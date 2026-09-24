עו"ד ואסים דאהר, סגן בכיר לסניגורית המחוזית במחוז צפון, שממונה על ייצוגו של הנאשם, מסר בתגובה: "מדובר בנאשם נורמטיבי לחלוטין, ללא כל עבר פלילי, שמעולם לא פגש שוטרים לפני כן. אזרח שומר חוק שמעולם לא הייתה לו כוונה לפגוע בשר. נציג את קו ההגנה שלנו בבית המשפט".