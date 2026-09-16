בתמונות חדשות שהגיעו לרשת CBS האמריקנית חושפות את הנזק וההרס הנרחב שנגרם לשורה של מבנים, מטוסים וכלי רכב של צבא ארצות הברית כתוצאה מפגיעות איראניות בכמה בסיסי צבא אמריקניים ברחבי המזרח התיכון. מדובר בתמונות שהעבירו לרשת חיילים אמריקנים בשירות פעיל שביקשו להישאר בעילום שם.
"מדובר בנזק משמעותי לבסיסים שלנו, שלא דווח לציבור האמריקני", אמר ל-CBS איש צבא אמריקני שמוצב באזור. לדבריו: "אנחנו עומדים שם בעיניים עצומות וחוטפים אגרופים לפנים". מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה של טילים וכטב"מים איראניים.
תמונה אחת, שצולמה בבסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בסעודיה, תיעדה פגיעה ישירה בחציו האחורי של מטוס בואינג E-3 סנטרי - בעל ארבעה מנועים, כאשר זנבו מנותק מגוף המטוס החרוך. תמונות אחרות שצולמו בבסיס מציגות פגיעה במבנים ומגורי חיילים, שניצבים לצד מבנים מבטון המכונים "קיר T" שלא נפגעו. מבנים אלו נחשבו בעבר לביצורים קריטיים מפני התקפות רימונים ומרגמות, אך הוכחו כלא יעילים נגד תקיפה אווירית.
במחנה בוהרינג בכוויית תועדה פגיעה בכמה כלי רכב משוריינים וכמה מטוסים של צבא ארצות הברית. מדובר בבסיס מרכזי שבו מוצבים כוחות קרקעיים אמריקניים במזרח התיכון.
בדיווח של CBS הוזכר הדוח שפרסם השבוע המפקח הכללי של משרד ההגנה האמריקני בנושא העימות עם איראן, שחושף "אובדן ציוד" בשווי של עד 3.7 מיליארד דולר – כולל כ-60 כלי טיס. בדו"ח הראשון מסוגו שהוגש לקונגרס, ציין המפקח הכללי כי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) דיווח על תקיפות איראניות נגד בסיסים אמריקניים בכוויית, בחריין, קטאר, איחוד האמירויות, סעודיה, עיראק, עומאן וירדן.