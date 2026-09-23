ביקור של שעות בודדות. בלי פגישות עם מנהיגים בכירים. ועם קהל עוין אף יותר מתמיד: ראש הממשלה בנימין נתניהו ינחת מחר (חמישי) בניו יורק, כמנהיג של מדינה מבודדת יותר מאי פעם. אם בשנים עברו הוא היה נפגש בשולי כינוס עצרת האו"ם עם מנהיגים רבים - כולל חשובים במיוחד - הפעם יש מאמץ אדיר לקבוע לו פגישות ספורות עם מנהיגי מדינות ידידותיות, בעיקר מדרום אמריקה.

בביקור הקצרצר, שייערך פחות מיממה, נתניהו כנראה ייפגש עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ועם הידיד החדש של ישראל באירופה, ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה - מחליפו למעשה של ויקטור אורבן כמטיל הווטו על סנקציות אירופיות נגד ישראל. את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ידידו הגדול משכבר הימים, ראש הממשלה לא יפגוש. נתניהו מגיע כדי לנאום, לקיים פגישות ספורות ומיד לחזור לארץ.

גלריה נוסע לביקור קצרצר. נתניהו ( צילום: REUTERS/Brendan McDermid )

באו"ם, שתמיד היה זירה ביקורתית לישראל ועתה היא קשה מתמיד, ינאם נתניהו באווירה עוינת מאין כמותה. בישראל נערכים לפרובוקציה קשה באולם, כשלפי ההערכות שגרירים צפויים לצאת במחאה ולהניף שלטי "ג'נוסייד". בכיר ישראלי אמר כי הסרטונים של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושל הטרור היהודי ביהודה ושומרון הם אלה שהבאישו את ריחנו בקהילה הבינלאומית, כשלדבריו התחושה היא שנתניהו לא שולט באירוע ונותן לשרי הימין הקיצוני להשתולל.

בנאום עצמו נתניהו ינסה להפתיע בעניין איראן. בימים האחרונים היו דיונים קדחתניים במטרה להלבין חומרי מודיעין סודיים על איראן. נתניהו כנראה יציג צילומי אוויר על מאמצי השיקום של איראן ועל תוכנית הגרעין והטילים שלה. ראשי המוסד והשב"כ, שנחשבים כמי שחייבים את המינויים שלהם לנתניהו, לא צפויים להיות מי שיסכלו את "ההלבנות" האלה.

בנוסף הבטיח נתניהו "לחשוף את האמת" על ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני, והוא צפוי להזכיר גם את רצף הפיגועים בשבוע האחרון - שבאחרון שבהם נפצע קשה מאוד לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר.

ממדאני. נתניהו החליף "לחשוף את האמת" עליו ( צילום: CNN )

בכל מקרה, המטרה האמיתית של נאום נתניהו - חודש ושלושה ימים לפני הבחירות - תהיה הציבור הישראלי. למרות ההצהרות שלו, ראש הממשלה לא באמת בא להשמיע את האמת לעולם, והעולם לא רוצה לשמוע אותו. בנאום צפוי ראש הממשלה להשתמש בשפת הפחד, ויעביר מסר של "בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום".

נתניהו ינחת בבוקר בשדה תעופה צבאי בניו ג'רזי . יתלוו אליו רעייתו שרה ובנו יאיר. הוא ייסע מיד בשיירה מאובטחת ויגיע לבניין האו"ם. שגריר ישראל באו"ם דני דנון עבד מסביב לשעון לנסות לקבוע לו פגישות. נתניהו רצה פגישה עם טראמפ. הוא לא קיבל. נראה שטראמפ מאוכזב מנתניהו ולא שש לחבק אותו לפני הבחירות, ואנשיו כועסים על מה שהם רואים כ"חבלה" בתוכנית שלהם בעזה. במפגש של מועצת השלום בניו יורק הביקורת הופנתה בעיקר לישראל, ולא לחמאס.

ראש הממשלה רצה גם פגישה עם אילון מאסק בטקסס, אבל השירות החשאי הערים קשיים והנסיעה הזו - שדרשה נחיתת תדלוק בארצות הברית - בוטלה. נתניהו החליט בסופו של דבר לנחות לביקור בזק, גם מבלי להגיע למלון לואס רג'נסי – מלון הבית שלו במנהטן. אבל גם מבלי לשהות שם, הביקור עשוי לעלות סכום גבוה מאוד, כי מדינת ישראל שריינה מראש שלוש קומות בו. אנשי האוצר ינהלו משא ומתן עם המלון כדי לקבל זיכוי לפעם הבאה, לא בטוח שהם יצליחו.