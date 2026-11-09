קמפיין האחדות שמנהל ראש הממשלה בנימין נתניהו אמנם העלה הילוך בשבוע האחרון, אך מאחורי המסרים הפייסנים עומדים חישובים מדוקדקים של סיכויים מול סיכונים שעורכים בלשכתו - והאפשרות להציג את חברי הגוש השני כ"סרבנים" אם ייערך סבב נוסף. נתניהו משחק על זמן, בגוש השינוי מתקשים להציג חזית אחידה מאחורי יו"ר ישר! גדי איזנקוט אך הסכימו להשאיר לו את תפקיד יו"ר הכנסת.

בפעם השנייה תוך שלושה ימים: נתניהו קרא לאחדות ( צילום: דוברות רה"מ )





את הימים שאחרי מערכת הבחירות ובהיעדר הכרעה, נתניהו העביר בהעדפה למערכת בחירות שנייה, אלא שככל שההתפתחויות הפוליטיות מתרחבות ורה"מ סבור שיש תרחישים מסוימים שיוציאו אותו מלשכתו - גם אם לזמן קצר - הוא משנה תקליט משתי סיבות.

ראשית, אם אף אחד לא יצליח להרכיב ממשלה וישראל תתגלגל שוב לבחירות, נתניהו יוכל להציג עצמו כמבוגר האחראי, וכמי שביקש להגיע להסכמות ולשיתוף פעולה בשעה שיריביו הפוליטיים המשיכו במדיניות החרמות. הסיבה השנייה פשוטה בהרבה: אין לו ברירה אחרת. בבחירה בין ממשלה של הגוש השני לבין אחדות - האופציה השניה פחות רעה מבחינתו.

נתניהו רוצה להרוויח זמן. השנתיים הקרובות מקבילות לסוף כהונתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולכן הוא חותר לממשלת אחדות. זאת גם הסיבה שהוא יסכים לרוטציה על הנייר - למרות שכבר הוכח שהנייר לא שווה הרבה. מבחינת נתניהו, הבטחות על הקרח לשותפיו, כל זמן שיקבל את השנתיים שהוא מבקש, הם רווח כפול: גם למנוע ממשלה אחרת וגם להרוויח את תקופת הזמן שהוא תופס כקריטית מבחינתו.

גלריה הזיכרון המר מניסיון ה"אחדות" הקודם עוד טרי ( צילום: יריב כץ, עוז מועלם )

הקריאות הפומביות לאחדות, שכאמור צברו תאוצה בימים האחרונים, נועדו לייצר לחץ ציבורי על גוש איזנקוט "לחתוך" את האופציות להרכבי ממשלות אחרים וללכת דווקא לעבר הפתרון שהוא מציע. אלא שגוש השינוי כבר למוד ניסיון. בזיכרון הטרי של חברי הגוש מככבים אותם מסמכים משפטיים מהודקים, שהיו אמורים להגיש לבני גנץ את ראשות הממשלה על מגש של כסף תחת הערבות של אריה דרעי. כולם זוכרים איך זה נגמר.

סביר להניח שגם נתניהו לא מאמין שיריביו הפוליטיים יתחילו לפתח בו אמון דווקא עכשיו, כשאין לו שום אופציה אחרת. אבל הוא מנסה ובמקסימום יארוז את הכול לקמפיין נוח מבחינתו אם מדינת ישראל תצעד שוב לבחירות - אופציה שעדיין קיימת ולא נחשבת מופרכת.

גוש השינוי מצידו עדיין מצוי בבלגן גדול. פגישותיו של יו"ר ישר! גדי איזנקוט עם אביגדור ליברמן ונפתלי בנט לא יצרו סדר חדש - אולי אפילו להיפך. כל אחד מהם רואה את החודשיים הקרובים אחרת וינסה גם למשוך בהתאם.

ליברמן לאיזנקוט: "ותר על הערבים"

האירוע היחיד שסביבו כן מתגבשת הכרעה בינתיים הוא החלפת יו"ר הכנסת, מהלך שעליו סיכמו ליברמן ואיזנקוט בפגישה שניהלו בארבע עיניים היום. בזמן שבגוש השינוי מסרבים להתייצב מאחורי איזנקוט ועובדים בצירים מקבילים, את תפקיד יו"ר הכנסת הוסכם להשאיר ליו"ר ישר! כמפלגה הגדולה ולא לנהל על זה קרבות בתוך הגוש.

יכול להחליט להעביר את תפקיד יו"ר הכנסת לחבר אחר ממפלגתו ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

ליברמן אמר לאיזנקוט בפגישה שנערכה ביניהם כי עליו לוותר על תמיכת המפלגות הערביות . "תוותר על התמיכה שלהן ואני אדאג להביא את המפלגות החרדיות", הבטיח יו"ר ישראל ביתנו, שמנהל ציר נפרד מול החרדים בימים האחרונים. לדברי ליברמן: "נתניהו היה רוצה שנקים ממשלה עם המפלגות הערביות. זה טוב לו. ממשלה עם החרדים מלחיצה אותו, הוא יודע שהיא יכולה להחזיק ארבע שנים". בנוסף, הוא הבהיר לאיזנקוט שוב כי אין לו שאיפות להיות בתפקיד ראש הממשלה. "אתה תהיה בתפקיד", אמר לו.