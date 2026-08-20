בתום פגישת הפיוס בין יו"ר ש"ס דרעי לבין חבר מועצת חכמי התורה, הרב יצחק יוסף, השניים יצאו במסר משותף בעד חיילי צה"ל - אחרי ש קרא לחרדים שמקבלים צווי גיוס לקרוע אותם . "אנחנו אוהבים את החיילים, אוהבים את כל עם ישראל! אבל צריכים לדעת שהתורה הולכת יחד עם החיילים - אי-אפשר בלי התורה. אנשים לפעמים לא מבינים את זה", אמר הרב. מדובר בניסיון של המפלגה לחזור למסר משנת 2012, אז קבע דרעי כי "ש"ס היא מפלגה של חיילים".

תיעוד מפגישת הפיוס ( צילום: כיכר השבת )





הוא הוסיף: "אני מברך בהזדמנות זו את כל החיילים: שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם, שלא יאונה להם כל רע, וכולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים וימשיכו עוד להגן על עם ישראל. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל. מרן היה אומר: 'אם אדם רואה חייל - צריך לנשק אותו, כי יש לו את הזכות הזו לשמור על עם ישראל, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הכול מאיתו יתברך, הכול מלמעלה והכול בזכות התורה הקדושה, אבל הם השליחים'".

"לכן נברך את כל החיילים שיחזרו לביתם לחיים טובים, בריאים ושלמים, ושנזכה כבר שיהיה שלום ולא יהיו עוד המלחמות האלו. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לחיילים שינצחו, 'תיפול עליהם אימתה ופחד'", סיכם.

העדיפו להעביר מסר מפויס. יוסף ודרעי ( צילום: כיכר השבת )

קמפיין המפלגה משלב דגל ישראל לצד הכותל ופסוק מתהילים "דרך אמונה בחרתי", שאותו כתבה על הלוח במסוק שבו חזרה לישראל שורדת השבי אגם ברגר. בש"ס מנסים לשווק קו ממלכתי ומתון שיכסה על אמירות חריפות שיצאו מרבני המפלגה, בראשם יוסף, נגד הגיוס. בין היתר אמר הרב לפני כשנתיים, ביולי 2024: "אני הראשון שהכרזתי על זה, עוד כשאף אחד לא דיבר על זה. הייתי עוד בתפקיד והכרזתי שאם לא ייתנו לנו ללמוד כאן - ניסע לחוץ לארץ. צריך ללמוד תורה, בשביל מה חזרנו לארץ ישראל? בשביל להיות חילונים?".

"אני אמרתי שאם יגיע צו גיוס - לקרוע את זה. יש לכם אסלה בבית? אין בית בלי 'בית כיסא'. תקרעו את זה, תזרקו בתוך האסלה ותורידו את המים. שום דבר, לא להתחשב, אל תפחדו, הקדוש ברוך הוא איתכם", הוסיף אז. רק בינואר השנה חזר על מסר דומה, ואמר: "אני יש לי איזה נכד, בחור ישיבה, שקיבל צו גיוס. הוא קרע את זה ושם את זה באסלה, כמו שאני אמרתי לו", הוא אמר.

אחרי המתח בין השניים על רקע אי-מינויו של יוסף לתפקיד נשיא מועצת חכמי התורה ואי-הסכמה על דרכה הפוליטית של התנועה, שכן דרעי מקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ומאנשי "הגוש", בעוד שהרב התבטא לאחרונה לזכותו של יו"ר ישר! גדי איזנקוט - ונגד נתניהו .

בימים האחרונים ניסו במפלגה לקיים פגישות גישור בין השניים, לקראת השקת הקמפיין של ש"ס הערב. בש"ס העדיפו להעביר מסר מפויס ומאוחד בין כלל גורמי המפלגה, ולשם כך הגיע דרעי לביתו של הרב, שם סוכם כי יוסף יוכר כממשיך דרך אביו, שהמפלגה תתנה את חקיקת חוק הגיוס לפני הקמת הממשלה וכניסה לקואליציה, וכן שהמועצה תכונס אחת לכמה שבועות.