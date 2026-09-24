טראמפ בחוץ, פפואה גינאה בפנים: ראש הממשלה בנימין נתניהו שהמריא לפנות בוקר (חמישי) מבסיס נבטים לנאומו בכינוס העצרת הכללית של האו"ם צפוי לדבר באולם סביב השעה 21:00. השנה, כשישראל מבודדת מאי פעם, נעשה מאמץ אדיר בלשכתו של נתניהו לקדם פגישות עם מנהיגים - והבוקר נמסר כי ביניהם יהיו שני מנהיגים אירופים. היתר מדרום אמריקה ואפריקה. נשיא ארה"ב לא ביניהם. והסיבה, לפי נתניהו, היא כניסת חג הסוכות ולו"ז צפוף.
"במהלך ביקורו, ראש הממשלה ייפגש עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה", נמסר הבוקר מלשכת ראש הממשלה.
בלשכה טענו כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם".
לנתניהו הצטרפה לטיסה רעייתו שרה. בדרך כלל נוהג נתניהו לפרסם סרטון לפני המראתו, אך עד כה הוא לא פרסם כזה בדרכו לארה"ב.
ראש הממשלה רצה גם פגישה עם אילון מאסק בטקסס, אבל השירות החשאי הערים קשיים והנסיעה הזו - שדרשה נחיתת תדלוק בארה"ב - בוטלה. נתניהו החליט בסופו של דבר לנחות לביקור בזק, גם מבלי להגיע למלון לואס ריג'נסי - מלון הבית שלו במנהטן. אבל גם מבלי לשהות שם, הביקור עשוי לעלות סכום גבוה מאוד, כי מדינת ישראל שריינה מראש שלוש קומות בו. אנשי האוצר ינהלו משא ומתן עם המלון כדי לקבל זיכוי לפעם הבאה, לא בטוח שהם יצליחו.
באו"ם, שתמיד היה זירה ביקורתית לישראל ועתה היא קשה מתמיד, ינאם נתניהו באווירה עוינת מאין כמותה. בישראל נערכים לפרובוקציה קשה באולם, כשלפי ההערכות שגרירים צפויים לצאת במחאה ולהניף שלטי "ג'נוסייד". בכיר ישראלי אמר כי הסרטונים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושל הטרור היהודי ביהודה ושומרון הם אלה שהבאישו את ריחנו בקהילה הבינלאומית, כשלדבריו התחושה היא שנתניהו לא שולט באירוע ונותן לשרי הימין הקיצוני להשתולל.