צפוי לדבר באולם סביב השעה 21:00. השנה, כשישראל מבודדת מאי פעם, נעשה מאמץ אדיר בלשכתו של נתניהו לקדם פגישות עם מנהיגים - והבוקר נמסר כי ביניהם יהיו שני מנהיגים אירופים. היתר מדרום אמריקה ואפריקה. נשיא ארה"ב לא ביניהם. והסיבה, לפי נתניהו, היא כניסת חג הסוכות ולו"ז צפוף.

צפוי לדבר באולם סביב השעה 21:00. השנה, כשישראל מבודדת מאי פעם, נעשה מאמץ אדיר בלשכתו של נתניהו לקדם פגישות עם מנהיגים - והבוקר נמסר כי ביניהם יהיו שני מנהיגים אירופים. היתר מדרום אמריקה ואפריקה. נשיא ארה"ב לא ביניהם. והסיבה, לפי נתניהו, היא כניסת חג הסוכות ולו"ז צפוף.

בלשכה טענו כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם".

בלשכה טענו כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם".

בלשכה טענו כי "מנהיגי מדינות רבים ביקשו להיפגש עם ראש הממשלה במהלך הביקור, אך בשל לוח זמנים צפוף והצורך לחזור לפני כניסת חג הסוכות, ראש הממשלה יכול היה להיענות רק לחלקם".

לנתניהו הצטרפה לטיסה רעייתו שרה. בדרך כלל נוהג נתניהו לפרסם סרטון לפני המראתו, אך עד כה הוא לא פרסם כזה בדרכו לארה"ב.

לנתניהו הצטרפה לטיסה רעייתו שרה. בדרך כלל נוהג נתניהו לפרסם סרטון לפני המראתו, אך עד כה הוא לא פרסם כזה בדרכו לארה"ב.

לנתניהו הצטרפה לטיסה רעייתו שרה. בדרך כלל נוהג נתניהו לפרסם סרטון לפני המראתו, אך עד כה הוא לא פרסם כזה בדרכו לארה"ב.