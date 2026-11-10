, ולדברים שאמר היום (שלישי) בישיבת סיעתו. "גולם. בובה על חוט של הגורמים הכי חזקים והכי אפלים במדינה ובעולם… ישראל לא בטוח תשרוד אותו… לא סתם האיראנים, הפלסטינים (עם ובלי תעודת זהות כחולה) ומדינות ערב חוגגים", כתב בחשבונו ברשת X.

, ולדברים שאמר היום (שלישי) בישיבת סיעתו. "גולם. בובה על חוט של הגורמים הכי חזקים והכי אפלים במדינה ובעולם… ישראל לא בטוח תשרוד אותו… לא סתם האיראנים, הפלסטינים (עם ובלי תעודת זהות כחולה) ומדינות ערב חוגגים", כתב בחשבונו ברשת X.

במפלגה טענו כי "דקות לפני ההשבעה המרגשת של הכנסת ה-26, שוב פעם נחשף בלוף ה'אחדות' המכוער והשקרי של הליכוד. בזמן שנתניהו האב מדבר על 'אחדות', נתניהו הבן המשתמט והגולה משתלח ומקלל באופן מכוער ובוטה, כמו שרק הם יודעים".

במפלגה טענו כי "דקות לפני ההשבעה המרגשת של הכנסת ה-26, שוב פעם נחשף בלוף ה'אחדות' המכוער והשקרי של הליכוד. בזמן שנתניהו האב מדבר על 'אחדות', נתניהו הבן המשתמט והגולה משתלח ומקלל באופן מכוער ובוטה, כמו שרק הם יודעים".

במפלגה טענו כי "דקות לפני ההשבעה המרגשת של הכנסת ה-26, שוב פעם נחשף בלוף ה'אחדות' המכוער והשקרי של הליכוד. בזמן שנתניהו האב מדבר על 'אחדות', נתניהו הבן המשתמט והגולה משתלח ומקלל באופן מכוער ובוטה, כמו שרק הם יודעים".

אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים של יהדות התורה עם גוש השינוי. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".

אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים של יהדות התורה עם גוש השינוי. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".

אתמול, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון נוסף שבו קרא להקים ממשלת אחדות, אך כזו שבה לא יוותר על אף אחד משותפיו, כולל המפלגות החרדיות - ברקע המגעים של יהדות התורה עם גוש השינוי. לדבריו, "זהו צורך השעה, זה פשוט צורך הכרחי. הממשלה הזאת צריכה לכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי, זה כולל גם את המפלגות החרדיות".