ברוסיה יצאו היום (שישי) לדרך ה"בחירות" לפרלמנט (הדומא) שיימשכו שלושה ימים - עד יום ראשון הקרוב. התוצאות כמובן צפויות מראש ומפלגת "רוסיה המאוחדת" שמזוהה עם הנשיא ולדימיר פוטין צפויה לנצח בגדול. כל היריבים המרכזיים של מפלגת השלטון נפסלו מההתמודדות מבעוד מועד, אך הפקת ההצגה הגדולה עדיין נתקלת בקשיים - למרות ההכנות המוקדמות.

גלריה רוסיה בחירות פרלמנט שלט שמקדם את מפלגת רוסיה מאוחדת ב חצי האי קרים סבסטופול ( צילום: REUTERS/Alexey Pavlishak )

בפרסומים המוקדמים לקראת יום הבוחר קראו השלטונות שלא להתייצב בקלפיות, אלא להצביע באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שקיבל את השם "מערכת הבחירות הדיגיטלית באינטרנט של רוסיה". כדי לשווק אותו אף תועד נשיא רוסיה פוטין עצמו כשהוא מממש בו את זכות ההצבעה. אלא שעל פי אתרי האופוזיציה אתר שירות המדינה של רוסיה "גוסאוסלוגי" הפסיק לפעול עבור משתמשים מחוץ לגבולות רוסיה, וכך נמנע הרישום להצבעה האלקטרונית עבור אנשי אופוזיציה רבים שהתכוונו להצביע לכל מפלגה שאינה מפלגת "רוסיה המאוחדת".

נתון נוסף שמצביע על כך שהבחירות ברשת אינן אמינות קשור לדפוסי ההצבעה בעיר הבירה. על פי הנתונים הרשמיים שפורסמו במהלך היום מספר המצביעים באמצעות המערכת האלקטרונית במוסקבה גבוה פי 100 מאשר בבחירות הקודמות שנערכו בשנת 2021, לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה. על פי נתונים אלו עד השעה 12:00 בצהריים נרשם אחוז אפסי של אלו שהגיעו פיזית לקלפיות.

וכך, על פי אותם נתונים רשמיים כבר כ-50 אחוזים מכלל הנרשמים להצבעה האלקטרונית מימשו את זכות ההצבעה כבר ביום הראשון. באתרי אופוזיציה כינו את הנתונים האלו כ"לא הגיוניים". ובכל הנוגע להצבעה האלקטרונית של פוטין עצמו, משתמשי רשתות חברתיות הבחינו בכך שמערכת ההפעלה Windows במחשב שלו לא הייתה מופעלת – כלומר, הוא משתמש בה ללא רישיון מוסדר של חברת מיקרוסופט.

מהמחוזות גם הגיעו שלל נתונים שלא נראים על פניו הגיוניים: מנתוני ההצבעה הרשמיים עולה כי אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר נרשמו ב"רפובליקה העממית של דונייצק", כלומר בשטח שנכבש מאוקראינה במהלך שנות העימות. על פי הנתונים כ-75% מבעלי זכות הבחירה במחוז הכבוש, יותר ממיליון בני אדם, הצביעו לכאורה בהצבעה מוקדמת.

שולט בפרלמנט ללא עוררין ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

עוד דווח על כך שכ-1,300 משקיפים מטעם המפלגה הקומוניסטית בכל רחבי רוסיה לא הורשו להגיע לקלפיות והמשקיפים היחידים שנותרו בהן הם אנשי "רוסיה המאוחדת". מהעיר אופה דווח על אירוע שבמהלכו יו"ר ועדת קלפי הציע לאחד המשקיפים לשתות וודקה, ובכך להביא לפסילתו מלהיות נוכח בנקודת ההצבעה.

במחוז טיומן הגבילו הרשויות מכירה של יוד במהלך ימי ההצבעה, כלקח מהבחירות לנשיאות בשנת 2024, אז קלפיות רבות במחוז הושחתו באמצעות השלכת יוד על פתקי ההצבעה בתוך הקלפיות. במחוז קירוב הבחירות נדחו לשנה הבאה, לאחר שנציגי ועדת הבחירות שכחו להוסיף לפתקי ההצבעה שמות של שני מועמדים. מהעיר יקוצק שבסיביר דווח כי המורים בבתי הספר קיבלו הוראה לדווח על כל הורה של תלמיד שמצביע ולדרבן את יתר ההורים להתייצב בקלפיות.

ההצגה כאמור צפויה להימשך עד יום ראשון הקרוב, ועל פי התחזיות צפויים להתרחש במהלך ימי ההצבעה אירועים מוזרים נוספים. רוסיה מאוחדת, שסמלה הוא דוב הפוסע תחת דגל הטריקולור הרוסי, זכתה בבחירות הקודמות, שנערכו ב-2021, ביותר משני שלישים ממושבי הדומא, והיא צפויה לזכות שוב בשליטה מלאה בבית הנבחרים. גם על רקע עייפות ציבורית גוברת, מיתון וירידה ברמת החיים, מכונת התעמולה הממלכתית המשומנת של פוטין והשליטה ההדוקה בהליך הבחירות מבטיחות כמעט בוודאות את ניצחונה של המפלגה הזו.