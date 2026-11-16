על פי כתב האישום, הם הציגו מצג שווא שלפיו הגיעו לאסוף ציוד של חבר שנעדר, העמיסו את מערכת ההגברה ואת הגנרטור, ובהמשך אף הציג אחד מהם מצג שווא נוסף בפני המשטרה, שלפיו הוא שותפו העסקי של מתן, וכך שוחררה המשאית עם הציוד. בתאריך הסמלי של 7 באוקטובר 2026 הורשעו השלושה במיוחס להם ונדונו לעונשי מאסר.

על פי כתב האישום, הם הציגו מצג שווא שלפיו הגיעו לאסוף ציוד של חבר שנעדר, העמיסו את מערכת ההגברה ואת הגנרטור, ובהמשך אף הציג אחד מהם מצג שווא נוסף בפני המשטרה, שלפיו הוא שותפו העסקי של מתן, וכך שוחררה המשאית עם הציוד. בתאריך הסמלי של 7 באוקטובר 2026 הורשעו השלושה במיוחס להם ונדונו לעונשי מאסר.

על פי כתב האישום, הם הציגו מצג שווא שלפיו הגיעו לאסוף ציוד של חבר שנעדר, העמיסו את מערכת ההגברה ואת הגנרטור, ובהמשך אף הציג אחד מהם מצג שווא נוסף בפני המשטרה, שלפיו הוא שותפו העסקי של מתן, וכך שוחררה המשאית עם הציוד. בתאריך הסמלי של 7 באוקטובר 2026 הורשעו השלושה במיוחס להם ונדונו לעונשי מאסר.