חיזבאללה הבהיר כי הוא לא מתכנן להתערב לטובת איראן במקרה שתפרוץ מלחמה חדשה עם ארצות הברית וישראל. כך דיווח בצהריים (שבת) העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט". לפי הדיווח, את ההבהרה השמיע חיזבאללה באוזני יו"ר הפרלמנט הלבנוני נביה ברי.
בדיווח צוין כי במהלך ביקורו האחרון בביירות, עוזר שר החוץ האיראני, סעיד חטיב-זאדה, עדכן קבוצת חברי פרלמנט שמזוהים עם אמל וחיזבאללה כי בטהרן לא יבקשו מארגון הטרור להתערב במקרה של מתקפה אמריקנית, כי טהרן יכולה להתמודד עם כזו. "התקדמנו משמעותית בהכנותינו למנוע (מארה"ב - לב"א) להשיג את יעדיה", היה המסר שהעביר חטיב-זאדה, על פי הדיווח.
מקורות פרלמנטריים בלבנון מסרו לעיתון כי חטיב-זאדה הציג עמדה ברורה לפיה לא תתבקש כל עזרה מצד חיזבאללה, וזאת עקב פערי הכוחות בין הארגון לבין ישראל, והעובדה שהתערבות בכל מקרה לא תשנה את מהלך העימות. עוד נכתב כי חיזבאללה לא יוכל לשאת בנטל של תגובת נגד אפשרית מצד בסיס התמיכה העממי שלו, מפני שהציבור השיעי לא ישתוק אם חיזבאללה יחליט להתערב פעם נוספת לטובת איראן.
שגרירות איראן בלבנון פרסמה היום כי היא מכחישה דיווחים המופצים בכלי תקשורת הנוגעים לביקורו האחרון של סעיד חטיב-זאדה בלבנון ותוכן פגישותיו.
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נשמע היום כמי שמנסה להרחיק את אווירת המלחמה. בנאום שנשא בטלוויזיה האיראנית הוא קרא לנסות להשלים מחדש את ההסכם בין ארה"ב לרפובליקה האיסלאמית. פזשכיאן הטיל על ארה"ב את האחריות לכישלון ההסכם שהושג בין הצדדים. "היה לנו מו"מ. הפחדנים הרסו הכול. אני עדיין חושב שאנחנו צריכים להשלים את זה", הוא קבע.
לאיראן הגיע בשלישי מפקד הצבא הפקיסטני, אסים מוניר, שהיה אחת הדמויות המתווכות בין האמריקנים לאיראנים מאז הפסקת האש שהוכרזה בין הצדדים בתום המלחמה האחרונה. באל-ג'דיד הקטארי דווח לאחר מכן כי ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות ראשוניות על חזרה למשא ומתן, שכוללות בין היתר מניעת התלקחות מחודשת של ההסלמה והפשרת 6 מיליארד דולר מהכספים האיראניים שמוחזקים בבנקים בקטאר.
עם זאת, לסוכנות הידיעות רויטרס אמרו באותו יום גורמים איראנים כי טהרן משוכנעת שארה"ב מתכננת לחדש את המלחמה כדי לשבור את הקיפאון ששורר במזרח התיכון. "איראן מתכוננת למתקפות ישראליות-אמריקניות חדשות, לא להסכם עם אמריקה לסיום המלחמה", אמר גורם אחד שצוטט בסוכנות. "הממסד הרוחני נחוש לא לתת לטראמפ ניצחון פוליטי".
אותם גורמים הודו כי המשטר האיראני משך בכוונה את השיחות עם ארה"ב, בתקווה להנחיל תבוסה פוליטית לטראמפ בבחירות האמצע. טראמפ כבר הכריז בעבר כי האמריקנים לא יפציצו באיראן לפני 3 בנובמבר – התאריך של בחירות האמצע – אבל בטהרן מצפים שהתקיפות יתחדשו, במוקדם או במאוחר.
לפי דיווחים בכלי תקשורת המזוהים עם המיליציות הפרו-איראניות, משמרות המהפכה המשיכו היום בניסויי טילים בשמי איראן. הלילה דווח כי ארה"ב ממהרת לפנות דיפלומטים ובני משפחות מנציגויות ברחבי המזרח התיכון על רקע האפשרות של חידוש המלחמה.
אתר אקסיוס חשף הלילה כי מאחורי ההחלטה לצמצם את הנוכחות הדיפלומטית באזור עומד גם מידע מודיעיני שלפיו איראן הגבירה באופן משמעותי את מאמציה לפגוע בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו. לפי מזכר מודיעיני אמריקני מאתמול, 23 באוקטובר, שהגיע לידי האתר, מזימות איראניות להתנקש באישים אמריקנים כבר הגיעו ל"שלבים מתקדמים".
בצל הדברים ניצבת גם האפשרות לחידוש התקיפות האמריקניות והישראליות נגד איראן. בנאום שנשא אתמול בעצרת בפלורידה, אמר הנשיא דונלד טראמפ: "אנחנו עשויים לבצע עוד מבצע 'זעם אפי' קטן, או שהאיראנים יסכימו להסכם". הוא הוסיף: "אם הם חכמים, הם פשוט יגידו 'בואו ניגש לעבודה', אבל אני בספק שהם יעשו את זה, כי אולי הם לא חכמים".