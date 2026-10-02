"כשתופסים את העבריינים, קשה להוכיח את העבירה. יום, יומיים, שבוע, והם משתחררים הביתה - וחוזרים להתנקם". במילים האלה, מתארים בהנהלת תאגיד המים נווה מדבר, את המצב בנגב. הדברים נאמרו אחרי שעבריינים, על פי החשד, הציתו את חדר החשמל של המכון לטיהור שפכים של תאגיד המים. חוקר שריפות שהגיע למקום קבע כי ככל הנראה אכן מדובר בהצתה. בחדר החשמל אף נשפך סולר ואותרו צמיגים.

חדר החשמל המפויח

לאירוע הזה יש השלכות: כל השפכים של נחל חברון זורמים כעת לכיוון באר שבע, וזה יימשך עד שמכון טיהור השפכים יחזור לפעולה. להערכת המשרד להגנת הסביבה, זה יכול לקחת שבועות - ועד אז עשויים יישובים רבים בנגב לסבול ממפגעי ריח. ברקע עומדת שורה של אירועי פרוטקשן - וסירוב של התאגיד לשלם לעבריינים.

בהנהלת התאגיד סיפרו: "המשטרה מטפלת ומשתפת פעולה, אבל לצערי הרב עבריינים מתוכחמים כמעט ולא משאירים עקבות. בשנה שעברה היו המון אירועים של ונדליזם והשחתה - כמו תחנות שאיבה ביישוב תל שבע. כבר חודש ימים זורמים שפכים מתל שבע לבאר שבע. האירועים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב, בהמשך לאירועי פרוטקשן בשנה האחרונה".

תאגיד המים נווה מדבר מספק שירותים לחורה, לקיה, שגב שלום, כסייפה, תל שבע, ערערה בנגב ויישובי המועצה האזורית אל-קסום.

המשרד להגנת הסביבה מסר כי "כתוצאה מהשריפה, מכון טיהור השפכים הושבת - וכמות של כ-30 אלף מטר קוב שפכים גולמיים ליום זורמת לנחל חברון ובהמשך לנחל באר שבע. ייתכן שתיקון התקלה יימשך מספר שבועות. משטרת ישראל חוקרת. המשרד ממליץ לרשויות המקומיות שבמורד הנחל: אל קסום, עומר, בני שמעון, באר שבע, אשכול להודיע לתושבים שייתכנו מפגעי ריח ומומלץ לשמור על מרחק מהנחל עד לתיקון התקלה ולהפסקת זרימת השפכים בנחל".

ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ' אמר בתגובה: "זו הפקרות מצד מדינת ישראל שלא מסוגלת להתמודד עם כנופיות פשע שפוגעות באיכות חייהם של מאות אלפי תושבים בנגב. את הפשיעה והפרוטקשן חייבים לעקור מהשורש, ללא פשרות, אבל לצערי אין הרתעה! זוהי תוצאה של היעדר משילות עליה אנו מדברים ואותה אנו זועקים כבר שנים רבות! במקום שכל משרדי הממשלה האחראיים לנושא וכל המערכות הציבוריות יפעלו יחד כדי לגדוע את הפשיעה החמורה הזו, אנו עדים לאוזלת יד וחוסר מעש מצד המדינה. עד מתי?".