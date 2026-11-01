השופט אמיר דורון מבית משפט השלום בבאר שבע העיר כי "הנאשם עשה כל מה שיכל על מנת שלא להתייצב לדיונים. אפילו שהוצא נגדו צו הבאה". השופט הוסיף: "לקחתי בחשבון שיש לך נכות של 60 אחוז, למרות שהתעודה לא בתוקף". תבל סיפק סיבות רבות מדוע אינו יכול להגיע. לא פעם התלונן על בעיה רפואית והעלה יום לאחר מכן ברשתות צילומים ממסיבות טבע. סנגורי הנאשמים לא פעם הודיעו לשופט ברגע האחרון שלא יגיעו לדיונים - וגם הפעם סנגורו של תבל נעלם לפני הקראת גזר הדין.

השופט אמיר דורון מבית משפט השלום בבאר שבע העיר כי "הנאשם עשה כל מה שיכל על מנת שלא להתייצב לדיונים. אפילו שהוצא נגדו צו הבאה". השופט הוסיף: "לקחתי בחשבון שיש לך נכות של 60 אחוז, למרות שהתעודה לא בתוקף". תבל סיפק סיבות רבות מדוע אינו יכול להגיע. לא פעם התלונן על בעיה רפואית והעלה יום לאחר מכן ברשתות צילומים ממסיבות טבע. סנגורי הנאשמים לא פעם הודיעו לשופט ברגע האחרון שלא יגיעו לדיונים - וגם הפעם סנגורו של תבל נעלם לפני הקראת גזר הדין.

השופט אמיר דורון מבית משפט השלום בבאר שבע העיר כי "הנאשם עשה כל מה שיכל על מנת שלא להתייצב לדיונים. אפילו שהוצא נגדו צו הבאה". השופט הוסיף: "לקחתי בחשבון שיש לך נכות של 60 אחוז, למרות שהתעודה לא בתוקף". תבל סיפק סיבות רבות מדוע אינו יכול להגיע. לא פעם התלונן על בעיה רפואית והעלה יום לאחר מכן ברשתות צילומים ממסיבות טבע. סנגורי הנאשמים לא פעם הודיעו לשופט ברגע האחרון שלא יגיעו לדיונים - וגם הפעם סנגורו של תבל נעלם לפני הקראת גזר הדין.