כתבי אישום יוגשו הבוקר (שישי) נגד שני תושבי הצפון שנשבעו אמונים לדאעש ותכננו לפגוע בכוחות הביטחון בהר הבית ובבסיס צה"ל בצפון.

הר הבית. "פעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה" ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

בהודעה משותפת של המשטרה והשב"כ שהותרה הבוקר לפרסום נמסר כי בעקבות פעילות משולבת של שירות הביטחון הכללי וימ"ר משטרת מחוז צפון נעצר ב-4 באוגוסט קטין בן 16, תושב הגליל לאחר שעלה כי יצר קשר ונשבע אמונים לארגון המדינה האסלאמית (דעאש).

במהלך חקירתו התברר כי במקביל לזמן שבו נשבע אמונים לארגון הטרור, הוא החל לחפש ברשתות החברתיות תכנים המציגים הוראות הכנה לחגורות נפץ, במטרה לבצע פיגוע נגד שוטרים וחיילים יהודים בהר הבית.

מספר ימים לאחר שהקטין נעצר ונחקר, נעצר איברהים כעביה, תושב חיפה בן 19 בחשד שגם הוא נשבע אמונים לדעאש. במהלך חקירתו התברר כי הוא תכנן לבצע פיגוע בבסיס צה"ל באזור הצפון.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה תגיש פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בבית המשפט המחוזי בחיפה.

מהשב"כ והמשטרה נמסר כי "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו".

עו"ד סוהאד אגא דחלה, שמייצגת את כעביה, מסרה כי "מדובר בבחור צעיר ונורמטיבי, תלמיד מצטיין בבית ספר בחיפה, התחיל לעבוד בעסק משפחתי והיה אמור להתחיל וללמוד באוניברסיטה בשנה הקרובה, בחור עם פוטנציאל גדול מאוד, משפחתו בהלם מהחשדות נגדו, הוא לא תכנן לבצע פיגועים וזה לא יוחס לו בשלב המעצר".