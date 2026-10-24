. כך דיווחה הלילה (בין שישי לשבת) רשת CNN, מפי כמה מקורות המעורים בפרטים. לפי הדיווח, לצד הוראת פינוי רשמית של עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם מסעודיה, הממשל האמריקני מבצע בחשאי שינויים במצבת כוח האדם בשגרירויות נוספות באזור. במקביל, גורמים אמרו לרשת כי ישראל לוחצת על וושינגטון להקדים את התקיפות באיראן, אך לפי שעה לא הצליחה לשכנע את הממשל לפעול.

. כך דיווחה הלילה (בין שישי לשבת) רשת CNN, מפי כמה מקורות המעורים בפרטים. לפי הדיווח, לצד הוראת פינוי רשמית של עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם מסעודיה, הממשל האמריקני מבצע בחשאי שינויים במצבת כוח האדם בשגרירויות נוספות באזור. במקביל, גורמים אמרו לרשת כי ישראל לוחצת על וושינגטון להקדים את התקיפות באיראן, אך לפי שעה לא הצליחה לשכנע את הממשל לפעול.

של המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, נגד סעודיה. במחלקת המדינה האמריקנית הזהירו שוב ושוב כי העימותים עלולים להסלים במהירות ולהתפשט אל מעבר לאזור שבו הם מתנהלים כעת. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב לרמוז כי הוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע לקונגרס, שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

של המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, נגד סעודיה. במחלקת המדינה האמריקנית הזהירו שוב ושוב כי העימותים עלולים להסלים במהירות ולהתפשט אל מעבר לאזור שבו הם מתנהלים כעת. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב לרמוז כי הוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע לקונגרס, שיתקיימו ב-3 בנובמבר.

מוקדם יותר השבוע הורתה מחלקת המדינה לעובדי הממשל שאינם חיוניים ולכל בני משפחותיהם לעזוב את סעודיה, בעקבות ההסלמה במתקפות החות'ים. ואולם, לפי מקורות ששוחחו עם CNN, המהלך אינו מוגבל לממלכה הסעודית בלבד: ארה"ב מבצעת התאמות גם במצבת כוח האדם בשגרירויות בירדן, בבחריין, בכוויית, בקטאר, באיחוד האמירויות ובלבנון. בניגוד לסעודיה, שבה ניתנה הוראת פינוי רשמית, הצמצומים בנציגויות האחרות לא הוכרזו בפומבי. במחלקת המדינה הדגישו כי מעמדן של השגרירויות הללו לא השתנה, וכי הן ממשיכות לפעול תחת הגדרה של "פעילות מוגבלת". עם זאת, גם ללא שינוי במעמד הרשמי ניתן להפחית את מספר העובדים ובני משפחותיהם השוהים בנציגויות.

מוקדם יותר השבוע הורתה מחלקת המדינה לעובדי הממשל שאינם חיוניים ולכל בני משפחותיהם לעזוב את סעודיה, בעקבות ההסלמה במתקפות החות'ים. ואולם, לפי מקורות ששוחחו עם CNN, המהלך אינו מוגבל לממלכה הסעודית בלבד: ארה"ב מבצעת התאמות גם במצבת כוח האדם בשגרירויות בירדן, בבחריין, בכוויית, בקטאר, באיחוד האמירויות ובלבנון. בניגוד לסעודיה, שבה ניתנה הוראת פינוי רשמית, הצמצומים בנציגויות האחרות לא הוכרזו בפומבי. במחלקת המדינה הדגישו כי מעמדן של השגרירויות הללו לא השתנה, וכי הן ממשיכות לפעול תחת הגדרה של "פעילות מוגבלת". עם זאת, גם ללא שינוי במעמד הרשמי ניתן להפחית את מספר העובדים ובני משפחותיהם השוהים בנציגויות.

מוקדם יותר השבוע הורתה מחלקת המדינה לעובדי הממשל שאינם חיוניים ולכל בני משפחותיהם לעזוב את סעודיה, בעקבות ההסלמה במתקפות החות'ים. ואולם, לפי מקורות ששוחחו עם CNN, המהלך אינו מוגבל לממלכה הסעודית בלבד: ארה"ב מבצעת התאמות גם במצבת כוח האדם בשגרירויות בירדן, בבחריין, בכוויית, בקטאר, באיחוד האמירויות ובלבנון. בניגוד לסעודיה, שבה ניתנה הוראת פינוי רשמית, הצמצומים בנציגויות האחרות לא הוכרזו בפומבי. במחלקת המדינה הדגישו כי מעמדן של השגרירויות הללו לא השתנה, וכי הן ממשיכות לפעול תחת הגדרה של "פעילות מוגבלת". עם זאת, גם ללא שינוי במעמד הרשמי ניתן להפחית את מספר העובדים ובני משפחותיהם השוהים בנציגויות.

בצל הפינויים והצמצומים ניצבת כאמור האפשרות לפתיחתה של מערכה נוספת נגד איראן. לפי הדיווח ב-CNN, ישראל מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להקדים את התקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, אך עד כה מאמציה לא נשאו פרי. הנשיא האמריקני אותת לאחרונה כי הוא עשוי לחדש את התקיפות אחרי בחירות האמצע בארה"ב, בעוד שבירושלים חוששים מהמשך ההתעצמות האיראנית ומחידוש הפעילות הגרעינית.

בצל הפינויים והצמצומים ניצבת כאמור האפשרות לפתיחתה של מערכה נוספת נגד איראן. לפי הדיווח ב-CNN, ישראל מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להקדים את התקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, אך עד כה מאמציה לא נשאו פרי. הנשיא האמריקני אותת לאחרונה כי הוא עשוי לחדש את התקיפות אחרי בחירות האמצע בארה"ב, בעוד שבירושלים חוששים מהמשך ההתעצמות האיראנית ומחידוש הפעילות הגרעינית.

בצל הפינויים והצמצומים ניצבת כאמור האפשרות לפתיחתה של מערכה נוספת נגד איראן. לפי הדיווח ב-CNN, ישראל מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להקדים את התקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, אך עד כה מאמציה לא נשאו פרי. הנשיא האמריקני אותת לאחרונה כי הוא עשוי לחדש את התקיפות אחרי בחירות האמצע בארה"ב, בעוד שבירושלים חוששים מהמשך ההתעצמות האיראנית ומחידוש הפעילות הגרעינית.

, צבאות ארה"ב וישראל כבר גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע. גורמים אמריקנים ומקורות המעורים בדיונים אמרו לעיתון כי ההכנות למבצע "קצר ואינטנסיבי" מתקדמות, וכי הוא עשוי לכלול תקיפות נגד מתקני גרעין ואנרגיה, לצד מערכי טילים וכטב"מים. אחת ההערכות שהוצגו היא שמתקפה מרוכזת של שלושה ימים תוכל להסב לאיראן נזק כלכלי כבד, ולהגביר את הלחץ עליה לשוב לשולחן המשא ומתן. עם זאת, הודגש כי טרם התקבלה החלטה אמריקנית על יציאה למתקפה.

, צבאות ארה"ב וישראל כבר גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע. גורמים אמריקנים ומקורות המעורים בדיונים אמרו לעיתון כי ההכנות למבצע "קצר ואינטנסיבי" מתקדמות, וכי הוא עשוי לכלול תקיפות נגד מתקני גרעין ואנרגיה, לצד מערכי טילים וכטב"מים. אחת ההערכות שהוצגו היא שמתקפה מרוכזת של שלושה ימים תוכל להסב לאיראן נזק כלכלי כבד, ולהגביר את הלחץ עליה לשוב לשולחן המשא ומתן. עם זאת, הודגש כי טרם התקבלה החלטה אמריקנית על יציאה למתקפה.

טראמפ עצמו אמר ביום חמישי כי התפתחות משמעותית מול איראן צפויה בקרוב. "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. משהו יקרה בדרך זו או אחרת די בקרוב", אמר לכתבים. כשנשאל על האפשרות שהפעולה תתרחש לאחר הבחירות, השיב: "נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות. נראה מה יהיה".

טראמפ עצמו אמר ביום חמישי כי התפתחות משמעותית מול איראן צפויה בקרוב. "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. משהו יקרה בדרך זו או אחרת די בקרוב", אמר לכתבים. כשנשאל על האפשרות שהפעולה תתרחש לאחר הבחירות, השיב: "נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות. נראה מה יהיה".

טראמפ עצמו אמר ביום חמישי כי התפתחות משמעותית מול איראן צפויה בקרוב. "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. משהו יקרה בדרך זו או אחרת די בקרוב", אמר לכתבים. כשנשאל על האפשרות שהפעולה תתרחש לאחר הבחירות, השיב: "נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות. נראה מה יהיה".