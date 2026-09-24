מכתב האישום עולה כי ב-12 בנובמבר אשתקד, באותו יום שבו הודיע כ"ץ על החלטתו, כתב הנאשם בחשבון פייסבוק שאותו ניהל: "אני מתכוון לירות בישראל כ"ץ, האיש המאותגר והמכוער על ההחלטה הדיבילית לסגור את גלי צה"ל (השגיאות במקור - י"מ)".
בעקבות דיווח על האיום, זומן החשוד לחקירה במשרד החקירות של משטרת מגדל העמק, ובסיום החקירה הועברו הראיות נגד החשוד למחלקת התביעות במשטרה. בסיום עבודת התביעות הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירת איומים.
"במעשיו המתוארים לעיל איים הנאשם על השר כ"ץ בפגיעה שלא כדין בגופו, וזאת בכוונה להפחידו או להקניטו", כתבה עו"ד ג'אן עבד אל-מלכ מלשכת התביעות במרחב העמקים.
עו"ד ואסים דאהר, סגן בכיר לסניגורית המחוזית במחוז צפון, שממונה על ייצוגו של הנאשם, מסר בתגובה: "מדובר בנאשם נורמטיבי לחלוטין, ללא כל עבר פלילי, שמעולם לא פגש שוטרים לפני כן. אזרח שומר חוק שמעולם לא הייתה לו כוונה לפגוע בשר. נציג את קו ההגנה שלנו בבית המשפט".