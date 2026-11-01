בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר היום (ראשון) שנתיים וארבעה חודשי מאסר על סאן תבל (35) מנתניה, שגנב מאתר הנובה ציוד הגברה בשווי של 2 מיליון שקל ששייך למתן ליאור ז"ל שנרצח במסיבה ב-7 באוקטובר. תבל צפוי גם לשלם קנס בגובה של 10 אלף שקל ופיצוי בסך 20 אלף שקל להוריו של הקורבן.
בחלוף שלוש שנים מאז הטבח, ניתן גזר הדין השלישי והאחרון בפרשה, שכללה גזרי דין תקדימיים על שותפיו של תבל. בדיון שנקבע באופן סמלי ל-7 באוקטובר 2026 נידון רם שאהין (34) מדליית אל-כרמל לשבע שנות מאסר, קנס בסך 60 אלף שקל, ופיצוי של 75 אלף שקל להוריו של מתן ליאור. דניאל חסון (30), גם הוא מדליית אל-כרמל, נידון ל-40 חודשי מאסר בפועל.
שאהין הורשע בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - לאחר שניהל הליך משפטי, ובית המשפט קבע ששיקר והתנהל בצורה מניפולטיבית. חסון ותבל הורשעו במסגרת הסדר טיעון, כל אחד לפי חלקו, בסיוע לגניבה בנסיבות מחמירות וניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. הם נעצרו בנובמבר 2023.
השופט אמיר דורון מבית משפט השלום בבאר שבע העיר כי "הנאשם עשה כל מה שיכל על מנת שלא להתייצב לדיונים. אפילו שהוצא נגדו צו הבאה". השופט הוסיף: "לקחתי בחשבון שיש לך נכות של 60 אחוז, למרות שהתעודה לא בתוקף". תבל סיפק סיבות רבות מדוע אינו יכול להגיע. לא פעם התלונן על בעיה רפואית והעלה יום לאחר מכן ברשתות צילומים ממסיבות טבע. סנגורי הנאשמים לא פעם הודיעו לשופט ברגע האחרון שלא יגיעו לדיונים - וגם הפעם סנגורו של תבל נעלם לפני הקראת גזר הדין.
כל דחיית דיון האריכה יותר ויותר את המאבק של משפחת ליאור, "מאחורי כל דיון וכל דחייה עומדת משפחה שכולה, שנאלצת לאסוף כוחות ולהתמודד שוב עם מה שנעשה לרכוש של הבן שלה לאחר שנרצח", זעק אביו של מתן, עופר ליאור. בהמשך אמר: "ההמתנה הזו הייתה קשה ומתישה וכל דחייה האריכה אותה והוסיפה לכאב. מתן נשאר בשטח כדי להציל אנשים ובזמן שאנחנו חיפשנו אותו וניסינו להבין מה קרה לו, אחרים עסקו בגנבת הציוד שבנה בעבודה קשה ובאהבה גדולה".
על פי כתב האישום, ב-9 באוקטובר 2023, הגיעו הנאשמים לשטח המסיבה במטרה להוציא מהמקום את מערכת הסאונד של ליאור, שהייתה מפעל חייו. הם הגיעו למקום בזמן שהאדמה עוד הייתה רוויה בדם ובאפר, שטרם הספיקו להיספג לאחר הטבח. על פי הנטען, הם הציגו מצג שווא שלפיו הגיעו לאסוף ציוד של חבר שנעדר, העמיסו את מערכת ההגברה ואת הגנרטור, ובהמשך אף הציג אחד מהם מצג שווא נוסף בפני המשטרה, שלפיו הוא שותפו העסקי של מתן, וכך שוחררה המשאית עם הציוד.
השלושה אף הגיעו לאחר ביצוע העבירה לבקר את הוריו של ליאור בשבעה, בעוד שהם מחפשים עם חבריו של הנרצח את הציוד שהם בעצם גנבו.
בהשמעת גזר הדין של חסון ושאהין, השופט אמיר דורון אמר: "בוקר 7 באוקטובר 2023 נחרת בדברי ימי מדינת ישראל כיום חושך ואפלה, שבו נרצחו צעירים ובהם מתן המנוח שנותר להציל אחרים עד שנפל", הוסיף השופט דורון. "בשעה שדם הקורבנות נספג בשדות הקטל, בזמן שהעם כולו היה שרוי באבל, בחרו הנאשמים לנצל את סבל הכלל ולשלוח יד ברכוש נטוש כדי להפיק בצע כסף. זהו שפל מוסרי קיצוני שאין כדוגמתו. במקום שבו נדרשה חמלה אנושית גילו הנאשמים אטימות מוחלטת. מעשיהם עולים לכדי נבלה בשעתה הקשה ביותר של המדינה. הם הסיטו משאבי ציבור יקרים לחקירת פשעיהם".
חסון ניסה לסחור ברכושו של ליאור, ובית המשפט קבע כי מעשיו מראים על "קהות חושים": "הנאשמים ביקשו להפיק תועלת מהאסון ועל בית המשפט להעביר מסר כי כל מי שמחלל כבוד המתים יפגוש ידה הקשה של מערכת המשפט".
שרה, אמו של ליאור, אמרה טרם הדיון של השניים, שנקבע באופן סמלי ל-7 באוקטובר, כי "אלה אנשים שפלים. מבחינתי הם לא בני אדם. הם באו אחרי הטבח, עם ריח גופות ומכוניות שרופות, ולא היה איכפת להם".
מתן ליאור היה בן 35 כשנרצח במתקפת הפתע של מחבלי חמאס. הוא קיבל לאחר מותו את אות הגבורה האזרחית מנשיא המדינה יצחק הרצוג, "לאחר שפעל בגבורה, לקח אחריות על תא השטח והציל נפשות רבות ברגעיו האחרונים".