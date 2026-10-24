בדיווח צוין כי במהלך ביקורו האחרון בביירות, עוזר שר החוץ האיראני, סעיד חטיב-זאדה, עדכן קבוצת חברי פרלמנט שמזוהים עם אמל וחיזבאללה כי בטהרן לא יבקשו מארגון הטרור להתערב במקרה של מתקפה אמריקנית, כי טהרן יכולה להתמודד עם כזו. "התקדמנו משמעותית בהכנותינו למנוע (מארה"ב - לב"א) להשיג את יעדיה", היה המסר שהעביר חטיב-זאדה, על פי הדיווח.

בדיווח צוין כי במהלך ביקורו האחרון בביירות, עוזר שר החוץ האיראני, סעיד חטיב-זאדה, עדכן קבוצת חברי פרלמנט שמזוהים עם אמל וחיזבאללה כי בטהרן לא יבקשו מארגון הטרור להתערב במקרה של מתקפה אמריקנית, כי טהרן יכולה להתמודד עם כזו. "התקדמנו משמעותית בהכנותינו למנוע (מארה"ב - לב"א) להשיג את יעדיה", היה המסר שהעביר חטיב-זאדה, על פי הדיווח.

בדיווח צוין כי במהלך ביקורו האחרון בביירות, עוזר שר החוץ האיראני, סעיד חטיב-זאדה, עדכן קבוצת חברי פרלמנט שמזוהים עם אמל וחיזבאללה כי בטהרן לא יבקשו מארגון הטרור להתערב במקרה של מתקפה אמריקנית, כי טהרן יכולה להתמודד עם כזו. "התקדמנו משמעותית בהכנותינו למנוע (מארה"ב - לב"א) להשיג את יעדיה", היה המסר שהעביר חטיב-זאדה, על פי הדיווח.