עקצו בתגובה את בנימין נתניהו ובנו, ומסרו כי "מסתמן: דף המסרים החדש של הליכוד טרם הגיע למיאמי".
במפלגה טענו כי "דקות לפני ההשבעה המרגשת של הכנסת ה-26, שוב פעם נחשף בלוף ה'אחדות' המכוער והשקרי של הליכוד. בזמן שנתניהו האב מדבר על 'אחדות', נתניהו הבן המשתמט והגולה משתלח ומקלל באופן מכוער ובוטה, כמו שרק הם יודעים".
אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים של יהדות התורה עם גוש השינוי. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".
הוא פנה במרומז בפעם הראשונה גם למי שלא נמנה עם הגוש שלו: "אני מוכן להיכנס עכשיו לשיח עם כל מפלגה שרוצה לדון בעניין הזה. אנחנו נדון בזה, בעזרת השם, נעשה את מה שצריך, ממשלת אחדות". עם זאת, הבהיר נתניהו כי אינו מתכוון לוותר על ההובלה בממשלת אחדות, ולא הזכיר גם את המילה רוטציה.
"מי שצריך להוביל את הממשלה הזאת באופן טבעי זה המפלגה הגדולה ביותר, והליכוד בהנהגתי קיבל את מירב הקולות, ברבע מיליון יותר קולות מהמפלגה הבאה בתור", אמר במסר לאיזנקוט, שלפי שעה נראה כי לא מתכנן להיענות לקריאותיו של ראש הממשלה.