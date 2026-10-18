במסגרת הפרשה נחקרה גם רימונה, אמה של גולן. ביאח"ה זימנו אותה כדי לקבל תשובות על מסמכים ונכסים שרשומים על שמה. במשך ימים הם התקשו להשיג אותה בטלפון, ולא יכלו להגיע לביתה, מאחר שבמקום מתגוררת גם בתה, שנהנית מחסינות כחברת כנסת. בסופו של דבר היא התייצבה לחקירה, אך לאחר כשעה בתחנת המשטרה היא יצאה לשירותים - ואז בתה השרה הגיעה ו

"הבריחה" אותה