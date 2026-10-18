השרה מאי גולן צפויה להגיע לחקירה השבוע במסגרת "פרשת הכספים" שבמסגרתה היא חשודה בקבלת שוחד בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים והגשת תצהיר כוזב. תיק החקירה הועבר מלהב 433 לפרקליטות לבחינה ולהחלטה בחקירה, ולפי גורמים במשטרה חומר החקירה יכול להביא לביסוס כתב אישום נגד השרה.
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עד כה השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, שנדחקה למקום לא-ריאלי בליכוד והודיעה על "פסק זמן", סירבה להתייצב לחקירה למרות שזומנה כמה פעמים. הפרקליטות ביקשה מחוקרי להב 433 לתת לה הזדמנות נוספת להתייצב לחקירה, לעמת אותה מול החשדות שהצטברו נגדה ולקבל את גרסתה בפרשה. המשטרה מבחינתה סיימה את חלקה בחקירה גם ללא התייצבותה של גולן לחקירה. לפרקליטות חשוב לתת לגולן את הזכות למסור את גרסתה, ובלהב מתנהלים מגעים מול עורכי דינה לתיאום מועד התייצבותה.
ממשרדה של השרה גולן נמסר: "כפי שכבר הודענו לפני כחודש, השרה הנחתה את עורכי דינה ליזום את הגעתה לחקירה כדי להפריך את הטענות נגדה".
השרה גולן מסרה: "אני בטוחה בצדקת דרכי ונחושה להפריך את העלילות במסע הרדיפה נגדי. האמת תצא לאור!".
חשד לשימוש במערכות הממשלתיות ככלי להוצאת כספים
לפני ארבעה חודשים היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 הודיעה על סיום חקירת "פרשת הכספים". החקירה עסקה בחשד לכך שעובדי המשרד לשוויון חברתי היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.
בספטמבר 2025 נחשפה הפרשה, אז הפכה החקירה לגלויה עם הפשיטה על משרדי השרה בירושלים ומעצרם של שישה ממקורביה, בהם היועצת של גולן, עדי חודפי-ביטון; אלעד אוחנה; ענבל גבאי; חבר מועצה לשעבר במגדל העמק, חיים מנחם; ויועצה הפרלמנטרי של גולן לשעבר, עו"ד אהוד גבאי. כבר אז הודיעה גולן כי אין בכוונתה להתייצב לחקירה, וטענה כי "כל חטאם של העצורים הוא שהם מקורבים אליי".
במסגרת הפרשה נחקרה גם רימונה, אמה של גולן. ביאח"ה זימנו אותה כדי לקבל תשובות על מסמכים ונכסים שרשומים על שמה. במשך ימים הם התקשו להשיג אותה בטלפון, ולא יכלו להגיע לביתה, מאחר שבמקום מתגוררת גם בתה, שנהנית מחסינות כחברת כנסת. בסופו של דבר היא התייצבה לחקירה, אך לאחר כשעה בתחנת המשטרה היא יצאה לשירותים - ואז בתה השרה הגיעה ו"הבריחה" אותה, בזמן שהיא צועקת לעבר השוטרים.