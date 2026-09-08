אחרי פרסום התוצאות העגומות של מבחן פיז"ה , משרד החינוך פרסם הערב (שלישי) ללא התרעה מוקדמת גם את תוצאות מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) - בשמם החדש "מבחני תנופה".

גלריה עוד הוכחה שהמערכת לא עומדת ביעדים. תלמידים במבחן ( צילום: shutterstock )

גם מנתונים אלו עולה תמונה קשה של המצב במערכת החינוך: רק 3% מתלמידי כיתות ט' עמדו באופן מלא בדרישת תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה ורק 16% היו קרובים לעמידה מלאה ביעדים. במתמטיקה לכיתות ו', רק 37% מהתלמידים עמדו באופן מלא בדרישות תכנית הלימודים ו-26% היו קרובים לעמידה בדרישות.

במקצוע עברית לדוברי ערבית, במבחן חדש שערכה ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) לכיתות ו', 20% מהתלמידים במוסדות דוברי הערבית עמדו באופן מלא בדרישות תכנית הלימודים, ו-36% היו קרובים לעמידה.

נזכיר ששר החינוך יואב קיש אסר לפני כמה חודשים על פרסום התוצאות, בטענה שהן מוטות והאשים בכך את מנכ"ל ראמ"ה ד"ר גל אלון. הנתונים פורסמו בעקבות הנחיית היועמ"שית גלי בהרב-מיארה, אך המהלך התבצע בניגוד לנוהג של שנים רבות - באופן עצמאי ללא מעורבות של ראמ"ה.

בהודעת משרד החינוך נמתחה ביקורת קשה על ראמ"ה. בהודעה נכתב כי "הצגת התוצאות ושיקוף הממצאים בדוחות, וכן תהליכי העבודה של ראמ״ה מול המשרד, מצויים בבדיקה מקצועית חיצונית שמקיים פרופ׳ עמי מויאל, יו״ר הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. הבדיקה מתקיימת לנוכח טענות מקצועיות משמעותיות שהעלה המשרד ביחס לאופן הצגת התוצאות ולתהליכי העבודה".

קרב על ניתוח הנתונים. שר החינוך יואב קיש ( צילום: יאיר שגיא )

עוד נמסר: "הדוחות מובאים לציבור כפי שהועברו על ידי ראמ״ה, ללא התייחסות או אישור של משרד החינוך לנתונים ולמשמעויות העולות מהם. לנוכח המחלוקת המקצועית המצויה בבדיקה, הנחה מנכ״ל משרד החינוך את גורמי המקצוע במשרד ובמערכת החינוך שלא לעשות בנתונים שימוש פדגוגי עד להשלמת הבדיקה ולפרסום מסקנותיה".

בראמ"ה דוחים את הביקורת של משרד החינוך. במכתב ששיגרה הרשות למדידה ליו"ר הוועדה שמינה השר קיש לבחינת התנהלותה, נאמר בין היתר: "אכן, התוצאות שעולות ממחקרי ראמ"ה בשנים האחרונות הן מהקשות שהיו. המחקרים הבין לאומיים מראים שישראל חזרה עשרות שנים לאחור בהישגיה והמחסור במורים מוסמכים בה הוא מהגבוהים בעולם; המבחנים הארציים משקפים פער עצום בין מה שנלמד בפועל ובין תוכניות הלימודים".