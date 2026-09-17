כמעט חמש שנים אחרי ששלח את צבאו לפלוש לעומק אוקראינה ופתח במלחמת דמים שסופה לא נראה באופק ינסה בסוף השבוע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לייצר מפגן כוח, כשהאזרחים הרוסים – או לפחות מי מהם שעוד מוצאים בכך טעם – ייצאו לקלפיות כדי להצביע בבחירות הראשונות לפרלמנט מאז תחילת המלחמה. שלא במפתיע, אלה יהיו כנראה הבחירות הכי לא דמוקרטיות שנראו במוסקבה מאז התפרקות ברית המועצות, וכל 10 המפלגות שיתמודדו בהן, ובראשן מפלגת השלטון "רוסיה המאוחדת", הן מפלגות התומכות במדיניותו של פוטין. המפלגה היחידה שהעזה להתנגד למלחמה באוקראינה – נפסלה מהתמודדות .

גלריה נשיא רוסיה פוטין. "תוכיחו שמיליוני אנשים ניצבים מאחורי הלוחמים שלנו" ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

שלט בחירות של "רוסיה מאוחדת" בסבסטופול שבחצי האי קרים. גם במחוזות המסופחים יצביעו ( צילום: REUTERS/Alexey Pavlishak )

הבחירות לפרלמנט נערכות בשעה לא פשוטה למשטרו של פוטין: בחודשים האחרונים סובלת רוסיה מתקיפות חוזרות ונשנות של כטב"מים אוקראיניים נגד מתקני נפט ו חברות סחר מקוון , הגורמות פגיעה משמעותית לכלכלתה, יוצרות בה משבר דלק מתמשך , ולא פחות חשוב מכך – מטילות יותר ויותר אימה על האזרחים הרוסים בעורף, לפחות זה הקרוב יחסית לגבול עם אוקראינה. על רקע זה מקווה הקרמלין שהבחירות ידגישו את התמיכה הציבורית במלחמה ויעניקו נופך של לגיטימציה למעשיו.

ההצבעה בבחירות תימשך שלושה ימים, החל ממחר, יום שישי, ועד ליום ראשון, ובמהלכה יבחרו אזרחי רוסיה את חברי הדומא, הבית התחתון של הפרלמנט. בנוסף לכך ב-11 מחוזות ייבחרו מושלים וב-39 מחוזות ייבחרו חברי בתי המחוקקים האזוריים. ההחלטה לפרוס את ההצבעה על פני שלושה ימים נועדה להעלות את שיעור ההשתתפות בקרב 111 מיליון בעלי זכות הבחירה, והיא כוללת אפשרות להצבעה אלקטרונית. לראשונה תכלול ההצבעה גם את תושבי ארבעת המחוזות באוקראינה שמוסקבה סיפחה אליה באופן בלתי חוקי אחרי שפלשה אליהם ב-2022, מחוזות דונייצק, לוהנסק, חרסון וזפוריז'יה. היא נערכת גם בחצי האי קרים, שאותו סיפחה אליה רוסיה מאוקראינה כבר ב-2014.

תקיפה של מתקן נפט על-ידי אוקראינה ותור לתחנת דלק במוסקבה. העורף סופג פגיעות ( צילום: Igor IVANKO / AFP )

הכנות אחרונות לפתיחת ההצבעה בקלפי במוסקבה, היום ( צילום: Alexander NEMENOV / AFP )

הבחירות לדומא נערכות בשיטה מעורבת: מחצית מ-450 המושבים מחולקים לפי הצבעה למפלגות בבחירות יחסיות-ארציות, והמחצית השנייה מוקצית לנציגים שנבחרים באופן אישי במחוזות מקומיים. לכן כל מצביע משלשל לקלפי שני פתקים שונים. מפלגת השלטון המרכזית של הקרמלין, "רוסיה מאוחדת", צפויה לשמור על שליטתה המוחלטת בדומא, בעוד שאר מפלגות "האופוזיציה הממסדית", המצביעות בתיאום מלא עם הממשלה בכל סוגיות המפתח, צפויות אף הן לשמור על נוכחותן.

מפלגת "יאבלוקו" הליברלית, המפלגה הרשומה היחידה שמתנגדת למלחמה, נכללה תחילה בפתקי ההצבעה, אולם באוגוסט פסל בית המשפט העליון את השתתפותה בבחירות הארציות, והורה להסירה מהפתקים. בית המשפט נימק זאת בין היתר בכך שהעמדה האנטי-מלחמתית שלה משולה לקריאה לפגיעה בשלמותה הטריטוריאלית של רוסיה. "יאבלוקו" מציגה כעת מועמדים במרוצים האישיים בלבד, וגם במסגרת הזו נפסלו חלק ממועמדיה.

שר החוץ הנצחי ושורד הכטב"ם האוקראיני

מפלגת השלטון "רוסיה מאוחדת", שסמלה הוא דוב הפוסע תחת דגל הטריקולור הרוסי, זכתה בבחירות הקודמות, שנערכו ב-2021, ביותר משני שלישים ממושבי הדומא, והיא צפויה לזכות שוב בשליטה מלאה בבית הנבחרים. גם על רקע עייפות ציבורית גוברת, מיתון וירידה ברמת החיים, מכונת התעמולה הממלכתית המשומנת של פוטין והשליטה ההדוקה בהליך הבחירות מבטיחות כמעט בוודאות את ניצחונה של המפלגה הזו. את רשימתה מובילות דמויות בעלות משקל פוליטי רב כגון שר החוץ בן ה-76 סרגיי לברוב , המכהן בתפקיד זה כבר 22 שנה, וסרגיי סוביאנין בן ה-68, ראש העיר רב-ההשפעה של מוסקבה. בניסיון ניכר להציג פנים רעננות במה שנתפס בעיני רבים כמפלגת פקידים וביורוקרטים, למקום השלישי ברשימה שובץ הכתב הצבאי יבגני פודובני, שנפצע קשה מפגיעת כטב"ם אוקראיני.

הדוב והטריקטולור. סמל מפלגת השלטון "רוסיה מאוחדת"

שר החוץ הבלתי-נגמר לברוב עם הנשיא פוטין ( צילום: AP )

גנאדי זיוגאנוב ותומכי המפלגה הקומוניסטית. מנסה לפנות לצעירים ברשתות החברתיות ( צילום: AP Photo/Pavel Bednyakov, File )

חברי "רוסיה מאוחדת" התחייבו לתמוך במאמץ המלחמתי ובמטרותיו המקסימליסטיות של פוטין במה שהקרמלין מכנה "המבצע הצבאי המיוחד" באוקראינה. במקביל סוביאנין, הנתפס בקרב רבים כפרגמטיסט, דחה את קריאותיהם של גורמים ניציים ברוסיה לערוך גיוס רחב היקף של חיילי חובה ולהעביר את המשק כולו למתכונת של כלכלת מלחמה. "להרוס כלכלה נורמלית פירושו להרוס את המדינה כולה", אמר בהתבטאות ששיקפה את תקוות הקרמלין לנצח במלחמה מבלי להסתכן בגיוס המוני, צעד שאינו פופולרי.

גורם משמעותי אחר שצפוי לשמר את כוחו בבחירות הוא המפלגה הקומוניסטית, שמהווה כוח מוביל בפרלמנט עוד משנות ה-90, ומונהגת כבר יותר משלושה עשורים בידי גנאדי זיוגאנוב (בן 82), פקיד סובייטי לשעבר. לאורך יותר מרבע מאה של שלטון פוטין מתחו הקומוניסטים ביקורת על היבטים מסוימים במדיניות הממשלה, אך הם נזהרו מאוד מלמתוח ביקורת אישית עליו. הם גם תומכים בעקביות במלחמה באוקראינה. "אנו נשמעים בקפידה להנחיותיו של הנשיא פוטין", אמר זיוגאנוב רק בחודש שעבר, בעת שהתרשם מקרוב מהעברת משלוח של אספקה צבאית. לאחרונה מגבירה המפלגה בהתמדה את פעילותה ברשתות החברתיות, בניסיון לצמצם את תלותה בקהל מצביעים מבוגר ולהרחיב את בסיס התמיכה שלה אל הדור הצעיר.

מתנדב בקמפיין של מועמד "רוסיה מאוחדת" אדוארד שונוב, מנסה לשכנע מצביעים במוסקבה ( צילום: REUTERS/Ramil Sitdikov )

שלט בחירות המקדם את מועמדי "האנשים החדשים". ההבטחה הליברלית אכזבה ( צילום: REUTERS/Ramil Sitdikov )

מועמדת המפלגה הליברלית "יאבלוקו" פולינה לרמנט, בת 24, מחלקת עלונים המקדמים אותה במרוץ במסלול האישי, אחרי שהמפלגה נפסלה מריצה במסלול הארצי ( צילום: REUTERS/Yulia Morozova )

מפלגה שלישית שתתמודד היא המפלגה הליברל-דמוקרטית, ששמה מטעה למדי, משום שבפועל היא כוח לאומני קיצוני. המפלגה – שהוקמה על-ידי ולדימיר ז'ירינובסקי, נואם מתלהם ובוטה שנהג לקרוא לכיבוש מחדש של שטחי ברית המועצות ואיים להשתמש בנשק גרעיני נגד אויבי רוסיה – שומרת על נוכחות משמעותית בפרלמנט מאז תחילת שנות ה-90, והיא מתחרה בקומוניסטים באמצעות פנייה לרגשות נוסטלגיים כלפי ברית המועצות. מאז מותו של ז'ירינובסקי ב-2022 מונהגת המפלגה בידי ליאוניד סלוצקי, מרצה לשעבר חסר כריזמה ששרד האשמות בהטרדה מינית.

בדומה לקומוניסטים, המפלגה הליברל-דמוקרטית תומכת במלחמה ללא סייג ומתגאה בכך ששורותיה כוללות וטרנים רבים. בין מועמדיה נמנה ויקטור בוט , סוחר נשק לשעבר שכונה "סוחר המוות". בוט נידון בארה"ב לעונש של 25 שנות מאסר אבל שוחרר בדצמבר 2022 בעסקת חילופים תמורת כוכבת ה-WNBA בריטני גריינר , שנעצרה עשרה חודשים קודם לכן במוסקבה בגין החזקת שמן קנאביס.

"סוחר המוות" ויקטור בוט. מהכלא בארה"ב לדומא במוסקבה

מעמד חילופי האסירים שבו מסרו ארה"ב ורוסיה זו לזו את בריטני גריינר וויקטור בוט ( צילום: AFP )

בוט הוא קצין לשעבר בחיל האוויר של ברית המועצות, שבמשך עשרות שנים מכר נשק למשטרים בשליטת רודנים שהיו מעורבים בכמה מהמלחמות האכזריות בעולם, בין השאר בליבריה ובאנגולה. הוא נעצר ב-2008 בתאילנד במבצע שבו סוכנים אמריקנים התחזו למורדים מהארגון הקולומביאני FARC וטענו בפניו כי הם רוצים לשדרג את ארסנל הנשק של הארגון המרקסיסטי. הוא שימש השראה לסרט "שר המלחמה" שיצא לאקרנים ב-2005 בכיכובו של ניקולס קייג'.

התמיכה בפוטין "רק" 76%: "נַראה שוב שאנחנו מאוחדים"

את רשימת המועמדות משלימות כמה מפלגות קטנות, ואחת מהן היא "רוסיה הוגנת", הפועלת בזירה הפוליטית הרוסית זה שני עשורים. כמפלגה סוציאל-דמוקרטית היא מתחרה בקומוניסטים על קולותיהם של מצביעים מבוגרים ובני גיל העמידה שיש להם רגשות נוסטלגיים לעבר הסובייטי, ותומכת במלחמה באוקראינה. מנהיגה, סרגיי מירונוב בן ה-73, עלה בעבר לכותרות כשהצטלם עם סמל של אכזריות – פטיש כבד שהעניק לו יבגני פריגוז'ין , המנהיג המחוסל של ארגון שכירי החרב הידוע לשמצה "קבוצת וגנר" , זמן קצר לפני המרד הכושל של פריגוז'ין נגד פוטין ב-2023. אנשי קבוצת וגנר נהגו לכאורה להשתמש בפטישים כאלה כדי להוציא להורג אנשים שנחשבו בעיניהם כבוגדים.

סרגיי מירונוב והפטיש שקיבל מפריגוז'ין. סמל של אכזריות

עוד ברשימה נמצאת מפלגת "האנשים החדשים", שהוקמה זמן קצר לפני הבחירות הקודמות לפרלמנט, ב-2021, וביקשה למצב את עצמה כקול ליברלי המייצג מצביעים צעירים וטכנוקרטים. היא השיגה מעט יותר מ-5% מהקולות, מה שאפשר לה להקים סיעה קטנה. אף שהציגה את עצמה בעבר ככוח אופוזיציוני, לאחר הבחירות אימצה המפלגה את מדיניותו של פוטין ואכזבה רבים מתומכיה. בראש המפלגה עומד אלכסיי נצ'אייב, שעומד גם בראש חברת קוסמטיקה, והיא נתפסת במידה רבה כיציר כפיו של הקרמלין, שנועד לפנות לקהל ליברלי ולהציג מראית עין של תחרות פוליטית. בין המפלגות הנוספות המתמודדות על מושבים נמנות "הקומוניסטים של רוסיה", מתחרה קטנה של המפלגה הקומוניסטית המרכזית; מפלגת הגמלאים; מפלגת הירוקים; מפלגת הדמוקרטיה הישירה; ומפלגת "מולדת" – מפלגה לאומנית ניצית שמנהיגה אלכסיי ז'וראבליוב הוא שפנה לבית המשפט העליון בתביעה לפסול את מפלגת "יאבלוקו" הליברלית.

השאלה כמה מהרוסים ייצאו להצביע קשה לחיזוי. סקרים מלמדים כי המתקפות האוקראיניות על העורף והמצב הכלכלי ההולך ומחמיר פגעו במורל הציבורי, ואף ששיעורי התמיכה בפוטין נותרו גבוהים קובע מכון הסקרים העצמאי "לבדה סנטר" כי הם ירדו מ-87% בספטמבר 2025 ל-76% באוגוסט האחרון.

הכלכלן הראשי העז להתריע על תסיסה חברתית - ופוטר. פוטין ( צילום: Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

אפילו כמה מבכירי האליטה ברוסיה הביעו אי-נחת בגלוי מהמצב. אנדריי קלפאץ', הכלכלן הראשי של הבנק הממשלתי VEB.RF, הזהיר למשל לאחרונה מפני תסיסה פנימית אפשרית ברוסיה ואמר: "לא ננצח בתחרות במלחמת ההתשה הזו. העלויות שלנו מאמירות. אני כמעט בטוח שנעמוד בפני משבר חברתי". קלפאץ' פוטר יום לאחר פרסום דבריו.