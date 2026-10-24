ארה"ב ממהרת לפנות דיפלומטים ובני משפחותיהם מנציגויות במזרח התיכון, על רקע החשש מהסלמה אזורית נוספת ומהאפשרות לחידוש המלחמה באיראן. כך דיווחה הלילה (בין שישי לשבת) רשת CNN, מפי כמה מקורות המעורים בפרטים. לפי הדיווח, לצד הוראת פינוי רשמית של עובדים לא חיוניים ובני משפחותיהם מסעודיה, הממשל האמריקני מבצע בחשאי שינויים במצבת כוח האדם בשגרירויות נוספות באזור. במקביל, גורמים אמרו לרשת כי ישראל לוחצת על וושינגטון להקדים את התקיפות באיראן, אך לפי שעה לא הצליחה לשכנע את הממשל לפעול.
הצעדים האמריקניים מתבצעים גם על רקע התגברות המתקפות של המורדים החות'ים בתימן, הנתמכים על ידי איראן, נגד סעודיה. במחלקת המדינה האמריקנית הזהירו שוב ושוב כי העימותים עלולים להסלים במהירות ולהתפשט אל מעבר לאזור שבו הם מתנהלים כעת. במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שב לרמוז כי הוא עשוי לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע לקונגרס, שיתקיימו ב-3 בנובמבר.
מוקדם יותר השבוע הורתה מחלקת המדינה לעובדי הממשל שאינם חיוניים ולכל בני משפחותיהם לעזוב את סעודיה, בעקבות ההסלמה במתקפות החות'ים. ואולם, לפי מקורות ששוחחו עם CNN, המהלך אינו מוגבל לממלכה הסעודית בלבד: ארה"ב מבצעת התאמות גם במצבת כוח האדם בשגרירויות בירדן, בבחריין, בכוויית, בקטאר, באיחוד האמירויות ובלבנון. בניגוד לסעודיה, שבה ניתנה הוראת פינוי רשמית, הצמצומים בנציגויות האחרות לא הוכרזו בפומבי. במחלקת המדינה הדגישו כי מעמדן של השגרירויות הללו לא השתנה, וכי הן ממשיכות לפעול תחת הגדרה של "פעילות מוגבלת". עם זאת, גם ללא שינוי במעמד הרשמי ניתן להפחית את מספר העובדים ובני משפחותיהם השוהים בנציגויות.
רבים מעובדי השגרירויות האמריקניות ובני משפחותיהם כבר נאלצו לעזוב את האזור בשיא המלחמה עם איראן, ורק לאחרונה הורשו לחזור לחלק מהנציגויות. כעת, חודשים ספורים לאחר ששבו, חלקם נדרשים להתפנות פעם נוספת. ההיערכות הדיפלומטית מצטרפת גם לצמצום הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור: לפי דיווח שפורסם השבוע ברשת NBC, ארה"ב הפחיתה באופן שקט את מספר החיילים בכמה מבסיסיה במזרח התיכון, על רקע החשש מחידוש העימות עם איראן ומהאפשרות שבסיסים אמריקניים יהפכו ליעדים לתקיפות תגמול.
"ישראל מבקשת להקדים את התקיפה"
בצל הפינויים והצמצומים ניצבת כאמור האפשרות לפתיחתה של מערכה נוספת נגד איראן. לפי הדיווח ב-CNN, ישראל מפעילה לחץ על ממשל טראמפ להקדים את התקיפות נגד הרפובליקה האיסלאמית, אך עד כה מאמציה לא נשאו פרי. הנשיא האמריקני אותת לאחרונה כי הוא עשוי לחדש את התקיפות אחרי בחירות האמצע בארה"ב, בעוד שבירושלים חוששים מהמשך ההתעצמות האיראנית ומחידוש הפעילות הגרעינית.
לפי דיווח שפורסם שלשום ב"ניו יורק טיימס", צבאות ארה"ב וישראל כבר גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן לאחר בחירות האמצע. גורמים אמריקנים ומקורות המעורים בדיונים אמרו לעיתון כי ההכנות למבצע "קצר ואינטנסיבי" מתקדמות, וכי הוא עשוי לכלול תקיפות נגד מתקני גרעין ואנרגיה, לצד מערכי טילים וכטב"מים. אחת ההערכות שהוצגו היא שמתקפה מרוכזת של שלושה ימים תוכל להסב לאיראן נזק כלכלי כבד, ולהגביר את הלחץ עליה לשוב לשולחן המשא ומתן. עם זאת, הודגש כי טרם התקבלה החלטה אמריקנית על יציאה למתקפה.
טראמפ עצמו אמר ביום חמישי כי התפתחות משמעותית מול איראן צפויה בקרוב. "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. משהו יקרה בדרך זו או אחרת די בקרוב", אמר לכתבים. כשנשאל על האפשרות שהפעולה תתרחש לאחר הבחירות, השיב: "נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות. נראה מה יהיה".
אלא שאתמול נשמעו מסרים אחרים מצד בכירי הממשל האמריקני. טום ברק, שגריר ארה"ב בטורקיה ושליחו המיוחד של טראמפ, אמר בריאיון כי "בוודאי שתיתכן תקיפה באיראן" כבר בסוף השבוע הנוכחי. עם זאת, הוא הדגיש כי הנשיא עדיין פתוח להסכם וכי המגעים הדיפלומטיים נמשכים. בהמשך נשאל טראמפ על דבריו של ברק, והשיב: "אם זה המקרה, אני לא יודע על זה שום דבר". במקביל, שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ אמר כי וושינגטון נערכת לאפשרות של עימות ממושך עם איראן, גם אם הממשל עדיין מקווה שהלחץ הצבאי והכלכלי יוביל להסכם.
הלחץ הישראלי שעליו דווח ב-CNN מצטרף לפרסומים נוספים מהימים האחרונים על חילוקי דעות בנוגע לעיתוי הפעולה באיראן. ביום רביעי דיווח ה"פייננשל טיימס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לצאת למתקפה נגד איראן כבר בסוף השבוע של 10 באוקטובר, אך טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע בארה"ב. לפי הדיווח, צה"ל כבר נערך לכמה ימי תקיפות נגד מתקני גרעין, תחנות כוח ותשתיות נוספות של המשטר האיראני.
נתניהו דחה את הדברים בתוקף. "הדיווח הזה איננו נכון. לא אכנס לתיקון הדיווח המגמתי הזה", אמר בריאיון לערוץ 7. גם בכירים בצה"ל הבהירו שלשום כי לא הייתה תוכנית קונקרטית לתקיפה שטראמפ נדרש לבלום. "טראמפ לא עצר אותנו מתקיפה באיראן כי היא לא הייתה על הפרק. כן הייתה העלאת כוננות ודריכה של המערכת, בהתאם לדריכות אמריקנית", אמרו. לדבריהם, אין סיבה לתקוף באיראן לפני הבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר, אלא אם תזוהה היערכות איראנית לתקוף את ישראל.
במקביל, רשת "אקסיוס" דיווחה ביום רביעי כי ביום שני האחרון ביצעו עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק ישראליים גיחה מבצעית עד סמוך לגבול איראן, במרחק של כ-1,300 קילומטרים מישראל. הגיחה, שמסלולה דומה למסלול אפשרי של תקיפה באיראן, נערכה באותו יום שבו נפגש נתניהו בחשאי עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' בבסיס חיל האוויר בעובדה. לפי גורמים ישראלים ואמריקנים, מטרת הגיחה הייתה להרתיע את טהרן, והיא לא הייתה קשורה לביקורו של הגסת'.
עם זאת, גורמים אמריקנים הביעו חשש שהמהלך עלול היה לגרום לחישוב שגוי של הצד האיראני ולהצית מחדש את הלחימה. כמה מקורות אף טענו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יפתחו באש לעבר המטוסים, באופן שיספק הצדקה לתקיפות נוספות. בצה"ל, מנגד, מזהירים כי הצהרות פומביות וצעדים צבאיים עלולים לגרום לשני הצדדים להעלות כוננות ולהיגרר להסלמה שאיש מהם לא התכוון לפתוח בה. גם בטהרן נערכים לאפשרות של מתקפה נוספת. בכירים איראנים הזהירו כי בניגוד להערכות האמריקניות, מערכה חדשה לא תהיה קצרה, וכי התגובה עשויה לכלול פגיעה במתקני אנרגיה בסעודיה, בתשתיות אזוריות ואף ביעדים אמריקניים.