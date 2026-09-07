יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר החליט כי השרה מאי גולן לא תקבל שריון ברשימת מפלגתו לכנסת. גולן, נזכיר, הגיעה למקום ה-23 בפריימריז של הליכוד ושובצה במקום לא-ריאלי בגלל השריונים של רה"מ בנימין נתניהו. כמו כן, השר עמיחי אליהו שובץ במקום ה-4 בעוצמה יהודית.
אחרי שהתפרסמו תוצאות הפריימריז, תקפה גולן את "הספינים השקריים, רשימות החיסול ו'מתדרכים מטעם רה"מ'" שלדבריה "לא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה". בסיום אותו ציוץ היא רמזה שלא תעזוב את הכנסת למרות התוצאות, וכתבה: "To be continued...".
כבר אז עלתה האפשרות כי היא תעבור למפלגתו של השר בן גביר. בין גולן ובן גביר יש יחסים חמים, והשניים עבדו בשיתוף פעולה צמוד לאורך הקדנציה. בין היתר, על גולן התעוררה ביקורת קשה לאחר שהפנתה אל בן גביר את תקציב משרדה שיועד לתכנית חומש עבור החברה הערבית, ויחד הם שינו את שיטת העברת הכספים לרשויות ערביות.
רק ביום שיש האחרון, בהצהרה הרשמית שמסר בן גביר על צירופה של טלי גוטליב לעוצמה יהודית, הוא נשאל על האפשרות לשריין גם את גולן - ולא פסל אותה. "מאי גולן חברה טובה שלי, היא שרה מצוינת", אמר אז. "אנחנו בהמשך נפרסם את הרשימה. זה לא מספיק להיות חברים אבל אתם תראו ברשימה שנפרסם מה עוצמה יהודית תביא".
היום, לאחר שנודע כי המהלך לא ייצא לפועל, נמסר מטעם גולן כי "בניגוד לפרסומים ולתדרוכים השקריים, לא התנהלו מגעים בין הצדדים. השר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה גולן והציע לה להשתלב במקום ריאלי ברשימת עוצמה יהודית - והשרה סירבה להצעתו.
"השרה שבה והבהירה בפני השר בן גביר כי היא מעריכה ואוהבת אותו מאוד, אך דרכה של תנועת הליכוד הייתה ונותרה דרכה. זאת, על אף התדרוכים השקריים שיצאו נגדה ערב הפריימריז בכוונה לפגוע בה".
השרה הוסיפה כי "לאחר 15 שנים רצופות בעשייה ציבורית בלתי פוסקת יום ולילה - מתוכן שבע שנים בכנסת, במקביל להיותי שרה שמנהלת מאבקים אדירים - אני מרגישה שזהו הזמן הנכון עבורי לקחת פסק זמן לעצמי. ולכל אנשי המחנה הלאומי המדהימים שמרעיפים עליי אהבה ללא הפסקה אני מבקשת למסור: תזכרו - הכל, אבל ה-כ-ל לטובה! עם ישראל חי".