שבועיים לאחר שנעלם ולא התייצב לתחילת ריצוי עונשו בבית הסוהר, המשטרה עצרה את סאן (לוסיאן) תבל מנתניה - שהורשע בגנבת ציוד ההגברה של מתן מרדכי ליאור ז"ל מאתר מסיבת הנובה בשווי של 2 מיליון שקלים. לאחר שנעצר היום (שני) הובל תבל לריצוי עונש 28 חודשי המאסר שנגזרו עליו. בנוסף הטיל עליו בית משפט השלום בבאר שבע קנס של 10,000 שקלים ותשלום פיצויים של 30,000 שקלים למשפחתו של ליאור.
על פי כתב האישום שהוגש נגד תבל ושניים נוספים רם שאהין ודניאל חסון מדליית אל כרמל, ב-9 באוקטובר 2023, הגיעו הנאשמים לשטח המסיבה במטרה להוציא מהמקום את מערכת הסאונד של ליאור, שהייתה מפעל חייו. הם הגיעו למקום בזמן שהאדמה עוד הייתה רוויה בדם ובאפר, שטרם הספיקו להיספג לאחר הטבח.
על פי כתב האישום, הם הציגו מצג שווא שלפיו הגיעו לאסוף ציוד של חבר שנעדר, העמיסו את מערכת ההגברה ואת הגנרטור, ובהמשך אף הציג אחד מהם מצג שווא נוסף בפני המשטרה, שלפיו הוא שותפו העסקי של מתן, וכך שוחררה המשאית עם הציוד. בתאריך הסמלי של 7 באוקטובר 2026 הורשעו השלושה במיוחס להם ונדונו לעונשי מאסר.
עופר ליאור, אבא של מתן ליאור ז"ל, אמר לאחר מעצרו של תבל כי "מאז תחילת ההליך לא ראיתי ממנו חרטה על גנבת ציוד ההגברה של מתן. גם אחרי שבית המשפט גזר את דינו, הוא הרשה לעצמו לברוח ולהתחמק מריצוי עונשו במשך יותר משבועיים. בעיניי, זה חלק מדפוס התנהגות שמבטא זלזול בבית המשפט ובמשפחה שלנו. אני מצפה שהוא יתחיל לרצות את עונשו מיד, ללא כל עיכוב נוסף ושייתן את הדין גם על הבריחה. אם יורשע גם בעניין הזה, אני מבקש שבית המשפט ייקח בחשבון את מכלול התנהלותו ויחמיר בעונשו".
מעמותת קהילת שבט הנובה, שליוו את המשפחה, נמסר: "אנו מברכים על מעצרו של סאן (לוסיאן) תבל ומצפים שעונש המאסר שנגזר עליו ירוצה ללא עיכוב נוסף. מערכת ההגברה שנגנבה הייתה חלק ממפעל חייו של מתן מרדכי ליאור ז"ל, שבשעות הקשות ביותר פעל להצלת חיים. נמשיך לעמוד לצד משפחת ליאור ולפעול לשמירת זכרו וכבודו של מתן".