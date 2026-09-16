בתמונות חדשות שהגיעו לרשת CBS האמריקנית חושפות את הנזק וההרס הנרחב שנגרם לשורה של מבנים, מטוסים וכלי רכב של צבא ארצות הברית כתוצאה מ

בתמונות חדשות שהגיעו לרשת CBS האמריקנית חושפות את הנזק וההרס הנרחב שנגרם לשורה של מבנים, מטוסים וכלי רכב של צבא ארצות הברית כתוצאה מ

"מדובר בנזק משמעותי לבסיסים שלנו, שלא דווח לציבור האמריקני", אמר ל-CBS איש צבא אמריקני שמוצב באזור. לדבריו: "אנחנו עומדים שם בעיניים עצומות וחוטפים אגרופים לפנים". מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה של טילים וכטב"מים איראניים.

"מדובר בנזק משמעותי לבסיסים שלנו, שלא דווח לציבור האמריקני", אמר ל-CBS איש צבא אמריקני שמוצב באזור. לדבריו: "אנחנו עומדים שם בעיניים עצומות וחוטפים אגרופים לפנים". מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה של טילים וכטב"מים איראניים.

"מדובר בנזק משמעותי לבסיסים שלנו, שלא דווח לציבור האמריקני", אמר ל-CBS איש צבא אמריקני שמוצב באזור. לדבריו: "אנחנו עומדים שם בעיניים עצומות וחוטפים אגרופים לפנים". מדובר בנזק שנגרם כתוצאה מפגיעה של טילים וכטב"מים איראניים.

תמונה אחת, שצולמה בבסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בסעודיה, תיעדה פגיעה ישירה בחציו האחורי של מטוס בואינג E-3 סנטרי - בעל ארבעה מנועים, כאשר זנבו מנותק מגוף המטוס החרוך. תמונות אחרות שצולמו בבסיס מציגות פגיעה במבנים ומגורי חיילים, שניצבים לצד מבנים מבטון המכונים "קיר T" שלא נפגעו. מבנים אלו נחשבו בעבר לביצורים קריטיים מפני התקפות רימונים ומרגמות, אך הוכחו כלא יעילים נגד תקיפה אווירית.

תמונה אחת, שצולמה בבסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בסעודיה, תיעדה פגיעה ישירה בחציו האחורי של מטוס בואינג E-3 סנטרי - בעל ארבעה מנועים, כאשר זנבו מנותק מגוף המטוס החרוך. תמונות אחרות שצולמו בבסיס מציגות פגיעה במבנים ומגורי חיילים, שניצבים לצד מבנים מבטון המכונים "קיר T" שלא נפגעו. מבנים אלו נחשבו בעבר לביצורים קריטיים מפני התקפות רימונים ומרגמות, אך הוכחו כלא יעילים נגד תקיפה אווירית.

תמונה אחת, שצולמה בבסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בסעודיה, תיעדה פגיעה ישירה בחציו האחורי של מטוס בואינג E-3 סנטרי - בעל ארבעה מנועים, כאשר זנבו מנותק מגוף המטוס החרוך. תמונות אחרות שצולמו בבסיס מציגות פגיעה במבנים ומגורי חיילים, שניצבים לצד מבנים מבטון המכונים "קיר T" שלא נפגעו. מבנים אלו נחשבו בעבר לביצורים קריטיים מפני התקפות רימונים ומרגמות, אך הוכחו כלא יעילים נגד תקיפה אווירית.